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「探索夢號」通過防疫演練 12/31跨年夜復航迎曙光

欣傳媒 / 欣傳媒

雲頂郵輪集團12/23宣布旗下星夢郵輪「探索夢號」，預計於12/31復航台灣基隆母港航線，12/27交通部航港局於基隆港完成防疫工作檢核暨緊急應變實兵演練，除邀請公衛學者專家與會指導外，疾病管制署、海巡署、港務公司、郵輪業者、船務代理及防疫車隊等公私部門均派員參與，圓滿完成，「探索夢號」將如期於12/31跨年夜啟動復航迎曙光航程，讓民眾不出國也能安心搭乘郵輪旅遊。

交通部航港局於基隆港登船「探索夢號」，完成防疫工作檢核暨緊急應變實兵演練；圖片／交通部航港局提供
交通部航港局於基隆港登船「探索夢號」，完成防疫工作檢核暨緊急應變實兵演練；圖片／交通部航港局提供

航港局表示，演練前先說明中央流行疫情指揮中心12/23核定之復航指引、應變計畫後，隨即進入演練程序，本次演練情境設定載運65名旅客、339名船員，自基隆港出發往花蓮航程中發生2名旅客自覺身體不適，以電話通知船上醫務室船醫自身健康狀況異常，進而被檢測為陽性之疑似確診(PUI)案例；演練內容包括：疑似症狀之個案於艙房內電話聯繫船上醫務室後，即由船上醫療人員著防護裝備將PUI移送隔離房，再由船醫執行採檢及初步疫調，經船醫以克雷多維特PCR分析儀檢測20分鐘後判定為疑似陽性，隨即通報船長，由船長全船廣播，全船旅客及船員立即返回艙房並啟動緊急應變計畫，郵輪停止繼續航程立即返航基隆港，同一時間，並由船上疾病管制委員會召會確認各部門情況，展開PUI船上足跡搜尋；靠港後，首先由PUI個案下船搭乘救護車就醫，其餘旅客於甲板進行PCR採檢後依序搭乘防疫車輛至防疫旅館隔離，全船人員均瞭解各自工作，演練過程大致順利。

交通部航港局於基隆港登船「探索夢號」，完成防疫工作檢核暨緊急應變實兵演練；圖片／交通部航港局提供
交通部航港局於基隆港登船「探索夢號」，完成防疫工作檢核暨緊急應變實兵演練；圖片／交通部航港局提供

此外，航港局補充說明，公衛學者專家、疾管署等相關單位針對上午緊急應變演練及船上防疫措施落實等事項提出建議，主要分為平時防疫措施落實及發現確診個案的應變作為，如加強員工針對COVID-19防疫認知及措施等的教育訓練，尤其為郵輪新進員工及時常接待旅客的服務人員、每月辦理一定規模船上應急演練，落實緊急應變計畫船員部署及應處作為，航港局會派員督導、遊藝場及賭場營業時間應合理安排，注意清消頻率及落實情況；倘船上發現疑似確診個案，應立即自CCTV掌握密切接觸者足跡，客房部送餐時須提供醫療口罩給船上所有旅客，並注意安撫旅客情緒及減少PCR採檢、離船動線等候時間。一旦發生確診狀況，業者應向航港局通報，航港局亦會通知CIQS等相關單位立即成立應變小組，另建議船方於復航初期，營運人力安排應相對予以調整，以穩健方式營運，建立民眾搭乘郵輪信心，期許國內郵輪復航營運順利。

「探索夢號」廚房人員演練示範為船上旅客以防疫裝備準備餐點；圖片／交通部航港局提供
「探索夢號」廚房人員演練示範為船上旅客以防疫裝備準備餐點；圖片／交通部航港局提供

台灣旅行社業者已上架開賣郵輪行程產品，此次復航將推出3天2夜及4天3夜的「郵輪環島遊」，帶領台灣旅客經海路暢遊花蓮、安平及高雄三大熱門景點，行程產品橫跨跨年、農曆年、228三大假期檔期，首波推出露臺艙房，限量買一送一優惠，第一人艙房費7,500元起，同房第2人免艙房費，售完為止。

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/200818

基隆 跨年 環島

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