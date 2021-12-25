郵輪環島回歸！「探索夢號」12/31跨年復航、買一送一開賣，持PCR證明才能登船

「探索夢號」回來了！今年還沒想好怎麼過跨年？現在新增加了「郵輪」選項。自5月以來預防性停航的雲頂郵輪集團旗下的星夢郵輪「探索夢號」，於12/23日宣布將計劃於12/31恢復基隆母港航線，仍等待航港局、指揮中心等主管機關登船現勘、最後裁示，主力旅行社業者例如雄獅旅遊，12/24日已上架開賣郵輪行程產品，此次復航將推出3天2夜及4天3夜的「郵輪環島遊」，帶領台灣旅客經海路暢遊花蓮、安平及高雄三大熱門景點，行程產品橫跨跨年、農曆年、228三大假期檔期，首波推出露臺艙房，限量買一送一優惠，航行日期:2021/12/31~2022/03/11 (2022/1/30；2/2,4,27不適用)，第一人艙房費7,500元起，同房第2人免艙房費，售完為止。

「探索夢號」將於12/31跨年夜復航首航至3/11，期間展開3天2夜花蓮假期(每星期三、五出發)，4天3夜花蓮假期(每星期日出發)，其他還有農曆年期間1/30出發的高雄.花蓮4天3夜假期，二二八檔期2/27出發的高雄4天3夜假期，3/6出發的台南安平4天3夜假期等。

「探索夢號」復航，經主管機關指引，制定更嚴謹的衛生安全措施，個別年齡的旅客必須於行前至少14天完成新冠疫苗接種；所有年齡的旅客亦必須於登船前出示行前48小時新冠病毒核酸檢測(PCR) 的陰性結果證明。

「探索夢號」為饕客打造最為豐富多元的海上餐飲選擇；圖片／欣傳媒資料

「探索夢號」是最新加盟標榜五星級定位品牌「星夢郵輪」船隊的成員，匯集多項娛樂及休閒設施，包括VR探索館、星座劇院、棕櫚閣、羅馬泳池、健身中心、水療中心和美髮沙龍等；更為饕客打造最為豐富多元的海上餐飲選擇，包括免費餐廳有星夢餐廳、麗都自助餐廳、百味軒等，及海馬日式料理、絲路花舞中式餐廳、亞洲美食藍湖餐廳、義大利披薩餐廳、海鮮燒烤餐廳-火鍋等供應各種異國美食佳餚。

其中，船上引進廣受歡迎的「水晶生活‧水療中心」，包含水療護理、腳底按摩及桑拿浴等服務，以精準到位的傳統按摩手法和舒緩壓力的水療讓身心得到充分放鬆，及獻上精彩刺激的VR體驗館，讓旅客可享受虛擬科技帶來的無窮樂趣。惟疫情期間船上設施的開放情形，將以船上最新公告為主。

此外，「探索夢號」承襲星夢郵輪品牌DNA，設置船中船概念的「The Palace皇宮」專區，擁有超過40間套房及其專屬歐式管家服務，為高端旅客量身打造尊享禮遇。

·星夢郵輪官網：www.dreamcruiseline.com

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang 欣傳媒

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