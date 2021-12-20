主題花燈、光雕投影！ 「2021礁溪溫泉燈花季」夢幻燈飾越夜越美麗

2021礁溪溫泉燈花季，有許多絢爛燈海造景。 圖：礁溪鄉公所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度的「2021礁溪溫泉燈花季」以溫泉文化特色、創意光景藝術、溫泉公仔主題花燈、光雕投影…等進行佈置，是每年年底的重要活動之一，今年展期自11月5日至2022年3月1日，在五彩繽紛的燈花環繞下，越夜越美麗，遊客來到礁溪，只要入夜後就能欣賞到浪漫燈海，不妨來趟礁溪，名湯美泉、旅宿佳景，享受療癒身心靈的「礁溪溫泉輕旅行」。

▲2021礁溪溫泉燈花季，浪漫燈飾迎賓遊礁溪。 圖：礁溪鄉公所／提供

為了饗宴遊客，礁溪鄉公所同步舉辦共兩波抽獎活動，吸引民眾參與抽獎，歡迎民眾來礁溪泡好湯、吃美食、抽好禮！獎項包含：飯店住宿券、SPA泡湯券、雙人湯屋券、客運回數票、自助餐券及高級禮盒…等等，活動詳細內容請至「真愛趣礁溪」粉絲專頁查詢。第一波抽獎活動已於12月初於粉絲專頁公佈第一波幸運得主，第二波抽獎活動期間為2022/01/15～02/15，第一波未參加抽獎活動的民眾，請把握機會，不要再錯過。

▲2021礁溪溫泉燈花季，召集旅宿業、觀光工廠等單位齊力協辦，還提供多項好禮抽獎。 圖：礁溪鄉公所／提供

除了聳立在礁溪溫泉廣場的「愛·守護者」主燈外，「迎賓廣場」建造了以花及光為主題的美麗新天地，還有「水景廣場」在夜間搖身一變成海洋溫泉世界，讓民眾可以與海洋生物共同暢遊；「地景廣場」則是佈滿了浪漫燈飾，星點光芒輕搖曳，看起來就像點點祝福的小精靈穿梭其間，一旁佇立著2層樓高的「神之手」裝置藝術，配合流線的手型線條，象徵著關懷與祝福，拍照結束後還能在地景廣場享受礁溪最棒的美人湯泡腳。

▲美麗的燈飾與暖呼呼的溫泉，讓這個冬季心也熱起來。 圖：礁溪鄉公所／提供

礁溪鄉長張永德表示，「礁溪溫泉」獲「2021台灣好湯-金泉獎」全國第一名殊榮惟受疫情影響，各產業均陷入低潮，今年燈花季以「守護‧愛不止息」為主題，希望能藉由礁溪溫泉燈飾照亮彼此的心，燈花季亮燈時間為燈展期間每日下午6點到晚間11點，敬請把握。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野