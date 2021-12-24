點燃人與山的溫度！ 「阿里山溫度季」野餐、茶席、音樂響宴1／8、9開跑

【旅奇傳媒/編輯部整理】「阿里山溫度季」一系列活動將於2022年1月8、9日的主題活動正式開跑，兩日的活動在觸口牛埔仔大草原舉辦，除了邀請享譽國際的「十鼓樂團」、榮獲亞洲音樂大獎（MAMA）以及最佳亞洲藝人（華語）殊榮的「告五人」、台灣電子療癒天團「原子邦妮」、鄒族原民歌舞的精采演出。

同時規劃了「四季茶旅X浪漫雲之鄉」、「大地饗宴X山里見」，現場設置阿里山特色的四季茶席、大地饗宴的野餐、特色市集、親子遊戲等。此外，也在阿里山風景區陸續規劃十項系列活動，包含：阿里山四季茶會、石棹春櫻夜、瑞里紫藤花季、螢火蟲季、太和茶李王、新美pasu x熬逗逗、太興萬鷺朝鳳、二延平步道遊蹤、阿里山國際茶藝學校等。串聯園區內特色的自然、人文、體驗亮點，希望讓更多朋友能夠親自來體驗阿里山風景區之美。

▲阿里山溫度季海報。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

阿里山國家風景區依地理人文特色可區分為「阿里山公路沿線」、「西北廊道地區」及「鄒族文化部落」等三大遊憩系統。由平地到高山，無論在山間茶園、竹林及原生林覆蓋，值得旅人放慢腳步，感受自然舒緩，除此之外，更有屬於鄒文化的原民部落，值得來趟部落小旅行，體驗原民人文風情。

交通部觀光局阿里山風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）特別將阿里山風景區的多元豐富生態特色，以一月一特色為主軸，從海拔280公尺的觸口，到海拔2663公尺的大塔山，不同高度呈現不同風貌與文化。

▲牛埔仔愛情大草原的裝置藝術「逐月奔愛」。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

阿里山風景區管理處洪維新處長表示，藉由境內不同高度的地理生態人文，讓旅人有不同的心情溫度，因此，以「溫度季」的概念，形塑阿里山風景區的四季之美，邀請大家感受山的變化萬千，無論賞花、看日出、夕陽、晚霞、觀雲海、森林浴、賞楓、賞鳥、賞螢、登山、觀星等，都是一個絕佳的休閒好去處。

▲阿里山的溫度季啟動記者會。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

阿里山國家風景區管理處以在山林間探訪營造有溫度的心情，讓旅程更美麗，來定義「阿里山溫度季」，希望進一步延續「浪漫阿里山」的品牌初衷。邀請大家走進阿里山與大自然互動，來趟療癒且放鬆的森林之旅；透過與阿里山對話，點燃人與阿里山的溫度，來趟不期而遇的森活遊記。

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