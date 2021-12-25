高雄人吃不到了！平價日式火鍋「輕井澤」1／9歇業　想吃得跑台南

高雄火鍋控哭成淚人！中部起家的日式火鍋名店「輕井澤鍋物」因親民價美味及豐盛份量備受喜愛，然而位於高雄的唯一一家分店日前宣佈，因租約到期將於2022/1/9歇業，引發網友一片哀嚎，感歎想吃要跑台南，期盼能換地點再開。

「輕井澤鍋物」近期於官方臉書專頁祭出公告，表示高雄博愛店因租約到期將營業至2022/1/9，感謝顧客的支持，並推薦大家改至旗下二代店石頭火鍋「拾七」中山店用餐。消息一出，讓鐵粉震驚不已，崩潰直呼無法接受停業，也有資深饕客不捨表示：「不一樣的東西，怎麼去拾七吃咧」。

輕井澤的壽喜燒及沙茶醬都是鎮店必吃，台中多家門市天天大排長龍，如今博愛店收攤，令網友難過留言：「怎麼辦，我再也沒有口袋名單了」、「很好吃欸...又便宜」、「高雄沒有我的愛了」，並許願希望能重新插旗高雄其他地點，展現品牌高人氣。

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