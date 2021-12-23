2022全台16大「跨年煙火秀+演唱會」整理包！ 高空愛心&跨河煙火、義大888秒、超強卡司必追

迎接嶄新2022年，年底就用大家最期待的跨年活動和煙火秀來揮別2021，幫大家整理了全台各大縣市欣賞絢爛煙火秀、倒數歡唱跨年演唱會的好去處，無論是超強演唱卡司、高空愛心煙火、跨河煙火、魔幻浮空煙火等，通通一次掌握！

台北跨年

2021-2022台北101跨年煙火創新推出「動態展翅煙火」、「高空愛心煙火」。圖／台北101提供

日前已公布台北101跨年煙火大秀模擬動畫，今年將以「迎向美好未來」為主題，設計總時長360秒的跨年煙火大秀，將呈現全球首次在高樓架設展演的「動態展翅煙火」與「高空愛心煙火」，同時融合T-PAD燈網動畫與煙火共同串聯演出，整合煙火、動畫、音樂、燈光，共1.6萬發煙火。

台北最High新年城-2022跨年晚會

台北最High新年城-2022跨年晚會。 圖／擷自 台北最High新年城-2022跨年晚會官網

今年卡司同樣值得鎖定！由「情歌天后」梁靜茹擔任開場嘉賓、Alin、徐佳瑩、告五人、四分衛、動力火車、Tizzy Bac、旺福、黃小琥、Lulu黃路梓茵，並結合時下最夯的「裸視3D技術」，帶給民眾突破以往的舞台視覺衝擊。

時間：2021/12/31 19:00～2022/1/1 01:00

地點：台北市民廣場

新北跨年

光耀新北-1314就愛你-跨河煙火秀

淡江大橋跨河煙火模擬圖「淡水夕照」，呈現淡水夕陽及鳥類落日歸巢飛翔意象。圖／新北水利局提供

新北市政府今年將會舉辦台灣首場跨河煙火，以「光耀新北-1314就愛你」為主題，預計在淡江大橋兩岸施放全台第一場「跨河煙火」，晚間20:22施放長達13分14秒的最浪漫煙火秀，釋放範圍廣達一公里，屆時八里左岸、淡水右岸「雙岸」皆可欣賞。

時間：2021/12/31 20:22

地點：淡江大橋

桃園跨年

2022 Meet 遇見桃園跨年晚會

桃園2022跨年晚會31日將在高鐵桃園站前廣場舉行，將由主持人黃子佼（左）、宇珊（右）和畢書盡等人陪大家一起同歡。記者陳俊智／攝影

將於桃園高鐵站舉辦的「2022 Meet 遇見桃園跨年晚會」陸續曝光重量級卡司！由黃子佼、宇珊擔綱主持人，除了人氣歌手畢書盡及金曲歌王李玖哲，韋禮安、李玉璽、李千那、熊仔、吳卓原和金曲歌后艾怡良也將登台獻唱，最後將由八三夭樂團陪大家倒數。

時間：2021/12/31 19:00～2022/1/1 00:30

地點：桃園高鐵站前廣場(高鐵桃園站及機場捷運A18站)

新竹跨年

2022幸福竹縣公益慈善跨年晚會

2022新竹縣公益慈善跨年晚會，將於12月31日下午5時30分，在縣府前廣場登場。記者巫靜婷／攝影

新竹縣政府公布「2022幸福竹縣公益慈善跨年晚會」卡司陣容！有嘻哈教父熱狗MC HotDog、金曲歌后蔡健雅、金曲歌王蕭煌奇、台語天后張涵雅、美秀集團、麋先生、宇宙人，帶來連續7小時精彩表演，最後還有180秒煙火。

時間：2021/12/31 17:30～2022/1/1 00:30

地點：新竹縣政府前廣場（新竹縣竹北市光明六路10號）

台中跨年

2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜

台中跨年晚會今年在水湳中央公園舉行，請來Ella陳嘉樺、頑童MJ116獨家獻唱，還有畢書盡、孫盛希等。圖／台中市新聞局提供

「2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜」，主打藝人組數最多、獨家最多跨年演唱會卡司！有Ella獻出獨家唱跳表演、頑童MJ116及五堅情合體，還有人氣歌手周興哲、畢書盡等人輪番上陣。

時間：2021/12/31 19:00～2022/1/1 01:00

地點：水湳中央公園

2022麗寶樂園跨年晚會

麗寶樂園渡假區跨年施放300秒煙火，用270度環景釋放，搭配摩天輪燈光秀炫麗演出。圖／麗寶樂園提供

麗寶樂園今年找來金曲歌后曹雅雯、金曲最佳演唱組合張三李四，以及狼人殺偶像五堅情，陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩全員合體，並在全台最大摩天輪全台最大摩天輪「天空之夢」燈光秀襯托下施放300秒、近3000發的高密度煙火秀，廣達270度三面景觀有著超震撼臨場感。

時間：2020/12/31 22:00～2022/1/1 01:00

地點：麗寶樂園

南投跨年

日月潭跨年煙火秀

日月潭迎接2022跨年煙火晚會活動，伊達邵碼頭已完成耶誕燈飾布置，迎接年終前歡樂的氣氛。圖／日管處提供

日月潭國家風景區的「2022跨年晚會」31日晚間在伊達邵碼頭廣場辦理，有樂團現場演唱，煙火秀會在水社、伊達邵２地舉辦，將於午夜12點進行施放雙主場的300秒燦爛花火，除了在高空中，潭面上也有迷人倒影。

