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2022新北市鐵道馬拉松接力賽 隱藏版隊友華麗陣容公布

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新北市鐵道馬拉松接力賽於福隆盛大開跑。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
新北市鐵道馬拉松接力賽於福隆盛大開跑。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】2022年第7屆新北市鐵道馬拉松接力賽已開放報名，並將於明年4月17日登場。這場堪稱為全臺灣唯一結合了觀光、鐵道、路跑的賽事，每一年頂著超高品質、超高樂趣、超高人氣的三高規格，連年報名隊伍數不斷飆破紀錄。第7屆不但祭出令人愛不釋手的創意物資，更將報名隊伍數設定至1,000隊的終極目標，新北市長侯友宜表示才開放報名不到一個月，就已經700隊報名，要求一定要達標！

超吸睛完賽物資 警喜不斷

第七屆推出讓追友熱烈討論的七棒專屬毛巾，特別將棒次名稱如女神棒、海神棒等融入毛巾設計，每人拿到的皆是自己負責棒次的代表款！此外，延續往年組合式獎牌設計，第七屆更將各棒次賽道沿線最具指標的人氣景點，刻印呈現於每一棒的完賽獎牌上，讓新北鐵道沿途美景隨身帶著走，每項完賽物資吸睛度、收藏性再創新高，絕對讓第七屆追友的完賽時刻，驚喜不間斷！

▲新北市鐵道馬拉松接力賽可享受與火車並肩而跑的獨特體驗。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲新北市鐵道馬拉松接力賽可享受與火車並肩而跑的獨特體驗。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

隱藏版隊友 全新陣容登場

延續第六屆大獲好評的隱藏版隊友組，在第七屆力邀了全新陣容重磅登場，包括知名運動Youtuber－梁哲睿Jerry、三重箭歇團總教練－黃崇華、跑界小清新－吳敏、外景女鐵人－段慧琳、萬金石新科亞軍－周庭印、光頭教練－李翰暄、小旋風－鄭瑞竹、運動網紅－李詹瑩、玉兔女神－游雅君、追夢女俠－陳宇璿以及變裝組代表的貓女姐接Vita等11位隱藏版隊友神助攻，與追友一同共襄盛舉追火車，一起賽後狂歡，明年4月17日的終點將是眾星雲集，看點滿分！

首創幸運星成績獎 完賽即可抽獎

適逢第7屆的追火車，恰好以LUCKY 7的幸運數字為核心，更要讓明年參與的追友跑的過癮又開心，賽事首創幸運星成績獎，於記者會中抽出的7隊幸運名次，在完全無法預測的情況下，直到所有完賽隊伍名次全數產出後，獲得幸運名次的隊伍即可獲得AKIWEI太陽眼鏡、Compressport中空帽、GA黃金甲葉黃素果凍及在地完賽慶功宴等精美獎項，只要完賽就有中獎機會，一個無關資歷、實力、耐力的獎項，完全倚靠的只有全隊的幸運指數高低多寡，增添整體賽事趣味性！除了幸運星等好禮，福容大飯店今年依舊義氣相挺贊助變裝組前3名獲獎隊伍Villa及海景房。

▲第七屆新北市鐵道馬拉松接力賽記者會。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲第七屆新北市鐵道馬拉松接力賽記者會。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

來青春山海線旅跑吧！ 體驗深度運動旅遊

鐵道馬拉松接力賽賽道橫跨雙溪、貢寮二個行政區，除了知名的福隆沙灘外，賽道沿線還會經過舊草嶺隧道、卯澳漁村、牡丹社區、雙溪老街，參與者可以用雙腳慢慢欣賞、細細品味貢寮、雙溪小鎮的人文與靜謐。

今年主辦單位與注腳雙溪等在地業者合作，推出追火車客製餐點及伴手禮，希望跑友能於賽後派對品味及認識在地小農的佳餚、料理及特產。並賽前規劃兩場旅跑深度體驗活動，包含在地導覽及手作課程，讓追友不僅是參與賽事，還能夠體驗周邊特色景點，2022鐵道馬將讓所有的參賽者體驗不一樣的運動旅遊！

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