旅遊趨勢大未來調查出爐！3天2夜已成國內旅遊首選 96%的民眾認為一定要過夜

疫情衝擊下的近幾年，旅遊成了格外珍貴的一種生活「形式」。過往再自然不過的說走就走，多了安排設計，也多了以往沒有過的線上甚至是虛擬實境的體驗。每天緊盯著CDC記者會的訊息公告成了日常，對有商旅需求的人們來說，14+7的隔離倒數亦是常態。若說疫情顛覆了多數人的生活，那是絕對，更別說是改變人們消費習慣而已，相信許多人的觀念也隨之進化了許多。

▴疫情的影響之下，參與自然生態的旅遊主題儼然成了國民運動；圖片／Jhih-wie Wie拍攝提供

如今，隨著疫情趨緩、疫苗覆蓋率增加的現態，每當假期來臨之際就等同於用上年度旅遊額度。台灣各地以往或許不見得能被列入景點的地點逐漸被挖掘，這也使得不少人驚嘆「台灣啊，真的好美！」在疫情衝擊無法出國的狀況下，民眾將國旅預算提高的意願度相對也會提升；此外，為促進消費吸引力，政府頒布的多項優惠措施亦是絕大主因。經欣傳媒旅遊趨勢大未來調查、交通部觀光局《臺灣旅遊狀況調查報告》資料顯示，民眾規劃單次國旅消費預算從2019年的2,320元、2020年的2,433元，到至今2021年竟已高達45%願意花費5,000元以上，且最多人選擇5,001元～10,000元不等。

▴圖來源／欣傳媒＿2022旅遊觀光趨勢報告

▴圖來源／欣傳媒＿2022旅遊觀光趨勢報告

根據日前欣傳媒所進行的旅遊趨勢大未來調查「國旅總天數規劃」的議題資料顯示，有96%的民眾認為國內旅遊一定要過夜。其中75%的人認為旅遊總天數必須在10天之內，但也有超過12%的人認為旅遊總天數會是20天左右，平均每月達到近2日；另外，民眾偏好單次旅遊以3天2夜為主的則有56%之多，其次才是2天1夜22%，4天3夜12%，5天以上6%以及1日遊4%。國旅的盛行更讓多元的主題旅遊應運而生；無論是親近自然、美食饗宴、還是孝親療癒之旅，短短72hr時間，暢遊台灣這座寶島絕對是有質有量，能文也能武。

好比若要規劃3天2夜南台灣美食兼慢遊之旅，從嘉義、台南一路吃到高雄，一天一縣就算不是大胃王也能達陣。首站，絕對得先扒過嘉義火雞肉飯再說；不論香濃油蔥、清香甘甜，抑或是米飯軟硬程度、雞絲雞肉塊等皆各有所好，就像問起台南人哪間牛肉湯最推薦，絕大多數都是他從小吃到大，離家不遠的巷口那家。很多時候，吃進心裡的不僅是美食，更多的是回憶。

▴日式檜木沼平車站與古董蒸汽火車頭形成絕配的畫面；圖片／哈米貓拍攝提供

▴台灣好行99安平台江線暢遊景點-四草綠色隧道；圖片／哈米貓拍攝提供

▴若是攝影迷的各位明年度還能參與鹿耳門聖母廟高空煙火，感受最台灣味的元宵文化饗宴；圖片／哈米貓拍攝提供

除了美食，延宕許久的「2021台灣設計展」12月將在嘉義登場，吃飽喝足之餘不如到此一訪，體驗「家意・以城為家」主題的「慢遊」氛圍。此外，因應阿里山一年一度楓紅盛事，12月推出《SL-31蒸汽火車.楓華再現》主題列車，也是一大推薦。搭乘百年國寶蒸汽火車，在仿日本皇室貴賓車打造的高雅清香檜木車廂中，邊聽林鐵風華，邊賞全台唯一高山鐵道楓紅，真是一大享受。

緊接著來到台南，不但要體驗全糖新世界，吃莉莉水果店，喝上幾鍋牛肉湯，到安平買幾包果乾蜜餞，還要漫步台南美術館，一遊四草綠色隧道拍幾張美拍換換大頭照，更可到月津港燈節前展活動一探究竟；若是攝影迷的各位明年度還能參與鹿耳門聖母廟高空煙火，感受最台灣味的元宵文化饗宴。旅程最後，感受港都之美的同時，配上丹丹漢堡的中西合併，暢遊衛武營、愛河以及高雄流行音樂中心，提早想像2022台灣燈會重返高雄的榮景。

▴「藍皮解憂號觀光列車」10月23日正式啟航，年底前銷售已經超過8千人次，成為網美打卡熱點；圖片／雄獅旅遊提供

▴鳴日號觀光列車以尊爵的天皇黑，結合莒光號傳統的橘色調，攜手打造鐵道美學新熱潮；圖片／吳仁凱拍攝提供

台灣之美，透過各種方式來讓你了解，帶著別來無恙的熟悉氣味，熱情的說「好久不見」。近年因應懷舊風起，享受旅遊的同時，何不搭上藍皮解憂號重溫一下復古情調，感受寶島恣意風情呢？此外，由雄獅旅遊獨家取得經營權，並於2020年底正式啟航的觀光列車「鳴日號」，絕對是體驗鐵道觀光首推選項之一。尊爵的天皇黑，結合莒光號傳統的橘色調，攜手打造鐵道美學新熱潮，盡情地將福爾摩沙各地之美盡收眼底，帶給每位旅人「The Future Begins」的美好想像。

編輯、撰文／酸鼻子

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/200495