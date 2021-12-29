台北跨年不必人擠人！精選7間特色聚所　在神秘水煙館愜意迎接2022

叮叮噹叮叮噹～聖誕節就在下週，大朋友小朋友們都緊鑼密鼓的為了這一年一度的節日籌畫，就連這些聖誕聚所也不例外，已經準備好讓大家體驗最有特色跟儀式感的聖誕週末了！今天就讓ReadyGo帶你來看，這些可以與一群好友共同歡度聖誕節的場所，讓你們在這個聖誕留下最美的回憶。

｜Hookah Daddy 呼卡商行

坐落於天母這個愜意小鎮，還處在試營運階段就掀起軒然大波的呼卡商行，是士林區以北唯一一間水煙館。店內氣氛舒適，整面的落地窗正對著忠誠路，讓顧客在抽水煙時能夠躺臥在舒適的單人沙發上，一邊欣賞著車水馬龍。

室內空間呈現Ｊ字型，一進門的空間能夠一覽無遺，但沿著通道往左轉彷彿來到另個世界，視野寬闊且還有兩個適合與好朋友們一同前來的夢幻包廂。

以灰色系打造，用一顆月球成為Instagram上的熱門拍照及打卡景點，是許多顧客非常喜愛的包廂之一。位置寬闊舒適，是個將近十人聚會剛剛好的空間。

【小編吃評】

喜歡松露的朋友們不要錯過了！黃金脆薯單吃好吃，蘸了松露醬又蹦出全新風貌。外皮炸得相當酥脆，裏頭的薯泥也非常香～

地址：台北市士林區德行東路172號174號2樓2樓

電話：0933 056 262

｜餓酒舞餐酒館

下班的最大享受就是跟朋友、同事到日式居酒屋「鬆」一下。讓人一訪再訪的餐酒館就是它，餐點非常多元，從串燒、烤物到生魚片都有，而酒精類飲料也多得讓你不知從何喝起，有平易近人的沙瓦也有酒精濃度偏高的清酒，多元的選擇滿足每一個顧客的口味，也是高度適合攜帶朋友們前往的選項之一！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

另外，明太子控注意了！燒烤山藥配上充滿口感的明太子，是道療癒程度極高的餐點，若累了一整天，不妨來道山藥明太子吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

地址：台北市大安區大安路一段51巷45號

電話：02 2778 6676

｜GiliGili Busan Bistro 韓國釜山餐酒館

喜歡吃熱呼呼韓式的朋友們太幸運了，這次的聖誕商店努力顧慮到了各個面向的餐飲種類，也沒有漏掉韓式唷！在美好的冷天氣與朋友同聚，來上一鍋「魚板拉麵辣炒年糕」暖暖身子，也能同時滿足想出國卻不能出國的心。

GiliGili Busan Bistro的外觀讓所有少女都為之瘋狂，清新甜美的氛圍是姊妹淘聚會的好地方，特別推薦「韓國炸辣椒包豬肉」是這裡的特殊招牌料理，記得趁熱大口咬下才過癮！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

地址：臺北市中山區天津街16號

電話：02 2523 0678

｜N2-coffee Bike

用心製作每一杯氮氣咖啡，N2-coffee Bike主打以低溫四十二小時緩慢萃取，並將氮氣注入冷萃咖啡中，使氮氣冷萃咖啡口感如奶油般滑順，更自然順口甘甜。冷萃咖啡製作起來十分耗時耗力過程繁瑣，所以一般很難在連鎖咖啡館喝到這款飲品阿！

N2 Coffee Bike是一台倒騎式的三輪攤車，目前持續在街頭與市集、品牌活動等全臺各地推廣氮氣冷萃咖啡，另外在東門與民生社區都有實體店面，可以到現場感受不同於三輪攤車的體驗，雖然實體店面不大，但是卻應有盡有，滿足每一位「想來一杯」的顧客，補充上班時的元氣，撫慰下班後的心靈。

地址：台北市松山區民生東路四段80巷7之1號（民生店）

電話：02 2716 0787（民生店）

地址：台北市中正區信義路二段17巷10號（東門店）

電話：0958 215 106（東門店）

｜IcoNiq Bistro&Bar 天母餐酒館

美食與酒精都很強的餐酒館非它莫屬，料理與酒精除了品質佳、味道美，同時外型美觀因此非常好拍，是家庭或朋友聚會、情侶約會的餐廳好選擇。一樓氣氛浪漫典雅帶著一點放鬆氛圍，燈光微微昏暗，是個極好暢聊的場所；二樓就與一樓截然不同，是擁有KTV設備的大包廂以及酒窖，讓這兒同時兼具高質感餐點與輕鬆歡樂的氣氛。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高品質的餐點來頭不小，廚房是來自W hotel 的主廚團隊，多年的五星飯店經驗，才能做出道道令人驚豔的美味佳餚；而調酒師也能依照你的心情，變化多款造型顏色的調酒，瞬間擄獲女孩的心！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

IcoNiq 也非常貼心地讓不嗜酒類的朋友們還有高水準的茶品可以選擇。東方茶葉配上西方料理，讓你體驗到另類的「中西合璧」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

地址：台北市士林區中山北路七段14巷6號

電話：02 2873 2668

｜THE FOUR 肆

位於熱鬧的新莊區、輔仁大學對面的安靜巷弄中的酒吧，就是THE FOUR 肆。室內空間十分寬敞，適合朋友們共同前往，若人數不多也可以坐在中央的吧檯享用酒精飲品。菜單上項目非常多元，且炸物拼盤份量給得非常足夠，三到四個人吃絕對綽綽有餘，香酥脆的口感媲美外頭的鹹酥雞專賣店！除此之外，店內氣氛令人十分放鬆，音樂也不會過於大聲，是個三五好友聚會的絕佳選擇～

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

地址：新北市新莊區福營路163號

電話：02 2906 0020

｜涮樂和牛鍋物 食べ放題

你沒看錯，最強火鍋集團馬辣也來囉！近期被網友譽為近期超高CP值、最難訂位的鍋物界新星「涮樂和牛鍋物」主打和牛吃到飽，且無限量供應鮮蔬，另外還能加點和牛握壽司，絕對是和牛控的天堂。除了在台北有兩間店，12/17也悄悄在基隆第一網美聖地「基隆東岸廣場Q-Esquare」試營運，讓你大啖美食之餘還能坐擁百萬的港都美景。

圖 / 馬辣國際餐飲集團

圖 / 馬辣國際餐飲集團

精選湯底：麻辣鍋、石頭鍋、養生鍋、花雕雞鍋、關東壽喜鍋、和風番茄鍋

基隆店

地址：基隆市仁二路236號4樓 (東岸廣場 E-square)

電話：02-2428-0775

西門旗艦店

地址：北市萬華區峨嵋街37號3樓

電話：02-2311-2375

公館店

地址：台北市中正區汀州路三段92號

電話：02-2362-0330

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