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新北三峽「1.4萬坪櫻花園」最佳賞花期曝、新增夜櫻景點！2022首波粉色美照入袋

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／三峽大熊櫻花林臉書專頁
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花仙子們2022年第一批美照待機中！新北三峽超人氣櫻花園日前最新曝光園內三色寒櫻花況及現場照，並預計1/10正式進入最佳觀賞期，今年度還新增了夜櫻區及燈海，讓賞櫻聖地美度再升級。

1/2最新花況。圖／三峽大熊櫻花林臉書專頁
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1/2最新花況。圖／三峽大熊櫻花林臉書專頁
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「三峽大熊櫻花林」為北部人賞櫻心頭好之一，面積超過14000坪的園內種滿6款品種的櫻花，每年由三色寒櫻打頭陣，900棵粉嫩櫻花目前積極盛放中，入口處花況約1至2成，而後半段則達5成，即日開放入園。官方近期預告1/10為絕佳賞花時機，每逢滿開時，整座山頭彷彿被披上粉色濾鏡，燦爛景致令人期待。

1/2最新花況。圖／三峽大熊櫻花林臉書專頁
1/2最新花況。圖／三峽大熊櫻花林臉書專頁

值得一提的是，今年園區還新增了夜間時段及浪漫燈飾，下午17:00即亮燈，感受日夜不同的魅力。平日入園每人票價為120元，假日則為150元。

1/2最新花況。圖／三峽大熊櫻花林臉書專頁
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除了三色寒櫻，後續將有數量最多的1200棵台灣八重櫻、黃白色的福爾摩沙櫻、1000株香水櫻、富士吉野櫻及染井吉野櫻接力，截至3月底都能沐浴在粉色風光。但提醒大家汽機車無法入園，而園區皆為緩上坡，年長者丶輪椅族及幼兒若想入園記得再自行斟酌，入內也記得垃圾不落地，切勿攀爬樹木及拉扯櫻花，一起維護櫻花季的唯美環境。

地址：三峽區竹崙路228號之1
營業時間：每日06:00至20:00（17:00亮燈）
票價：平日每人120元，假日每人150元（含稅）

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