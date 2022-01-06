快訊

繼水果後盯上活魚！陸禁我2家養殖場進口 檢驗措施升級

國產建材實業內線交易案 國賓影城創辦人50萬元交保

農曆年出國玩唯一免隔離 帛琉旅遊泡泡轉型潛水度假受歡迎

欣傳媒 / 欣傳媒
帛琉的旅遊泡泡是台灣唯一回台不需要隔離的境外旅遊行程，從疫苗旅遊轉型為潛水度假旅遊；圖片／帛琉觀光局提供
帛琉的旅遊泡泡是台灣唯一回台不需要隔離的境外旅遊行程，從疫苗旅遊轉型為潛水度假旅遊；圖片／帛琉觀光局提供

農曆年想要出國玩？中央流行疫情指揮中心宣布開放台灣及帛琉的旅遊泡泡後，至今仍是台灣唯一回台不需要隔離的境外旅遊行程。帛琉旅遊泡泡2.0自2021年8月啟動以來，由於提供台灣民眾免費疫苗施打，曾引爆到帛琉打疫苗的風潮，現在台灣疫苗施打率普及後，已逐漸轉型為純休閒度假型態，迄今台灣前往帛琉旅遊的人次已累計超過3,000名旅客。

帛琉被CNN評選為2022年最佳旅遊目的地，除了潛水天堂美譽之外，長期維持零確診紀錄，迄今依然是疫情案例最少的國家之一，安全性也是備受青睞的原因。目前台灣民眾出入境帛琉免隔離，返台只需要自主健康管理5+9，對許多人來說是最便利、安全的出境遊選擇。

華航空預計今年1到6月份，每月將有4個架次往返帛琉，為帛台旅遊泡泡提供穩定的航班服務。

帛琉觀光局台灣辦事處代表雷均表示，帛琉目前只開放給台灣的旅客或持有台灣居留證之外籍人士，並沒有開放其他國家的旅客入境，相當安全，自2021年4月1日帛台旅遊泡泡正式啓動，雖然受到疫情影響與航班取消等因素，但前往帛琉旅遊的人次至今已超過三千名旅客，旅客在帛琉玩的開心，對一些上班族朋友來說，也比較便利，返台不須要住宿14天的防疫旅館，只須要5天加強自主健康管理與9天自主健康管理，後來政策修改為只需要打完一劑國際認證的疫苗（包含高端疫苗）即可前往帛琉，因此受到青睞。

此外，入境帛琉程序簡便，只要出發前需填寫線上入境表格與海關申報單，並印出紙本於入境時交給海關人員即可，並可直接攜帶接種證明(小黃卡)，無需更換成國際接種卡。往返帛琉PCR核酸檢驗共3次，包括於出發當天在機場自費檢測，抵台第5天自費檢測，抵台第12~14天公費檢測。

雷均指出，今年農曆年假期長達9天，已經有不少台灣民眾預定農曆年到帛琉過新年，目前在寒假及農曆過年期間，華航的帛琉航班日期為1/22、1/26、/1/29、2/2等航班，相信未來會有更多旅客前往帛琉旅遊。

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/201018

帛琉 觀光 華航

延伸閱讀

華航集團參與高雄國際旅展 帛琉旅遊產品現折2,000

帛琉前總統今赴花蓮豐濱鄉文化交流 盼締結姐妹市

完成50天公海巡弋 海巡署巡護八號今返國

免隔離！帛琉跨年開賣 KKday獨家送「SUP迎曙光」

相關新聞

車牌或身分證「尾數有3或8」　5折入園、6折起入住中部最美森林花園！4大優惠請收

身分證尾數優惠2022年繼續用！為歡慶38週年，號稱中部最美森林花園的「東勢林場遊樂區」祭出了系列優惠，只要車牌或身分證尾數對中「3或8」任一數字，即可分別享有5折門票或住宿優惠，而尾數有「38」還能

新北三峽「1.4萬坪櫻花園」最佳賞花期曝、新增夜櫻景點！2022首波粉色美照入袋

花仙子們2022年第一批美照待機中！新北三峽超人氣櫻花園日前最新曝光園內三色寒櫻花況及現場照，並預計1/10正式進入最佳觀賞期，今年度還新增了夜櫻區及燈海，讓賞櫻聖地美度再升級。 「三峽大熊櫻花

終於等到的「2022開幕景點」5選！新竹遠百、全台最美蔦屋書店、新北神隱少女隧道秘境...

揮別2021年，新的一年除了重新開始，也代表大家離預計2022開幕的景點又更近了一步。今天幫大家複習2022年即將登場的大型百貨、秘境隧道亮點及咖啡廳，5大亮點中最快有望1/8開逛新竹縣首座大型購物中

迎接2022！桃園連假玩法　跨年結束還能賞梅、泡溫泉

【旅奇傳媒/編輯部報導】即將迎來2022嶄新的一年，3天連假哪裡去？來去桃園走走！除了有跨年晚會欣賞藝人精彩表演，還有復興角板山梅花季，以及今年新開幕的羅浮溫泉大眾池、秋冬限定的落羽松變色美景等，特色

32年歷史台北西華飯店2/15說再見！將改建豪宅

台北西華飯店剛剛發出一紙聲明，表示將於2022年2月15日劃上休止符，回顧32年美好時光「點滴銘記心頭」。據了解，西華飯...

「台北101觀景台」元旦起全年不打烊！

台北101觀景台過往每周一固定休館，台北101今宣布，觀景台將自2022元旦起將調整為全年度營業，平日營業時間自11時至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。