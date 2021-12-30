JR東日本首開「JR TIMES」鐵道旅遊網站　日本吃喝玩樂深度之旅一站包辦

喜愛日本與鐵道旅遊族群的新天地，JR TIMES提供訪日旅遊資訊。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】喜愛日本與鐵道旅遊的哈日族有福了，JR東日本旅客鐵路株式會社(以下稱「JR東日本」）為服務台灣訪日旅客，所特別建置「JR TIMES」JR東日本鐵道旅遊網，已經正式開站了！

JR東日本總公司董事長深澤祐二表示，JR東日本鐵路周遊券的銷售對象以台灣旅客占最大宗，其中不少是重遊旅客，對於「日本」和「鐵道」深感興趣，並具有很高的訪日意願。為期盼新冠疫情後，入境日本旅客量能快速復甦，為了更正確、迅速地提供日本各地交通、旅遊、文化、美食與特産等資訊給台灣訪日旅客，而有開設「JR TIMES」資訊服務網站作為聯結日本事、物平台的規劃。

「JR TIMES」為JR東日本所擁有及管理營運的數位媒體平台，委由JR東日本、日本航空各集團在台灣共同設立的「創造旅行社股份有限公司」所屬的「創造台日交流有限公司」負責經營。網站集結了鐵道消息、日本流行資訊等旅遊情報，以及蒐羅只有資深鐵道迷和旅遊專家才知道的話題新知，也將毫無保留地分享給台灣大眾。

豐富的網站內容與服務 旅日情報一把抓

「JR TIMES」JR東日本鐵道旅遊網內容相當豐富，包括：「鐵道紀行」刊載JR東日本為首之新幹線和特色活動列車為重點的資訊與報導。「旅遊札記」提供鐵道之外日本其他值得走訪體驗的地方與活動。「精彩必看」則鎖定日本各地精華特區，透過實地採訪，紀錄與當地對話所得到的新發現。「嚴選小物」介紹不易取得的當地物産、珍品和JR東日本集團限定的特選品；並預計1月開始線上銷售限量特產商品。在「活動盛事」單元則是記錄透過線上活動與日本地區的互動，以及收藏在台北等地和JAPAN RAIL CAFE內同顧客間的交流活動。

▲搭乘本身即是旅遊，為鐵道迷介紹各種列車相關的小故事。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

▲JR TIMES網站還會介紹日本當地人事物亮點及站內推薦的伴手禮。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

在「JR東日本」專欄，除了由JR東日本員工介紹、鐵道迷們無法抗拒的珍貴資訊，還介紹旅客經常詢問有關鐵路和Suica等商品或設備的使用方式。更可以直接鍊結到「JR-EAST Train Reservation」，輕鬆使用JR網路訂票服務購買包括「JR EAST PASS」在內的多種周遊券。還可以透過聊天機器人服務，毫無壓力地詢問有關網站使用上的問題、預訂車班以及取得最適宜的周遊券資訊。

▲JR-EAST Train Reservation是以訪日、旅居外籍旅客為對象的海外版eki-net (JR網路訂票服務)。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

旅遊札記人氣主題 栃木、新潟、青森陸續登場

「JR TIMES」網站每月會挑選受到台灣朋友喜歡的人氣地區，在「旅遊札記」的「精選地區」單元內的文章和影片中詳加說明，並介紹具有當地特色、別出心裁或是限量銷售的產品。開站首次登場第1回精選地區，則是台灣朋友深刻熟悉的「栃木（Tochigi）」（日光、那須、益子地區）。從東京出發，使用「JR EAST PASS」或「JR TOKYO Wide Pass」等鐵路周遊券搭乘新幹線約１小時即可到達，是能讓人輕鬆遊覽的人氣地區，詳盡介紹當地觀光景點、交通方式以及活躍於當地的人事物。

日光伊呂波坂迷人秋色。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

▲日光御朱印帳藍染布套。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

▲益子地區陶藝體驗介紹。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

▲那須地區來趟黑磯文青散策，別忘了到咖啡名店「1988 CAFE SHOZO」朝聖。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

2022年2月左右，第2回精選地區為可以使用「JR EAST PASS」 ，搭乘上越新幹線就能輕鬆抵達的「新潟（Niigata）」。將規劃探訪以藝術聞名的十日町地區，以及採訪三條地區的工藝特產。2022年3月左右的第3回精選地區預計為「青森（Aomori）」，不管從東京、北海道或青森機場出發，交通都很便利。台灣人對青森印象最深的就是蘋果跟祭典，當地也是日本著名的旅遊勝地。計畫帶大家去探索青森的秘境、觀光景點以及工藝品。月月精彩可期，千萬錯過！

▲期待春櫻盛開時節，來趟日本鐵道小旅行。 圖：JR東日本旅客鐵路株式會社／提供

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