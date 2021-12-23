一起跨年！精選3大「煙火景觀房」 獨享私人時光

【旅奇傳媒/編輯部報導】2021即將進入尾聲，迎接嶄新2022，一年一度的跨年派對成為許多人歡慶的重要日子，除了一起吃吃喝喝、乾杯慶祝，還有各式各樣的跨年節目等著同歡，欣賞絢爛煙火、倒數，更是不可或缺的一環，不想待在戶外冷颼颼，就選個喜愛飯店，預定溫暖舒適的煙火景觀套房，與親愛的情人、家人、朋友，一起歡度！

▲「璀璨101跨年住房專案」，入住台北遠東香格里拉101煙火景觀房，享精緻雙人早餐、精選紅酒及房內佈置等尊榮禮遇。 圖：台北遠東香格里拉／提供

台北遠東香格里拉 跨年派對及煙火房搶訂

位居市中心，臺北遠東香格里拉每年搶訂的101煙火景觀房，不必人擠人就可與心愛的人在舒適寬敞的客房裡獨享絢爛奪目的101跨年煙火。專案包含雙人豐盛早餐、精選紅酒、客房繽紛氣球佈置、品饗迷你吧以及飯店休閒健身設施等尊榮禮遇，須連住兩晚，平均每晚19,300元起。

此外，飯店也同步於頂樓池畔舉辦「空中海底花園 頂樓池畔跨年煙火派對」，置身於台北最高頂樓泳池畔，飽覽台北都會迷人夜景，倒數迎接2022年！派對現場可無限享用主廚精選派對小點與美酒、欣賞DJ音樂表演以及結合最新5G科技的酷炫海生聲光秀，體驗翻轉視野、顛覆想像的感官體驗，同時還能在無敵夜景與台北101跨年煙火，熱鬧迎接新年！每位1,980元加一成。

▲極炙牛排館跨年分享餐。 圖：台中日月千禧酒店／提供

瘋跨年 日月千禧舉辦上海灘之夜跨年活動

揮別2021、迎向2022，台中日月千禧酒店24F極炙牛排館2021/12/31 18:00～1:00以上海灘之夜為主題舉辦跨年活動，除了晚餐時段提供頂級豐盛的分享饗宴，餐後派對更安排樂團現場表演、民初上海灘造型比賽、抽獎等精彩活動，四人僅需NT$12,000+10%，即可留下難忘的跨年回憶。

跨年分享餐的菜色包括開胃小品伊比利火腿酥炸球；前菜威尼斯干貝章魚沙拉；湯品櫻桃鴨胸法式澄清湯；主菜紐西蘭帶骨小羔羊里肌、西班牙頂級橡實伊比利帶骨豬排、加拿大波士頓活龍蝦(600g)、牛排二選一(美國極佳級菲力牛排”巴黎式”6oz或美國極佳級肋眼牛排8oz以及主廚精選甜點，以海陸珍饌犒賞一整年的辛勞。

▲日月千禧上海灘之夜跨年活動邀您換裝上海風穿搭。 圖：台中日月千禧酒店／提供

民初上海灘別具時代特色、繁榮奢華的氛圍，讓人心生嚮往，日月千禧上海灘之夜跨年活動邀請您換上上海風的穿搭，與親朋好友分享佳餚後、走進時光隧道回到民初上海歌舞廳，伴隨著經典雋永的舞曲，舞向2022年。

餐後派對除了邀請樂團現場表演，還有民初上海灘造型比賽，且有機會抽中酒店日月客房住宿券、極炙牛排館午間品味套餐券、饗樂全日餐廳平日午餐自助百匯餐券或旅覓酒吧雙人下午茶券，僅參加派對每人站票NT$1,000+10%、22:00開放入場。

▲「焰麗迎曦，義饗齊聚」，跨年夜一起品嚐美酒佳餚。 圖：寒舍艾麗酒店／提供

寒舍艾麗酒店 LA FARFALLA義式餐廳12/31跨年焰火饗宴

絢麗焰火綻放於夜空，一掃沉重陰霾、迎接嶄新未來！寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳於12月31日跨年夜推出「焰麗迎曦，義饗齊聚」，包含晚間6點至9點30分時段「齊聚晚宴」每位2,680元+10%，以全自助餐形式呈獻義大利海陸佳餚，加贈每位賓客精選紅、白酒乙杯，舉杯同慶迎新年。

「焰麗派對」將於晚間10點30分至凌晨1點登場，每位3,600元+10%，同樣採全自助式提供各類酌酒小食，另有多款酒類及飲料無限暢飲，並享有6樓戶外花園入場資格。熱力電子音樂點燃派對現場氣氛，賓客可於倒數時刻至戶外花園近距離欣賞磅礡的台北101煙火秀、迎接嶄新2022年！

▲寒舍艾麗酒店6樓戶外花園景觀，可近距離欣賞煙火美景。 圖：寒舍艾麗酒店／提供

【禁止酒駕；飲酒過量，有礙健康】

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