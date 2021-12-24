新北超萌水上地景！ 「角落小夥伴」現身碧潭拍到飽 還有療癒玩偶限時抽

抵擋不住的可愛魅力現身碧潭！「角落小夥伴(Sumikkogurashi) 」大型水上地景裝置在台灣首次亮相，「來！碧潭小角落」即日起展出至明年3月24日，15公尺高的蜥蜴與母親水上地景浮現碧潭水面，超級可愛又療癒！

圖／取自新北旅客粉絲團

角落小夥伴是日本企業San-X公司的創作角色，包含五隻主角白熊、企鵝、貓、炸豬排、蜥蜴以及其他的小小夥伴，角色鮮明，新北觀旅局這次特別邀請超人氣的「角落小夥伴」來台，結合碧潭溪面美麗的自然景致，其中15公尺高的蜥蜴與母親水上地景浮現碧潭水面，蜥蜴安心依偎在母親背上，蜥蜴與母親的「親子」意象，以及角落小夥伴總是在一起的「夥伴」概念，傳遞珍惜家人、夥伴同心在一起的歡樂氛圍。

圖／取自新北旅客粉絲團

圖／取自新北旅客粉絲團

活動從即日起一直到明年3月24日，並且在每天晚間6點至10點點燈。還推出「療癒玩偶限時抽」活動，民眾到碧潭找到角落小夥伴QR Code，掃描後答題玩遊戲，答對者且完成活動步驟後，會出現「前往抽獎」點擊按鈕，再到臉書「新北旅客」粉絲團指定貼文下TAG一位朋友並留言，即可獲得抽獎機會。

圖／新北市觀旅局提供

2021碧潭地景裝置「來！#碧潭小角落」

展期：即日起至明年3/24

點燈：每日晚間6點至10點

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