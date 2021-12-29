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元旦連假遊麗寶！煙火、演唱會、落羽松 搭全台最大摩天輪迎曙光

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▲元旦搭乘天空之夢摩天輪迎曙光，還能品嚐星巴克早點、賞全台最美落羽松秘境。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲元旦搭乘天空之夢摩天輪迎曙光，還能品嚐星巴克早點、賞全台最美落羽松秘境。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區推出麗寶耶誕新年城，燈區「許願之星」遊客還能站進5米高燈球中拍照。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
麗寶樂園渡假區推出麗寶耶誕新年城，燈區「許願之星」遊客還能站進5米高燈球中拍照。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】再過兩天，就是跟2021年說掰掰的時刻！一年一度的跨年盛事即將到來，麗寶樂園渡假區推出台中最大「麗寶耶誕新年城」以燈光布置營造浪漫美景外，並舉辦「500位家扶孩童心願募集」活動，民眾只要到麗寶樂園臉書粉絲頁相簿，並在照片下方留言即可幫家扶兒童認領耶誕心願。

12/31當晚也將舉辦「2022麗寶跨年晚會」由五堅情、曹雅雯輪番演出，一起陪民眾跨年倒數；1/1清晨舉辦「2022尋光之旅」摩天輪迎元旦曙光的活動，今年搭完摩天輪還可以品嚐星巴克早點，並至全台最長落羽松秘境踏青賞景，用熱血的方式開啟新年第一天，官網套票銷售最後倒數中！

▲麗寶樂園渡假區跨年施放300秒煙火，用270度環景釋放搭配摩天輪燈光秀炫麗演出。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲麗寶樂園渡假區跨年施放300秒煙火，用270度環景釋放搭配摩天輪燈光秀炫麗演出。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

▲麗寶跨年狼人殺偶像「五堅情」合體倒數，搭配300秒煙火與摩天輪燈光秀，陪你迎接2022。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲麗寶跨年狼人殺偶像「五堅情」合體倒數，搭配300秒煙火與摩天輪燈光秀，陪你迎接2022。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

▲金曲歌后曹雅雯壓軸演出，陪你迎接2022年。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲金曲歌后曹雅雯壓軸演出，陪你迎接2022年。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區12/31舉辦「2022麗寶跨年晚會」，將有歌手K.swo、琳誼、黃霆睿、黃奕儒，以及狼人殺偶像五堅情:陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩全員大合體陪伴民眾一起倒數，最後將由金曲歌后曹雅雯壓軸演出，與金曲最佳演唱組合張三李四合唱，今年將施放近300秒、3000發的高密度煙火秀，以270度的三大面景觀煙火，搭配全台最大摩天輪天空之夢燈光秀，讓現場民眾感受被璀璨煙火與燈光環繞中的震撼視覺效果。

天空之夢摩天輪「尋光之旅」活動，今年邁入第五年，遊客要在1/1當天清晨天還未亮時，搭上新年首趟摩天輪，欣賞雲霧漸漸被太陽染色並展露光芒，那令人屏息的壯闊瞬間，結束摩天輪尋光之旅後，可到麗寶Outlet Mall鐘樓星巴克品嚐早點，再前往全台最長麗寶落羽松秘境，感受宛如歐洲森林的夢幻美景，超值套票只要$699元，含天空之夢元旦日出搭乘券1張+星巴克早餐組1份+落羽松秘境入場券1張，套票限量120個名額，即日起於麗寶樂園渡假區官網商城開賣至12/30，銷售最後倒數中。

麗寶Outlet Mall即日起到1/2舉行耶誕慶活動，當日單筆消費滿6,000元送落羽松秘境門票乙張，送完為止，還有眾多餐飲品牌推出聖誕8折優惠，包括莫凡彼星空聖誕饗宴1,288元、這一小鍋雙人套餐768元，CITIZEN、TOKUYO…等品牌推出買一送一優惠；12/25起連續兩個周末更有耶誕市集，在落羽松秘境及麗寶Outlet Mall D區星巴克鐘樓至科莫湖廊道，邀請多家文創、手作品牌攤位進駐外，以及爵士鼓、小丑雜耍、川劇變臉、B-BOX、花式調酒等街頭藝人表演。

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