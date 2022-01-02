終於等到的「2022開幕景點」5選！新竹遠百、全台最美蔦屋書店、新北神隱少女隧道秘境...

揮別2021年，新的一年除了重新開始，也代表大家離預計2022開幕的景點又更近了一步。今天幫大家複習2022年即將登場的大型百貨、秘境隧道亮點及咖啡廳，5大亮點中最快有望1/8開逛新竹縣首座大型購物中心，一系列景點、餐飲品牌搶先看。

遠東百貨 竹北店：1月中旬開幕

圖／遠東百貨 竹北店臉書專頁

總建築面積達2.8萬坪「遠東百貨 竹北店」為新竹縣首座大型購物中心，外觀的山城圓樓展現新竹客家文化特色，內部則引進了350品牌，除了最新掛上招牌的國際精品GUCCI，還會比照信義A13營運模式，由一系列餐飲搶先試營運，近8成的品牌都為新竹獨家，預計農曆過年前登場引爆期待。

根據部分店家透露的最新開幕消息，最狂有望1/8能開逛，已曝光的品牌也有亞洲第一家STEVE MADDEN複合式咖啡廳、Lady M全台最大內用店，還有饗賓集團旭集、小福利、果然匯蔬食、添好運、了凡、檀島香港茶餐廳、春水堂、合點壽司、Hooters美式餐廳等，讓新竹人在同個地點就能品嚐各國美食。

新北三貂嶺隧道自行車道：1月初開放

圖／工程圖輯隊-新北工務局直播影片截圖 圖／工程圖輯隊-新北工務局直播影片截圖

新北瑞芳區規劃已久的「三貂嶺隧道自行車道」日前已完工，並搶先於官方臉書直播帶路線上遊賞，預計1月初正式開放。最新秘境為具有百年歷史的鐵路隧道，民眾可騎著自行車徜徉天然植物園，鋼筋鋪面也讓大家低頭就能看見水流等自然景觀，療癒指數爆棚。

圖／工程圖輯隊-新北工務局影片截圖

值得一提的是，這處亮點也有望成為新北版《神隱少女》隧道打卡點，全長達3公里的自行車道、戶外保留原始的綠意盎然及愜意氛圍都十分唯美，彷彿闖入宮崎駿的動畫世界，私房景點快收入清單。

桃竹苗首間蔦屋書店：3月開幕

圖／大魯閣湳雅廣場臉書專頁

號稱全球最美書店的「TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店」早前宣佈將進駐新竹大魯閣湳雅廣場，成為桃竹苗區第一間蔦屋書店。官方宣佈致力於打造全台最美書店，450坪的日式質感空間同樣會有開放式階梯座位，貫穿2層樓的挑空設計令人視野更佳寬廣，預計3月正式開幕。

% Arabica咖啡廳 台灣首店：上半年開幕

圖／% Arabica臉書專頁

京都爆夯的「% Arabica」咖啡廳以極簡美學的裝潢、標誌、包裝及質感咖啡深受喜愛，為許多人出遊日本的朝聖必訪。官方早前宣佈將在台北開設% Arabica台灣一號店，立馬成為台灣粉絲的話題中心。根據曝光的模擬圖，純白店面結合了本土風情的紅磚，計劃第二季開幕，代表最快今年上半年就能暢飲鎮店濃縮咖啡、美式、拿鐵及瑪奇朵。

台南三井OUTLET：今年初

圖／台灣三井提供

除了北部的消息，南部首座三井OUTLET當然也是許多台南人的焦點。台南三井OUTLET力拚今年農曆春節前展開第一階段營運，預計有180家店登場，三河中川屋、京都勝牛、合點壽司、乾杯燒肉、Suage北海道湯咖哩、串家物語、薄多義、韓式高麗園、beard papa′s泡芙等多家人氣品牌應有盡有，嘉義排隊名店「林聰明砂鍋魚頭」也首次進駐商場，集結國內外特色餐飲，讓美食之都再升華。

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