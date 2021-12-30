快訊

地牛翻身！14:47花蓮外海規模5.4地震 最大震度3級台北有感搖晃

華航估年終有望4個月 登航空「正港幸福企業」寶座

JR東日本首開「JR TIMES」鐵道旅遊網站　日本吃喝玩樂深度之旅一站包辦

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲網站有詳盡的鐵道消息、日本流行資訊等旅遊情報。　圖：JR TIMES／提供
▲網站有詳盡的鐵道消息、日本流行資訊等旅遊情報。　圖：JR TIMES／提供

喜愛日本與鐵道旅遊族群的新天地，JR TIMES提供訪日旅遊資訊。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供
喜愛日本與鐵道旅遊族群的新天地，JR TIMES提供訪日旅遊資訊。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】喜愛日本與鐵道旅遊的哈日族有福了，JR東日本旅客鐵路株式會社(以下稱「JR東日本」）為服務台灣訪日旅客，所特別建置「JR TIMES」JR東日本鐵道旅遊網，已經正式開站了！

JR東日本總公司董事長深澤祐二表示，JR東日本鐵路周遊券的銷售對象以台灣旅客占最大宗，其中不少是重遊旅客，對於「日本」和「鐵道」深感興趣，並具有很高的訪日意願。為期盼新冠疫情後，入境日本旅客量能快速復甦，為了更正確、迅速地提供日本各地交通、旅遊、文化、美食與特産等資訊給台灣訪日旅客，而有開設「JR TIMES」資訊服務網站作為聯結日本事、物平台的規劃。

「JR TIMES」為JR東日本所擁有及管理營運的數位媒體平台，委由JR東日本、日本航空各集團在台灣共同設立的「創造旅行社股份有限公司」所屬的「創造台日交流有限公司」負責經營。網站集結了鐵道消息、日本流行資訊等旅遊情報，以及蒐羅只有資深鐵道迷和旅遊專家才知道的話題新知，也將毫無保留地分享給台灣大眾。

豐富的網站內容與服務 旅日情報一把抓

「JR TIMES」JR東日本鐵道旅遊網內容相當豐富，包括：「鐵道紀行」刊載JR東日本為首之新幹線和特色活動列車為重點的資訊與報導。「旅遊札記」提供鐵道之外日本其他值得走訪體驗的地方與活動。「精彩必看」則鎖定日本各地精華特區，透過實地採訪，紀錄與當地對話所得到的新發現。「嚴選小物」介紹不易取得的當地物産、珍品和JR東日本集團限定的特選品；並預計1月開始線上銷售限量特產商品。在「活動盛事」單元則是記錄透過線上活動與日本地區的互動，以及收藏在台北等地和JAPAN RAIL CAFE內同顧客間的交流活動。

▲搭乘本身即是旅遊，為鐵道迷介紹各種列車相關的小故事。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供
▲搭乘本身即是旅遊，為鐵道迷介紹各種列車相關的小故事。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

▲JR TIMES網站還會介紹日本當地人事物亮點及站內推薦的伴手禮。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供
▲JR TIMES網站還會介紹日本當地人事物亮點及站內推薦的伴手禮。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

在「JR東日本」專欄，除了由JR東日本員工介紹、鐵道迷們無法抗拒的珍貴資訊，還介紹旅客經常詢問有關鐵路和Suica等商品或設備的使用方式。更可以直接鍊結到「JR-EAST Train Reservation」，輕鬆使用JR網路訂票服務購買包括「JR EAST PASS」在內的多種周遊券。還可以透過聊天機器人服務，毫無壓力地詢問有關網站使用上的問題、預訂車班以及取得最適宜的周遊券資訊。

▲JR-EAST Train Reservation是以訪日、旅居外籍旅客為對象的海外版eki-net (JR網路訂票服務)。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供
▲JR-EAST Train Reservation是以訪日、旅居外籍旅客為對象的海外版eki-net (JR網路訂票服務)。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

旅遊札記人氣主題　栃木、新潟、青森陸續登場

「JR TIMES」網站每月會挑選受到台灣朋友喜歡的人氣地區，在「旅遊札記」的「精選地區」單元內的文章和影片中詳加說明，並介紹具有當地特色、別出心裁或是限量銷售的產品。開站首次登場第1回精選地區，則是台灣朋友深刻熟悉的「栃木（Tochigi）」（日光、那須、益子地區）。從東京出發，使用「JR EAST PASS」或「JR TOKYO Wide Pass」等鐵路周遊券搭乘新幹線約１小時即可到達，是能讓人輕鬆遊覽的人氣地區，詳盡介紹當地觀光景點、交通方式以及活躍於當地的人事物。

