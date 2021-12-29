龍潭大池跨年炫麗煙火秀 音樂饗宴伴您迎新年

【旅奇傳媒/編輯部報導】馬上就是元旦假期，今年跨年想要怎麼安排呢？桃園龍潭大池是龍潭區的著名地標，不僅白天可以租借腳踏船欣賞大池明媚風光，或是體驗刺激的SUP立式划槳，夜晚的大池也相當值得一遊，桃園市政府觀光旅遊局特別規劃於12月31日跨年夜舉辦一場精彩壯觀的「龍潭大池跨年煙火秀」，在今年的最後一刻，長達180秒的煙火將點亮龍潭寂靜夜空，陪伴民眾熱鬧迎接嶄新的一年！

▲龍潭大池的吊橋在煙火點綴下，更顯浪漫氛圍。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

近年來龍潭大池景觀設施逐漸完備，不僅於今年完成生態教育池的整建，去年完工的斜張複合式吊橋更是一大觀光亮點，只要站在橋上就能俯瞰龍潭大池的美景，夜幕垂降後還會呈現光雕特效，五光十色的光雕展演為夜晚的大池增添浪漫的氛圍！

位於吊橋週邊水岸遊憩廣場二樓「龍咖啡Long Coffee」與「大池覓蜜Himitsu Bar&bistro」不僅提供美食佳餚，更是一覽大池夜景的好去處，趁著跨年來龍潭夜間旅遊，感受龍潭大池的絢麗光采！

▲2022龍潭大池跨年花火音樂晚會，精彩登場。 圖：桃園市政府觀光旅遊局／提供

動聽樂聲響徹龍潭大池 悅耳美聲陪您倒數迎新年

今年跨年來到龍潭大池，不僅可以滿足視覺上的衝擊，也能享受聽覺的饗宴，12月31日下午4時30分起在西岸水上舞台，有市府客家事務局舉辦的「桃園客家音樂接力迎新年」，邀請客家流行音樂樂團及本年度桃園客家流行音樂比賽新秀組優勝隊伍輪番開唱，一路歡唱到晚上7時30分，客家音樂可不是只有採茶山歌及懷舊歌曲，想要體驗客家流行音樂的魅力、感受年輕世代的創意與活力，千萬別錯過這場客家音樂晚會！

晚上7時40分起在水岸休憩廣場二樓，市府青年事務局推出「龍潭這Young最精彩」將接續開唱，許多新生代藝人及團體將以動聽的樂聲陪伴現場聽眾一起倒數迎新年，想要聆聽輕快吉他彈唱或是動感Beatbox，歡迎跨年夜來龍潭大池享受這場音樂饗宴！

龍潭大池走透透 體驗恬淡自適的客庄慢活步調

龍潭大池周邊有許多不容錯過的觀光景點，大池附近的「鍾肇政文學生活園區」，是仙逝的台灣文學之母鍾老的故居，保存著完善的日式宿舍群，展示著名家的手稿與文物，像是魯冰花、濁流三部曲等。

臨近的「菱潭街興創基地」，原為荒廢的市場美食街，經過一群懷抱夢想的在地青年改造，掛上滿滿龍潭地景彩繪燈籠的菱潭街，是文青們不可錯過的交流好所在，推薦可以趁著閒適午後來這裡喝咖啡、聽講座、學料理！

不遠處的龍元宮商圈，更是民眾體驗在地美食，尋找草根記憶的最佳去處。來龍潭大池走一遭，品嚐在地客家美食及鄰近的石門活魚料理，感受客家小鎮的慢活步調！

觀旅局表示，桃園觀光振興活動一波接一波，將持續推出好康活動送給民眾！為回應旅遊期待，即日起由20家桃園民宿提供9個「住1晚送行程」及2個「住1晚送1晚」加碼活動開跑，數量超過400名額度，欲前往桃園旅遊的民眾千萬別錯過，趕快找民宿老闆訂房去，訂房成功始可享有優惠！

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