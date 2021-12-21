客美多咖啡進駐台北士林！日式洋樓內喝咖啡　點飲料送名古屋早餐

台北人又有一處聊天休憩、唸書新據點！來自日本的著名連鎖咖啡店「客美多咖啡 KOMEDA'S Coffee」以名古屋獨有早餐文化、日系店裝精緻餐點與咖啡虜獲粉絲芳心，今（21日）宣佈即將插旗士林商圈，日式洋樓風裝潢加上紅磚設計有望成為打卡亮點，每日早上同享「點飲料送早餐」，平安夜12/24起試營運。

圖／客美多咖啡提供

客美多咖啡近兩年不受疫情阻撓持續展店，第21號店選擇進駐士林，最新門市同樣還原了品牌日式洋風的特色，店裝、用品、餐具一律由日本原裝進口。士林店外觀紅磚墻飾十分吸睛，內部充斥木造裝潢，搭配紅絲絨沙發及包廂式隔間，每桌也貼心提供Wi-Fi上網及電源插座，打造質感用餐環境之餘也一次滿足現代人的需求。

圖／客美多咖啡提供 圖／客美多咖啡提供

除了寬敞舒適的空間，主打的KOMEDA咖啡也特別挑選世界4大不同產地的咖啡豆調配出香醇系咖啡，而最受歡迎的「點飲料送早餐」自然也同步延續，每日11:00前點任一杯飲品，即能免費特製朝食套餐三選一。

圖／客美多咖啡提供

此外，品牌也推出許多讓人秒飛日本的品項，像是日系風情爆棚的「紅豆小町」、招牌職人甜點「冰與火」及「味噌豬排方堡」等，並接地氣額外推出台灣獨家日月潭特級紅韻紅茶、義大利麵系列，供應多元餐飲。另外，官方也搶先預告新竹第一間客美多咖啡「新竹公道店」及台中市北屯區「臺中崇德店」將於明年（2022）登場，新竹人及台中人也能一起期待高CP值咖啡廳啦！

圖／客美多咖啡提供

客美多咖啡 士林店地址：台北市士林區中正路124號試營運期間營業時間：週一至週日：07:30-17:00（12/24起試營運）

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