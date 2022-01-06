串起和平島與沖繩的故事！ 和平島「共島季」體驗沖繩直送物產、傳統工藝

【旅奇傳媒/編輯部整理】想念出國的感覺嗎?那就來和平島體驗沖繩風情吧!第二屆的「共島季｜Okinawa X Heping island，和平島上的沖繩回憶」為和平島公園與沖繩縣產業振興公社台北事務所(下稱沖繩事務所)再次攜手合作，即日起至111年2月28日期間在和平島公園舉辦。

共島季透過「共享」從沖繩工藝感受、探索沖繩及和平島居民的生活、認識傳統工藝以及三線琴體驗，透過「共饗」品嘗沖繩美食及特產。在共享雙島文化、共饗島嶼美食的同時，更舉辦「琉浪攝影比賽」邀請大家透過鏡頭呈現出你眼中冬日和平島的迷人模樣。歡迎民眾在這個冬天來到和平島上深入探索「和平島、沖繩」兩島之間的故事，留下美好回憶！

▲由拾肆號洋坊帶領大家用三線琴認識沖繩並親自體驗。 圖：拾肆號洋行／提供

北觀處處長陳美秀表示，除了在和平島辦理共島季活動外，也和沖繩事務所相約將在明年於日本沖繩縣規劃辦理一系列台灣主題活動，而雙方也將各自的吉祥物共同設計製作「共島口罩」，延續第2年共島活動美好情誼。

基隆市和平島曾居住了600餘位琉球先民，是當時最大也最早的琉球聚落，當地被稱之為「琉球仔埔」，但隨著時光流淌，這段故事逐漸被遺忘。今年冬天，將與沖繩藝術家視訊連線，跨國學習如何製作沖繩紅型染及與那國傳統草編手工藝『ウブル（Uburu）』。在日本與那國島還沒有自來水管的時代，會使用以蒲葵的葉子作成的戽斗來舀水，草編跟生活緊緊相連。在台灣和平島上的琉球村也曾經有過開設草編帽子以及團扇工廠的紀錄，原來這傳統草編技術也曾經透過海洋遠道而來。

▲與那國傳統手工藝『ウブル（Uburu）』，使用蒲葵的葉子製作傳統民具及改編成小物。 圖：你好我好有限公司／提供

沖繩的三線琴原本是唐朝的宮廷樂器，後來輾轉傳到了琉球，自此，琉球的歌聲有了樂器的伴奏。在沖繩這個地方，就算不會彈奏三線琴，也會將其當作是傳家寶代代相傳。和平島公園此次特別邀請到拾肆號洋行，帶領大家認識三線琴的文化背景以及親自體驗彈奏三線琴，透過在地傳統的音樂文化感受沖繩日常！該團隊長期致力於沖繩、台灣間文化交流，用音樂的方式聯繫兩邊人與地區間的關係。

▲與那國島的民具（生活道具）製作工藝家-與那霸有羽。 圖：你好我好有限公司／提供

還有招福獅彩繪工作坊、潮琉工藝展、沖繩限定美食、全台獨家進口沖繩伴手禮專區，並再次推出與基隆姊妹市-宮古島當地傳統酒廠「宮の華」酒廠73年前第一支酒的配方製作而成限量100瓶「宮古島X和平島 聯名泡盛」。讓遊客不僅能親身體驗異國文化、親口品嚐特色餐點，還能把沖繩限定風味帶回與家人、朋友們分享！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

相關資訊：

和平島公園官網 https://www.hpipark.org/2021okinawa

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