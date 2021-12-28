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2025年啟航！「安縵Aman」酒店集團首創豪華機動遊艇Project Sama

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知名的奢華酒店集團「安縵Aman」，宣布首創豪華機動遊艇「Project Sama」，計劃於 2025 年啟航；圖片／SINOT Yacht Architecture & Design
知名的奢華酒店集團「安縵Aman」，宣布首創豪華機動遊艇「Project Sama」，計劃於 2025 年啟航；圖片／SINOT Yacht Architecture & Design

知名的奢華酒店集團「安縵Aman」，宣布首創豪華機動遊艇「Project Sama」，項目由安縵與 Cruise Saudi 的合資企業開發，沙特阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund）為該企業股東之一。這艘長達 183 米（600 英尺）的遊艇配備50 間寬敞豪華套房，每間均設有私人陽台。「Project Sama」在梵語中意為「寧靜」，這項具前瞻性的建設項目計劃於 2025 年啟航，將為航海之旅奠立新標準，並將備受尊崇的安縵精神帶到世界各地的海洋。

安縵秉承品牌的開創精神，負責此項目由設計、建造到營運及管理整個開發過程，確保賓客可在船上全方位享受安縵的生活之道。「Project Sama」致力打造私密性、空間感及優雅服務兼備的體驗，而最重要的是提供安縵獨有的體驗——非同凡響、獨一無二且治癒身心。

遊艇由安縵與全球頂尖遊艇設計公司之一 SINOT Yacht Architecture & Design 攜手設計，將安縵的東方傳統及設計理念與建築願景完美結合，透過永恆而時尚的遊艇設計，將室內外空間結合得渾然天成，創造出具有品牌特色的超級遊艇體驗。

除了 50 間套房外，船上還提供豐富餐飲選擇，包括休閒全日餐廳、國際餐飲選擇、休閒俱樂部及休息室、寧謐寬敞的安縵水療中心（Aman Spa）；另有日式庭園，兩個直升機停機坪，以及佔地寬廣的海灘俱樂部（Beach Club），讓賓客可在船尾直接下水。

「Project Sama」將安縵的東方傳統及設計理念與建築願景完美結合；圖片／SINOT Yacht Architecture & Design
「Project Sama」將安縵的東方傳統及設計理念與建築願景完美結合；圖片／SINOT Yacht Architecture & Design

自安縵首間城市酒店—— 安縵東京（Aman Tokyo）於2014 年成功開業以來，安縵一直致力穩步發展，並籌備打造更多城市目的地，包括安縵紐約（Aman New York）和安縵邁阿密（Aman Miami），以及沙特阿拉伯的利雅得、歐拉及紅海等隱世桃源度假勝地。「Project Sama」透過安縵所推崇的核心價值——私隱、寧謐、寬敞空間及無可比擬的服務，繼續秉承提供創新旅遊體驗的宗旨。

安縵與 Cruise Saudi 的合資企業已由 Cruise Saudi 董事總經理 Fawaz Farooqui及安縵集團主席兼行政總裁Vlad Doronin簽署，標誌著與沙特阿拉伯王國的持續合作及夥伴關係。

安縵集團主席兼行政總裁Vlad Doronin 對品牌的創新項目表示歡迎，他表示：「『Project Sama』的推出標誌著安縵發展及演變的一個精彩時刻，因為我們不僅繼續令陸上的地理組合更多元化，海上也一樣。我們在人跡罕至的地方建立淨心之所，並繼續重塑豪華酒店的概念。『Project Sama』將在尊貴的安縵度假村環境和服務中提供革新體驗，有別於其他遊艇體驗，藉此在水上探索方面開創嶄新領域。」

對於是次合作及項目，Cruise Saudi 總經理 Fawaz Farooqui表示：「簽署是次合作協議為 Cruise Saudi 的服務增添全新層次，亦落實以航海方式探索沙特阿拉伯的獨特旅遊體驗，並展示 Cruise Saudi 對發展和擴展沙特阿拉伯郵輪業的承諾。我們渴望與安縵進一步合作，帶來更多超豪華海上體驗。我們期待與安縵合作，實現沙特阿拉伯成為全球首屈一指目的地的願景，並讓賓客展開沙特阿拉伯獨有的難忘旅程，沉浸在多元化的自然風光，以及豐富的文化和遺產當中。」

「Project Sama」預計於 2025 年推出，官方名稱將於稍後公佈。

官網www.aman.com/yachts

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/200741

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