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身分證派上用場！壽星「1元」暢玩劍湖山樂園　摩羯座＆水瓶座整月4折

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／劍湖山世界提供、官網
圖／劍湖山世界提供、官網

樂園控嗨了！因應年末許多人都在規劃跨年玩法，而2022年「劍湖山世界」也超前部署元旦優惠，只要是1/1、1/2的當日壽星，出示證件即可用1元銅板價全日暢玩，而摩羯座及水瓶座也有長達一個月的350元特價，現賺549元，新的一年就用主題樂園好康展開幸福連假！

園內遊具示意圖。圖／劍湖山世界提供
園內遊具示意圖。圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界推出限定2日的專屬優惠，只要是1/1及1/2的壽星，當天到現場購票，出示本人相關證件即可1元入園，元旦當日還能欣賞免費加碼的無人機煙火秀，延續跨年的熱鬧。不僅如此，2022/1/1至1/31為止，只要是摩羯座、水瓶座的民眾，現場購票也能350元爽玩園區，摩羯座為12/22至1/19壽星、水瓶座生日日期落在1/20至2/18，優惠無法併用。

除了戶外刺激的設施及經典摩天輪，園內也有世界最大、三層樓高的豪華旋轉木馬「皇家馬車」夢幻必搭。此外，今年跨年劍湖山世界不僅推出了夜間星光票，也特別打造長達488秒的摩天輪「浮空煙火秀」，另有無人機飛躍燈光秀，挑戰中部最璀璨跨年饗宴。

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劍湖山 元旦 主題樂園 雲林旅遊

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