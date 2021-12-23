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歐盟認可台灣數位疫苗證明 專家：防疫又可讓經濟復甦

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歐盟宣布承認台灣數位COVID-19疫苗接種證明，此決議加速台灣民眾入境歐盟國家手續；圖片／欣傳媒資料
歐盟宣布承認台灣數位COVID-19疫苗接種證明，此決議加速台灣民眾入境歐盟國家手續；圖片／欣傳媒資料

歐盟12/21日宣布承認台灣數位COVID-19疫苗接種證明22日生效，此決議加速台灣民眾入境歐盟國家手續，中央流行疫情指揮中心表示，為便利國人國際通行需要，已建置台灣數位新冠病毒健康證明簽發平台，預計月底前上線，除了歐盟之外，還有很多國家陸續在談。疫後跨國境的往來，仰賴數位疫苗認證平台的建置，公衛專家、旅遊業者密切關切，發表相關看法與建議。

未來出入境更便利增加國際間認可度

臺灣大學公共衛生學系教授陳秀熙表示，台灣可以取得歐盟認可數位疫苗接種證明，將可與歐盟系統接軌，歐盟採用的是國際航空運輸協會(IATA)版本的擴增，對未來出入境便利性、國際間認可度都提高很多，是件好事，當局要趕快將國際認證的數位疫苗認證軟體接軌。

展望未來全世界恢復跨境往來與旅遊將有何趨勢？陳秀熙認為，更快地和其他國家談數位疫苗認證將是趨勢，這樣才可以保障不同國家跨境間的防疫措施，以免境外移入造成流行，以歐洲來說，也可以讓經濟復甦，又不影響疫情。

建議盡快與更多國家談合作優先開放商務旅行

台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶則表示，此舉絕對對旅遊業發展有正面影響與幫助，建議政府當局更快速地與其他國家談相關合作，包括美國、日本等，未來一、兩年內若疫情起起伏伏，疫苗護照將是必備的，和別的國家談數位疫苗認證合作，需採取互惠原則，目前台灣仍採取入境隔離政策，建議可採逐步開放，優先針對商務旅行，包括會議，先行開放，視情況再逐步擴大開放。

後疫情時代的新常態全球跨境旅遊將共同規範下復甦

雄獅集團品牌策略總經理暨欣傳媒總經理游國珍指出，隨著完整疫苗施打覆蓋率越來越高，新疫苗及口服藥的發明，加上加強版疫苗施打接力，國境將逐漸開放，從雙邊的國與國之間對等開放，會走向全球一致性的出入境管制規範，有共同的防範規定，這是後疫情時代的新常態，全球的跨境旅遊，也將在這樣的共同規範下逐步復甦。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/200702

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