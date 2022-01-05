旅行的意義／華燈初上照拂北高雙城　燈光男神「賴雨農」靠旅遊運動紓壓

2021年12月31日晚上11點59分，亞洲具影響力的照明設計師與燈光藝術家賴雨農以及他的「十聿」團隊，將分別在高雄、台北兩地地標「高雄流行音樂中心」與「台北101」大樓，用專業的燈光技術為民眾倒數計時跨年並迎接新年到來。倒數、迎新時間必須精準，同時也帶來和時間賽跑的巨大壓力，因此，旅遊成了他紓壓最具體的方法，也在旅遊的過程中感受人生「無求」的超脫，是他心目中學習釋懷的不二法門。

用速度感拋開工作 解放身心靈

過年，總會飛到北海道滑雪、紓壓。圖片圖供／賴雨農

旅遊，是賴雨農轉換心情的方式，長期勞心勞力的動腦設計工作，光是單純的睡覺、休息已不足以讓身心回電。他說，「唯有轉換人生另一面，才能完全丟開高壓包袱」，而這種轉換就是度假、旅行。「我的工作橫跨亞洲、美國、甚至歐洲，幾乎一年365天都在stand by，僅有的假期也大概只有過年這段」。天天跟時間賽跑的賴雨農，要抽出時間更是珍貴，「只有自己抓出時間徹底讓自己放空，那才是真正的度假」，有所體悟之後，他開始身體力行，他在旅程中追求速度。

回首滑雪道時，滑雪的速度感創造出另一種人生體會。圖片提供／賴雨農 回首滑雪道時，滑雪的速度感創造出另一種人生體會。圖片提供／賴雨農

以往，賴雨農會在過年期間飛往北海道滑雪，「只有我抵達滑雪場那刻，我才真正感受到我已經在度假了。當我全副武裝滑雪兩小時那段時間，我才能完全拋開工作、真正放鬆。從高處俯衝而下，你必須全神貫注，那時除了呼嘯而過的風聲，什麼聲音都沒有，專注的忘我，當我抵達終點線後回首滑雪道，我戰勝的不是自己滑雪速度又快了一點的喜悅，而是藉由滑雪的速度感、告訴自己我為自己的人生，又創造出另一種體驗與體會」。

北海道滑雪場內。圖片提供／賴雨農

滑雪＋衝浪 用「速度感」和「平衡感」啟發人生

衝浪，也是一種思考人生的啟發。圖片提供／賴雨農

冬天滑雪，夏天衝浪，「速度感」是賴雨農追求的一種身心靈解放，兩種運動最重視的「平衡感」則影響著他職場上的處事態度。「收與放，一直是很難拿捏的原則，當我完成一種運動後，腦筋突然變得更清晰，有種豁然開朗的領悟」。

滑雪與衝浪一樣，藉由速度感與平衡感讓人有所領悟。圖片提供／賴雨農

當然，藉由運動去各地旅行，又是他的另一種心情，「從國內到國外，運動同時也一定會到處走走、吃吃，不同於台北的生活圈和眼前景觀，你會覺得視野其實很大，那又是一種不同的刺激和快樂」。旅遊，是休息、工作的延伸，更是一種「修行」，除了固定的滑雪衝浪，賴雨農還說尼泊爾之旅是他有史以來最大的心境反差，讓他深受感動。

爭什麼？急什麼？在尼泊爾感受從容、無為、富裕的心靈

幾年前尼泊爾大地震，賴雨農皈依的上師來自當地，他發願追隨上師到尼泊爾建廟、修繕，每次待一週，每次都必須從首都加德滿都搭機飛往400公里外的佛陀誕生地，前後10餘次的旅程與觀察，讓他驚歎「這是香格里拉！」

賴雨農回憶那些旅程，曾在飯店集合準備到機場搭機前問「飛機幾點起飛？」當地導遊卻沒有回應，讓他深感不解？後來幾次到機場，有時立即登機，有時只能等候，「前後搭了10多次飛機，沒有一次正確的起飛時間。原來，起飛時間視該班旅客是否全數到達、以及前一班飛機是否抵達而定，時間僅供參考。」

尼泊爾當地電力不穩常會停電，某次開會突然有人喊說快要停電了，只見當地人不急不徐地拿出手電筒、蠟燭準備，當地媽媽則把冰箱內的食物拿到另一個以發電機供電的冰箱存放，從容地等待停電。賴雨農看在眼裡，腦中思考著「他們雖然經濟狀況和生活條件不是很富裕，卻用一種無為的方式生活，沒有壓力、心裡很自在、心靈很富裕，隨興但開心」。

從尼泊爾返台的飛機上，看著剛剛雙腳還踏著的土地，他突然有感有發「同一個世界卻有個平行時空的國家，當其他城市都用爭分奪秒地計算時，這裡的人卻不汲汲營營，就像是我問當地人修復佛像要多久？他們說要一年，就是一年。一個物質缺乏的地方，卻保有這麼純樸的心胸，心靈如此富裕」。尼泊爾的班機時間僅供參考、當地人從容無為地與匱乏的生活共處，都讓他感觸特別深，也慢慢讓與時間賽跑的他在內心世界起了微妙的變化，默默告訴自己：「有什麼好爭的？有什麼好急的？」

賴雨農 Profile 讓賴雨農心靈震顫、感觸深刻的香格里拉。那裡是尼泊爾。圖片提供／賴雨農

亞洲具影響力的照明設計師與燈光藝術家，曾任IALD國際照明設計師協會全球董事暨現任大中華區總協調人、CLD認證照明設計師、IES北美照明協會會員、TNT國際照明偵探團核心成員以及台灣代表。他是Unolai Group 、十聿照明設計(ULDA Design)，unolab 以及unolife 創辦人。團隊建築照明設計作品包含：台北101建築外觀照明設計、高雄愛河光環境改造、陶朱隱園、參與上海外灘燈光改造、上海大戲院、高雄萬豪酒店、高雄洲際酒店、曼谷瑰麗酒店等等。

撰文／劉育良編輯／吳丁江圖片提供／賴雨農版權說明／欣傳媒網站專屬圖文．非經授權請勿使用與轉載

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