時間：2021/12/31 午夜12點

地點：水社碼頭

雲林跨年

劍湖山推出全台第一次「浮空煙火」。圖/劍湖山 提供

今年首度打造全球唯一「摩天輪浮空煙火秀」，除了再次於摩天輪主體施放煙火外，還加入全台唯一、園區內才看得到的「浮空煙火秀」長達488秒時間，加上數百台無人機結合燈光秀，在夜晚的天空中拉開序幕。唱演會由DJ Double P以強力節奏開場，金曲樂團麋先生、攻蛋天團宇宙人、創作歌手魏嘉瑩、新生代樂團鹿洐人等多位創作型新生代歌手等輪番上陣。

時間：2021/12/31 19:00～2022/1/1 00:30

地點：劍湖山

台南跨年

好YOUNG跨年演唱會

狼人殺偶像團體五堅情的婁峻碩出席記者會，宣告今年台南耶誕跨年演唱會，五堅情成員將全數到齊。記者鄭維真／攝影

跨年夜由徐凱希和吳建恆主持，請來迷幻系歌手林宥嘉、甫獲金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎 加持的炎亞綸，兩人皆會帶來樂團形式演出，還有情歌王子周興哲搭配金曲歌后艾怡良、閻奕格、李友廷、高爾宣、婁峻碩、?te壞特、Karencici、許含光、大支、B.T.O.D等多達13組藝人。

時間：2021/12/31 19:00~ 2022/1/1 00:30

地點：台南市政府永華市政中心西側廣場

高雄跨年

2022高雄跨年晚會

2022高雄跨年高流舞台，Leo王與ØZI將傳出嘻哈音浪。圖／高雄市文化局提供

首創全國唯一雙舞台跨年晚會。環抱愛河灣夜景的「高流舞台」以創作音樂才子為主，有棉花糖、Crispy脆樂團、李英宏、法蘭等；位於高雄港棧庫群的「蓬萊舞台」則主打流行卡司，祭出蘇慧倫、安心亞、郭書瑤等三大女神。

時間：2021/12/31 19:30~ 2022/1/1 00:30

地點：「高流舞台」高雄流行音樂中心海風廣場、「蓬萊舞台」高雄港棧庫群

2022紫耀義大 樂享平安 跨年煙火秀

『2022紫耀義大 樂享平安 跨年煙火秀』 2021年12月31日將施放888秒大型藝術煙火。圖/義大世界提供

義大世界跨年主題特別訂為「紫耀義大 樂享平安」，高雄義大世界，將於12/31晚間23:59會在大草坪施放888秒煙火，並分為關懷、希望、勇氣、未來等四大主題，還有從歐洲引進、首次在台展演的「冷焰驅動飛行器特效焰火」，彷彿空中水母、閃亮躍動。

時間：2021/12/31 23:59

地點：義大世界大草坪區

屏東跨年

2022屏東跨年K歌之夜

屏東縣政府跨年晚會「K歌之夜」12月31日晚上7時半於屏東市千禧公園登場，演唱歌手陣容，包括高爾宣、韋禮安、彭佳慧、魏如萱、范逸臣、玖壹壹等10組歌手輪番開唱，要讓民眾大飽耳福。

時間：2021/12/31 19:30~ 2022/1/1 00:30

地點：屏東市千禧公園

屏東縣政府跨年晚會「K歌之夜」12月31日晚上7時半於屏東市千禧公園登場。圖／屏東縣政府提供

宜蘭跨年

2022羅東跨年晚會

由夜貓DJ Dennis、木木（林葦妮）搭檔主持，超強卡司有搖滾潮男樂團TRASH、億萬歌姬林芯儀等星光熠熠，一連9組熱血飆唱，嗨翻羅東中山公園。

時間：2021/12/31 19:45~ 2022/1/1 00:30

地點：台南市政府永華市政中心西側廣場

「2022羅東跨年晚會」星光熠熠。圖／羅東鎮公所提供

花蓮跨年

2021-2022花蓮太平洋觀光節跨年演唱會

「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」自12月26日至31日在東大門廣場登場，預計超過60組歌手及團體登台。圖／花蓮縣政府提供

「花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」自12月26日至31日在東大門廣場登場，預計超過60組歌手及團體登台，包括羅志祥、周湯豪、畢書盡、玖壹壹、告五人等卡司，還有星空煙火秀，演唱會前3天主題是「饒炸花蓮！狼人殺之夜」、「紅人榜巨星之夜」及「回味民歌經典之夜」，最後一天由羅志祥、周湯豪壓軸登場。

時間：2021/12/26~12/30，19:00~21:30；2021/12/31 20:00~2022/1/1 00:30

地點：花蓮市東大門廣場

台東跨年

2022太麻里瘋跨年迎曙光

跨年迎曙光音樂祭於千禧曙光紀念園區溫馨登場，時間自110年12月31日20:30至110年01月01日07:00止，由奇幻魔術秀揭開百變序幕，精典壓軸則由鄒族美聲高蕾雅與聲林之王歌手郭芝吟帶來的一首首令人沉醉的曲目並施放長達五分鐘的炫麗煙火秀。

時間：2021/12/31跨年音樂祭20:30~01:00、2022/1/1迎曙光音樂會04:30~07:00

地點：臺東縣太麻里鄉太麻里曙光園區

金門跨年

2022金門跨年晚會-金虎報喜．幸福臨門

12月31日（五）晚間七點於金寧鄉金門大橋旁(土地重劃區) 舉行「金虎報喜．幸福臨門」跨年晚會，超過8組金強獨家卡司陣容及在地表演團隊輪番上陣，跨年倒數將有600秒最盛大高空煙火。

時間：2021/12/31 19:00~ 2022/1/1 00:30

地點：金寧鄉金門大橋（土地重劃區）

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