日光伊呂波坂迷人秋色。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供
日光伊呂波坂迷人秋色。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

▲日光御朱印帳藍染布套。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供
▲日光御朱印帳藍染布套。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

▲益子地區陶藝體驗介紹。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供
▲益子地區陶藝體驗介紹。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

▲那須地區來趟黑磯文青散策，別忘了到咖啡名店「1988 CAFE SHOZO」朝聖。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供
▲那須地區來趟黑磯文青散策，別忘了到咖啡名店「1988 CAFE SHOZO」朝聖。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

2022年2月左右，第2回精選地區為可以使用「JR EAST PASS」 ，搭乘上越新幹線就能輕鬆抵達的「新潟（Niigata）」。將規劃探訪以藝術聞名的十日町地區，以及採訪三條地區的工藝特產。2022年3月左右的第3回精選地區預計為「青森（Aomori）」，不管從東京、北海道或青森機場出發，交通都很便利。台灣人對青森印象最深的就是蘋果跟祭典，當地也是日本著名的旅遊勝地。計畫帶大家去探索青森的秘境、觀光景點以及工藝品。月月精彩可期，千萬錯過！

▲期待春櫻盛開時節，來趟日本鐵道小旅行。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供
▲期待春櫻盛開時節，來趟日本鐵道小旅行。　圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

相關資訊：

JR TIMES https://www.jrtimes.tw/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 鐵道迷 東京

延伸閱讀

中職／高野圭佑月薪僅2.5萬？兄弟球團：是5萬元津貼

彷彿置身日本！莞固推春酒尾牙懷石套餐 享冬季美饌

反萊豬未過有利加入CPTPP氛圍？ 孫大千：外交部在圓謊

日本Apple Store祭新年買氣 推老虎表情圖案的AirTag、加贈蘋果禮品卡

相關新聞

台北跨年不必人擠人！精選7間特色聚所　在神秘水煙館愜意迎接2022

叮叮噹叮叮噹～聖誕節就在下週，大朋友小朋友們都緊鑼密鼓的為了這一年一度的節日籌畫，就連這些聖誕聚所也不例外，已經準備好讓大家體驗最有特色跟儀式感的聖誕週末了！今天就讓ReadyGo帶你來看，這些可以與一群好友共同歡度聖誕節的場所，讓你們在這個聖誕留下最美的回憶。

鬧薯條荒！ 摩斯漢堡暫停販售部分產品

近期受到國際海運缺櫃、壅塞等諸多因素，影響許多原物料供應不及造成缺貨。連鎖速食「摩斯漢堡」就宣布，即日起部分薯條產品將暫...

身分證派上用場！壽星「1元」暢玩劍湖山樂園　摩羯座＆水瓶座整月4折

樂園控嗨了！因應年末許多人都在規劃跨年玩法，而2022年「劍湖山世界」也超前部署元旦優惠，只要是1/1、1/2的當日壽星，出示證件即可用1元銅板價全日暢玩，而摩羯座及水瓶座也有長達一個月的350元特價

下殺2折！2大身分「1300元住澎湖喜來登」　和逸飯店買1晚送2晚＋阜杭豆漿早餐&下午茶

是時候超前部署2022年旅行！今天為大家整理2大飯店獨家「下殺2折」的優惠專案，最低1300元即可入住五星級飯店，另有「買一晚送二晚」再贈3套雙人下午茶及阜杭豆漿雙人早餐，讓大家新年度省一波。

義大世界「跨年第2人只要22元」！還能延長爽玩11小時，再卡位888秒煙火秀

一年一度的重磅活動「跨年」就要來囉！相信許多人已經安排聚會等一起準備迎接2022年了，這回「義大世界」特別推出元旦優惠，超狂第二個人只要22元，不僅如此還可延長玩到晚上八點，再欣賞888秒跨年煙火秀，快揪團同行吧！

又一間漲價！「四海遊龍」明起鍋貼、水餃貴0.5元

受到國際原物料成本、人事成本等因素波及，近期有多間餐飲業者紛紛調漲產品價格。繼八方雲集宣布調漲後，另間連鎖鍋貼店「四海遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。