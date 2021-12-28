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義大世界「跨年第2人只要22元」！還能延長爽玩11小時，再卡位888秒煙火秀
一年一度的重磅活動「跨年」就要來囉！相信許多人已經安排聚會等一起準備迎接2022年了，這回「義大世界」特別推出元旦優惠，超狂第二個人只要22元，不僅如此還可延長玩到晚上八點，再欣賞888秒跨年煙火秀，快揪團同行吧！
義大世界近年推出許多節慶活動與遊樂設施，儼然已成為南台灣必去的人氣樂園之一，也會因應不同的節慶與行銷創意，推出新許多價格「甜甜」又極具特色的活動吸引「玩家」入園暢玩。
這回因應一年一度的跨年活動，推出超殺元旦優惠，只要於2021年12月31日(五)至2022年1月2日(日)入場消費，享有元旦夢想價第1人899元(原價)、第2人超狂只需要22元，為的就是回饋廣大辛苦一整年的消費者，一起迎接重生2022年的到來。
不僅如此跨年夜12月31日還直接延長營運時間，可以從白天入園一路爽玩各種遊樂設施到晚上八點，之後即可選擇最佳賞煙火位置，等待南台灣最狂888秒的「2022紫耀義大 樂享平安 跨年煙火秀」。其他優惠還有星光299元以及壽星票喔，快把握年底優惠玩一波。
義大世界
官網：http://www.edathemepark.com.tw/
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