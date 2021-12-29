快訊

南科火燒車驚見焦屍 竟是園區男堵情敵砍殺後縱火

「那些年」我們吃的肉圓要漲了 彰化知名阿璋肉圓元旦漲5元

來去申請囉！「數位疫苗證明」開放線上申請 歐盟美國等超過60國皆可使用

欣傳媒 / 欣傳媒
▲數位新冠病毒健康證明（範本）圖片來源／CDC
▲數位新冠病毒健康證明（範本）圖片來源／CDC

歐盟宣布我國正式加入歐盟數位疫苗證明系統於 2021 年 12 月 22 日生效，為利國人國際通行需要，中央流行疫情指揮中心宣佈，「數位新冠病毒健康證明」於12月28日上午8時起開放下載。

簡單三步驟 申請數位健康證明

1.確認身分：

(一)國人：(1)身分證號+健保卡號+有效護照號碼；(2) FIDO(為安全且便利的生物辨識方式，提供指紋或臉部辨識登入)+有效護照號碼；(3)自然人憑證+有效護照號碼。三種方式擇一。

(二)外來人口：(1)統一證號+健保卡號；(2) 統一證號+入出境證號；(3) 統一證號+護照號碼。三種方式擇一。

2.選擇項目：選擇「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」。

3.取得證明：於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，檔案格式為PDF，提醒要先保存於行動裝置或電腦硬碟中，再視個人需要列印紙本。無列印設備但又有列印需求者，可於申請成功畫面選擇超商並點選「取得超商列印碼」，系統將產製超商取件條碼或取件編號，請自行攜至超商付費列印。

台灣與歐盟對等開放 歐盟承認疫苗共五款

台灣核發的證明書的使用條件，將等同「歐盟數位COVID證明」的使用條件。同時，台灣同意承認「歐盟的數位COVID證明」，讓歐盟公民入境台灣時使用。歐盟數位 COVID 證明不會取代護照等旅行證件，也不會改變入境歐盟的條件。對非歐盟境內的旅行者，若已接種歐洲藥品管理局 (EMA) 授權的疫苗，將得到核可的證明。但歐盟成員國仍可自行決定是否接受更多種的疫苗，如世界衛生組織緊急使用清單上的疫苗。

歐盟目前已批准使用的是輝瑞-生物新技術（Pfizer-BioNTech）疫苗、莫德納（Moderna）疫苗、強生（Johnson & Johnson）疫苗和阿斯利康（AstraZeneca）疫苗、諾瓦瓦克斯疫苗（Nuvaxovid）。

世界衛生組織緊急使用清單之疫苗為輝瑞-生物新技術（Pfizer-BioNTech）疫苗、莫德納（Moderna）疫苗、強生（Johnson & Johnson）疫苗、阿斯利康（AstraZeneca）疫苗、諾瓦瓦克斯疫苗（Nuvaxovid）、COVOVAX、Covaxin、中國科興、中國國藥。

美國接受歐盟證明 台灣民眾享便利

中央流行疫情指揮中心表示，美國已宣布接受民眾持歐盟數位新冠證明入境之查驗，另歐盟亦已宣布與國際民航組織(IATA)發展數位新冠證明互通，目前民眾持臺灣數位新冠病毒健康證明國際旅行，可於前述各國及航空公司使用，通行時可享快速驗證之便利。

申請加入歐盟數位新冠證明系統，需經過嚴謹的測試程序，過程中需相互驗證所有已加入歐盟之國家的QR code，並進行憑證交換，目前僅有新加坡、紐西蘭及以色列3個亞洲及亞西國家加入該系統。此次台灣政府所核發的數位接種證明獲歐盟承認。期盼民眾在跨境移動時，解決紙本證明需要空間儲存、紙本文件不易保存及人工查驗耗時等缺點。

外交部指出，我國所發行的疫苗接種數位證明獲得歐盟承認，代表來自台灣的合法居民(不分國籍)，只要持憑我國政府核發、獲歐盟EMA授權核准疫苗的接種數位證明，即可自由進入歐盟及申根區，不需再另外出具登機前72小時核酸檢測(PCR)陰性採檢證明，入境後也可免除居家隔離。

高端疫苗是否認證 前後說法稍有變動

陳時中22日上午表示歐盟承認的是我們的疫苗證明書有效，不包括相關疫苗的認證，國產高端疫苗有沒有辦法入境歐盟各國，還是要看各國採用的標準，下午防疫記者會發言人莊人祥表示，新冠疫苗數位證明當中的內容，是獲歐盟承認，也就是說不管打什麼疫苗，例如高端、莫德納、BNT、AZ，都會獲認可，但是否能夠減免隔離，還是要看各國的規定。

來去申請囉~~

https://dvc.mohw.gov.tw/

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/200695

護照 超商 美國

延伸閱讀

日研究：接種疫苗3月後對抗Omicron保護效果大降

全球首個 大陸二代重組蛋白新冠疫苗獲批緊急使用

疫苗預約平台明年起暫停服務 嘉縣自設預約系統便民

南投馬烈霸部落明設疫苗站 強調絕不抓失聯移工

相關新聞

台北跨年不必人擠人！精選7間特色聚所　在神秘水煙館愜意迎接2022

叮叮噹叮叮噹～聖誕節就在下週，大朋友小朋友們都緊鑼密鼓的為了這一年一度的節日籌畫，就連這些聖誕聚所也不例外，已經準備好讓大家體驗最有特色跟儀式感的聖誕週末了！今天就讓ReadyGo帶你來看，這些可以與一群好友共同歡度聖誕節的場所，讓你們在這個聖誕留下最美的回憶。

鬧薯條荒！ 摩斯漢堡暫停販售部分產品

近期受到國際海運缺櫃、壅塞等諸多因素，影響許多原物料供應不及造成缺貨。連鎖速食「摩斯漢堡」就宣布，即日起部分薯條產品將暫...

身分證派上用場！壽星「1元」暢玩劍湖山樂園　摩羯座＆水瓶座整月4折

樂園控嗨了！因應年末許多人都在規劃跨年玩法，而2022年「劍湖山世界」也超前部署元旦優惠，只要是1/1、1/2的當日壽星，出示證件即可用1元銅板價全日暢玩，而摩羯座及水瓶座也有長達一個月的350元特價

下殺2折！2大身分「1300元住澎湖喜來登」　和逸飯店買1晚送2晚＋阜杭豆漿早餐&下午茶

是時候超前部署2022年旅行！今天為大家整理2大飯店獨家「下殺2折」的優惠專案，最低1300元即可入住五星級飯店，另有「買一晚送二晚」再贈3套雙人下午茶及阜杭豆漿雙人早餐，讓大家新年度省一波。

義大世界「跨年第2人只要22元」！還能延長爽玩11小時，再卡位888秒煙火秀

一年一度的重磅活動「跨年」就要來囉！相信許多人已經安排聚會等一起準備迎接2022年了，這回「義大世界」特別推出元旦優惠，超狂第二個人只要22元，不僅如此還可延長玩到晚上八點，再欣賞888秒跨年煙火秀，快揪團同行吧！

又一間漲價！「四海遊龍」明起鍋貼、水餃貴0.5元

受到國際原物料成本、人事成本等因素波及，近期有多間餐飲業者紛紛調漲產品價格。繼八方雲集宣布調漲後，另間連鎖鍋貼店「四海遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。