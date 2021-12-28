下殺2折！2大身分「1300元住澎湖喜來登」　和逸飯店買1晚送2晚＋阜杭豆漿早餐&下午茶

是時候超前部署2022年旅行！今天為大家整理2大飯店獨家「下殺2折」的優惠專案，最低1300元即可入住五星級飯店，另有「買一晚送二晚」再贈3套雙人下午茶及阜杭豆漿雙人早餐，讓大家新年度省一波。

澎湖福朋喜來登飯店

澎湖福朋喜來登專案為澎湖縣民及軍人限定。圖／澎湖福朋喜來登酒店官網

澎湖喜來登為當地唯一國際連鎖品牌五星飯店，此次官方特別祭出「鄉親‧軍人住房專案」，只要身分證字母為「X」或戶籍地設籍澎湖，以及澎湖現役軍人，即可用2600元特價入住價值12500元的豪華雙床客房，平均一人1300元，下殺2折的特價還加碼宜客樂海港百匯自助早餐「買一送一」，並提供酒店往返澎湖機場或馬公港定時定點來回接駁各乙次。

和逸飯店忠孝館：KKDAY獨家「忠孝東路走九遍專案」

和逸飯店忠孝館鄰近華山文創園區。圖／和逸飯店•台北忠孝館臉書專頁

和逸飯店忠孝館攜手KKDAY共同推出限量21折「忠孝東路走九遍專案」，直接買一晚舒適客房送兩晚，並附飯店內THE Lounge雙人下午茶3套、台北最著名排隊早餐店「阜杭豆漿」雙人早餐3套。除了第一晚需要在2022/1/28前安排入住，其他皆可於期限前自由兌換，下午茶及早餐也可分開使用。8999元四天三夜加人氣早餐與下午茶，平均一人1500元就能一泊二食。

提醒大家贈送的兩晚要事先於「使用日期前3日」預約，並記得於2022/2/28前兌換完畢，惟12/31-1/1跨年連假、1/31-2/4春節期間、2/26-2/27連假不適用。

THE Lounge同步提供午餐料理，平日享220元起特價開吃。圖／HOTEL COZZI 和逸飯店•台北忠孝館

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