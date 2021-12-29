送夕陽、跨年、迎曙光整理包！全台風景區及觀光遊樂業活動看過來

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年即將到來，你想好要怎麼度過了嗎？台灣各地掀起旅遊熱潮，該如何選擇地點歡送2021年最後一道夕陽？該等待何種時刻共浴新年第一道曙光？該如何規劃好傳遞新希望？交通部觀光局特別彙整6個國家風景區及3個觀光遊樂業者辦理2021-2022年賞夕陽、跨年及迎曙光活動資訊，來迎接2022的到來！讓參與民眾共同許願望、迎幸福。

▲東部熱門_三仙台迎曙光。 圖：交通部觀光局／提供

觀光局表示，全台及離島跨年時分皆有送舊迎新活動，民眾想歡送2021年最後一道夕陽、揮別疫情，可選擇到阿里山參加日出印象音樂會，聆聽感恩音樂饗宴，昇華心靈；或是到全台最高的跨年活動〜梨山，欣賞原住民熱情舞蹈，還可到谷關看表演、泡溫泉、賞風景，除去冷冽寒冬、迎向晨煦陽光；觀光局也推薦大小朋友闔家到麗寶樂園、劍湖山世界及義大世界，一同遊樂、看表演與煙火秀，在歡笑聲中度過佳節。

北部民眾也可以自行前往宜蘭東北角頭城鎮外澳沙灘看2022東北角特有的龜山朝日，結束後可到附近區域爬山、健行、騎自行車並順遊到礁溪泡湯，新年第一天鍛鍊強健體魄、揮別疫情陰霾、越來越健康。

▲梨山福壽山農場美景迎曙光。 圖：交通部觀光局／提供

▲阿里山日出印象音樂會。 圖：交通部觀光局／提供

中部民眾可前往日月潭一起「潭」情說愛，在湖光水色霧氣繚繞的夜幕，等待曙光乍現迎接新年，並在水社碼頭市集、原聲天籟與音樂表演中熱鬧歡樂跨年。

南部民眾可搭台灣好行到阿里山參加「日出印象音樂會」，來自阿里山高山上的天籟演奏，一同欣賞一場高海拔、高品質、高水準的三高日出印象音樂會。

東部民眾不妨蒞臨台東三仙台遊憩區迎曙光，該場域結合夜間燈光、壯麗八拱橋、在地特色市集，充滿濃厚幸福的感覺，享受新年的朝氣，迎接本島第一道曙光。

至於離島部分，民眾可選擇到馬祖西莒島上參加升旗典禮，效法當年戰士英雄昂首向前，慷慨激昂迎接國境曙光，並在前線島嶼、百年古蹟與沙灘海濤陪伴下迎新年賞日出賞美景，用海景與微笑開啟屬於你的2022年。

▲迎接2022，跨年活動懶人包。 圖：交通部觀光局／提供

▲跨年活動懶人包_東北角、馬祖、東海岸。 圖：交通部觀光局／提供

▲跨年活動懶人包_日月潭、參山、阿里山、梅山鄉。 圖：交通部觀光局／提供

▲跨年活動懶人包_即時影像迎曙光。 圖：交通部觀光局／提供

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