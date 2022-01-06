農曆年出國玩唯一免隔離 帛琉旅遊泡泡轉型潛水度假受歡迎

農曆年想要出國玩？中央流行疫情指揮中心宣布開放台灣及帛琉的旅遊泡泡後，至今仍是台灣唯一回台不需要隔離的境外旅遊行程。帛琉旅遊泡泡2.0自2021年8月啟動以來，由於提供台灣民眾免費疫苗施打，曾引爆到帛琉打疫苗的風潮，現在台灣疫苗施打率普及後，已逐漸轉型為純休閒度假型態，迄今台灣前往帛琉旅遊的人次已累計超過3,000名旅客。

帛琉被CNN評選為2022年最佳旅遊目的地，除了潛水天堂美譽之外，長期維持零確診紀錄，迄今依然是疫情案例最少的國家之一，安全性也是備受青睞的原因。目前台灣民眾出入境帛琉免隔離，返台只需要自主健康管理5+9，對許多人來說是最便利、安全的出境遊選擇。

中華航空預計今年1到6月份，每月將有4個架次往返帛琉，為帛台旅遊泡泡提供穩定的航班服務。

帛琉觀光局台灣辦事處代表雷均表示，帛琉目前只開放給台灣的旅客或持有台灣居留證之外籍人士，並沒有開放其他國家的旅客入境，相當安全，自2021年4月1日帛台旅遊泡泡正式啓動，雖然受到疫情影響與航班取消等因素，但前往帛琉旅遊的人次至今已超過三千名旅客，旅客在帛琉玩的開心，對一些上班族朋友來說，也比較便利，返台不須要住宿14天的防疫旅館，只須要5天加強自主健康管理與9天自主健康管理，後來政策修改為只需要打完一劑國際認證的疫苗（包含高端疫苗）即可前往帛琉，因此受到青睞。

此外，入境帛琉程序簡便，只要出發前需填寫線上入境表格與海關申報單，並印出紙本於入境時交給海關人員即可，並可直接攜帶接種證明(小黃卡)，無需更換成國際接種卡。往返帛琉PCR核酸檢驗共3次，包括於出發當天在機場自費檢測，抵台第5天自費檢測，抵台第12~14天公費檢測。

雷均指出，今年農曆年假期長達9天，已經有不少台灣民眾預定農曆年到帛琉過新年，目前在寒假及農曆過年期間，華航的帛琉航班日期為1/22、1/26、/1/29、2/2等航班，相信未來會有更多旅客前往帛琉旅遊。

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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