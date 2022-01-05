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賀！郵輪復駛 基隆觀光巴士免費搭再享購物優惠、兌換小禮物

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郵輪旅客可免費搭乘基隆觀光巴士。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
郵輪旅客可免費搭乘基隆觀光巴士。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】郵輪國內旅遊已於12月31日復航，為推動基隆郵輪觀光，帶動地方觀光發展，基隆市政府推出郵輪觀巴專案活動，即日起至1月28日止，郵輪旅客除可免費搭乘基隆觀光巴士暢遊基隆熱門景點外；於觀巴景點參觀拍照，上傳Facebook、Instagram社群軟體打卡或Line分享給朋友，或持在基隆消費的發票 (不限金額)，即可兌換精美小禮物。另郵輪旅客憑郵輪產品訂購證明至指定店家消費，更可享指定商品8折優惠，歡迎大家來基隆搭郵輪、享優惠。

▲基隆港市台灣最重要的郵輪母港。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
▲基隆港市台灣最重要的郵輪母港。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

基隆港為台灣最重要的郵輪母港，也是國際的海洋城市，近年來基隆已脫胎換骨，成為閃亮的城市，且郵輪旅客人數是全台第一。為帶動台灣郵輪觀光產業的發展，林右昌市長表示，基隆具有山、海、城的觀光旅遊特色；尤其基隆的特色美食不僅是國際知名，多樣性及密集性又是台灣第一，郵輪旅客在基隆港碼頭下船後，即可抵達基隆市區，海洋廣場、基隆虎仔山KEELUNG地標、田寮河、東西水岸等港區美景即在眼前，旅客到港就置身在基隆市區裡，廟口夜市、市區商圈、特色美食、文創店家、百年老店密集出現在街道上，這是基隆最獨特的旅遊特色。

▲繽紛的正濱漁港。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供
▲繽紛的正濱漁港。　圖：基隆市政府觀光及城市行銷處／提供

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，為促進基隆郵輪觀光，基隆市政府推出郵輪觀巴專案活動，自2021年12月31日起至2022年1月28日止，基隆觀光巴士將配合郵輪抵港日發車。郵輪旅客憑郵輪產品訂購證明(如訂位確認單、旅行社開立證明或其他證明文件)或房卡即可免費搭乘基隆觀光巴士，在隨車導覽人員的講解下，暢遊基隆熱門景點如沙灣歷史文化園區、正濱漁港、阿根納造船廠、海科館、潮境公園、海洋廣場等等，每航班限量40名，請於發車前4個工作日完成報名，預約電話(02)2426-4866 (服務時間：周一到周五，每日08:30~12:00、13:30~17:30)。

此外，旅客於觀巴景點參觀拍照，上傳Facebook、Instagram社群軟體打卡或Line分享給朋友；或持在基隆消費的發票 (不限金額)，即可於郵輪停靠日至基港大樓一樓 (翔翼旅行社櫃檯) 兌換精美小禮物1份，數量有限，換完為止。另為提升郵輪在地經濟效益，市府與在地業者合作，凡郵輪旅客於專案期間內至指定店家消費，憑郵輪產品訂購證明 (如訂位確認單、旅行社開立證明或其他證明文件) 或房卡即可享指定商品8折優惠，詳細業者名單請上基隆旅遊網查詢。

相關資訊：

基隆旅遊網 https://tour.klcg.gov.tw/zh-hant/

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