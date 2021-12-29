來去申請囉！「數位疫苗證明」開放線上申請 歐盟美國等超過60國皆可使用

歐盟宣布我國正式加入歐盟數位疫苗證明系統於 2021 年 12 月 22 日生效，為利國人國際通行需要，中央流行疫情指揮中心宣佈，「數位新冠病毒健康證明」於12月28日上午8時起開放下載。

簡單三步驟 申請數位健康證明

1.確認身分：

(二)外來人口：(1)統一證號+健保卡號；(2) 統一證號+入出境證號；(3) 統一證號+護照號碼。三種方式擇一。

2.選擇項目：選擇「疫苗接種數位證明」或「檢驗結果數位證明」。

3.取得證明：於申請成功畫面點選「下載/列印 數位證明」，檔案格式為PDF，提醒要先保存於行動裝置或電腦硬碟中，再視個人需要列印紙本。無列印設備但又有列印需求者，可於申請成功畫面選擇超商並點選「取得超商列印碼」，系統將產製超商取件條碼或取件編號，請自行攜至超商付費列印。

台灣與歐盟對等開放 歐盟承認疫苗共五款

台灣核發的證明書的使用條件，將等同「歐盟數位COVID證明」的使用條件。同時，台灣同意承認「歐盟的數位COVID證明」，讓歐盟公民入境台灣時使用。歐盟數位 COVID 證明不會取代護照等旅行證件，也不會改變入境歐盟的條件。對非歐盟境內的旅行者，若已接種歐洲藥品管理局 (EMA) 授權的疫苗，將得到核可的證明。但歐盟成員國仍可自行決定是否接受更多種的疫苗，如世界衛生組織緊急使用清單上的疫苗。

歐盟目前已批准使用的是輝瑞-生物新技術（Pfizer-BioNTech）疫苗、莫德納（Moderna）疫苗、強生（Johnson & Johnson）疫苗和阿斯利康（AstraZeneca）疫苗、諾瓦瓦克斯疫苗（Nuvaxovid）。

世界衛生組織緊急使用清單之疫苗為輝瑞-生物新技術（Pfizer-BioNTech）疫苗、莫德納（Moderna）疫苗、強生（Johnson & Johnson）疫苗、阿斯利康（AstraZeneca）疫苗、諾瓦瓦克斯疫苗（Nuvaxovid）、COVOVAX、Covaxin、中國科興、中國國藥。

美國接受歐盟證明 台灣民眾享便利

中央流行疫情指揮中心表示，美國已宣布接受民眾持歐盟數位新冠證明入境之查驗，另歐盟亦已宣布與國際民航組織(IATA)發展數位新冠證明互通，目前民眾持臺灣數位新冠病毒健康證明國際旅行，可於前述各國及航空公司使用，通行時可享快速驗證之便利。

申請加入歐盟數位新冠證明系統，需經過嚴謹的測試程序，過程中需相互驗證所有已加入歐盟之國家的QR code，並進行憑證交換，目前僅有新加坡、紐西蘭及以色列3個亞洲及亞西國家加入該系統。此次台灣政府所核發的數位接種證明獲歐盟承認。期盼民眾在跨境移動時，解決紙本證明需要空間儲存、紙本文件不易保存及人工查驗耗時等缺點。

外交部指出，我國所發行的疫苗接種數位證明獲得歐盟承認，代表來自台灣的合法居民(不分國籍)，只要持憑我國政府核發、獲歐盟EMA授權核准疫苗的接種數位證明，即可自由進入歐盟及申根區，不需再另外出具登機前72小時核酸檢測(PCR)陰性採檢證明，入境後也可免除居家隔離。

高端疫苗是否認證 前後說法稍有變動

陳時中22日上午表示歐盟承認的是我們的疫苗證明書有效，不包括相關疫苗的認證，國產高端疫苗有沒有辦法入境歐盟各國，還是要看各國採用的標準，下午防疫記者會發言人莊人祥表示，新冠疫苗數位證明當中的內容，是獲歐盟承認，也就是說不管打什麼疫苗，例如高端、莫德納、BNT、AZ，都會獲認可，但是否能夠減免隔離，還是要看各國的規定。

來去申請囉~~

https://dvc.mohw.gov.tw/

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/200695