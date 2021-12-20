不只熊好券！身分證「27組末2碼」到台南享60+優惠　3大國家級邊緣人好康到明年

台北熊好券今（20日）展開第二波意願登記，截至12/30仍來得及登錄，除了可以等待2022/1/3的抽籤結果，即日起也有專屬好康可以使用。為了安撫不受振興8大加碼券眷顧的國家級邊緣人，凡身分證末2碼符合27組數字之一，台南市最新祭出超過60家店家優惠，住宿、美食、購物領域皆有，加碼2大飯店的特價專案，3大優惠到明年都適用。

國家級邊緣人身分證末2碼：05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99

台南限定優惠方案：最晚截至2022/4/30

即日起至凡至台南特定店家出示身分證件，核對對中27組身分證末碼之一，即可使用限定優惠。參與活動的63個店家包含食、宿、遊、購、行店家，其中「台南大飯店」電話預約享平日住房下殺42折、假日53折；台南老爺行旅截至2022/1/28入住「甘情尚好│含早餐專案」，每人加贈500元爺友券，至回甘咖啡享「星巴克服務」、甘粹餐廳吃半自助美食等都能折抵。2022/2/6前若入住台南配合活動的旅宿，每人每晚還可獲得一張台南好康券，享超過600家店家的消費優惠。

台南老爺行旅精緻客房。圖／台南老爺行旅官網

此外，臺南市美術館2館也推出好康，凡至2館2樓自營賣店消費、符合邊緣人資格即贈陳輝東藝術家明信片一組；另有旅遊聖地七股鹽山、虎頭埤風景區管理所、國立臺灣歷史博物館；牛苑溫體牛肉火鍋、得意蝦餅、福樓餐廳、頤真炸雞開元店等品牌也同步參與，更多店家請參台南旅遊網。

新竹福華大飯店：最晚截至2022/01/27

新竹福華行政套房。圖／新竹福華大飯店官網

新竹福華大飯店即日起至2022/1/27推出「幸運兒 住房專案」，符合資格的國家級邊緣人只要截至2021/12/29週日至週四入住行政套房一晚，含麗香苑早餐，至多4客，並依人數免費加贈HOVII「迎賓飲料券」、新竹動物園門票，加碼延後退房至15:00。活動價5888元，每日限量一間，房型可供4人住宿，代表每人免1500元入住四星級飯店及享好康。

而2022/1/3至1/27入住行政套房除了同樣附麗香苑早餐、免費加贈HOVII「迎賓飲料券」及新竹動物園門票，也會贈送2個「檳玫粉旅行飲料提袋」，週一至週四限定，每日限量一間，促銷價同樣5888元。

高雄義大皇家酒店：最晚截至2022/3/31

義大皇家酒店。圖／義大皇家酒店提供

「高雄義大皇家酒店」國家級邊緣人優惠11月份推出後掀起話題，截至2022/3/31為止凡末2碼符合27組數字之一，即可用3000元入住豪華雙人房，並附自助早餐Buffet，相當於破萬的原價下殺27折，平日週一至週四限定，跨年、春節與228連假不適用。

國家級邊緣人身分證末2碼：05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99

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