車牌或身分證「尾數有3或8」　5折入園、6折起入住中部最美森林花園！4大優惠請收

身分證尾數優惠2022年繼續用！為歡慶38週年，號稱中部最美森林花園的「東勢林場遊樂區」祭出了系列優惠，只要車牌或身分證尾數對中「3或8」任一數字，即可分別享有5折門票或住宿優惠，而尾數有「38」還能下殺6折入住，好康截至1/28。

忘憂池示意圖。圖／東勢林場遊樂區臉書專頁

台中「東勢林場遊樂區」為中低海拔的林地，坐擁豐富的原始生態，也有人造林、杉木林及森林浴步道等等，為中部踏青休憩好去處。而官方為慶祝38週年特別推出了限時優惠，若車牌尾數有3或8，全車每人都能以125元門票入場，全票原價250元等於半價入園，每車至多4人；身分證尾數若有3或8，憑身分證可打7折，尾數是「38」則憑證件享6折優惠，住宿部分每人限量一間，並限平日入住。

楓香山莊四人套房示意圖。圖／東勢林場遊樂區臉書專頁

若尾數槓龜也沒關係，官方推出了早鳥優惠，只要早上10點前入場，即可以160元特價入場，人人現省90元，以上4大活動一律截至1/28。

地址：台中市東勢區勢林街6-1號營業時間：06:30-22：00

四角林野溪景觀步道示意圖。圖／東勢林場遊樂區臉書專頁

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