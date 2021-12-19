快訊

獨／軍方新設國際事務學院 英文授課還要收友邦學生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台SUKIYA中碗牛丼變貴了！「3大連鎖日本餐廳＋欣葉吃到飽」漲價也有優惠吃法

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖為店家及餐點示意圖。圖／Sukiya Taiwan-すき家 台灣臉書粉絲團、吉野家台灣臉書粉絲團
圖為店家及餐點示意圖。圖／Sukiya Taiwan-すき家 台灣臉書粉絲團吉野家台灣臉書粉絲團

日式料理小資族荷包在哭！餐飲業近期爆發漲價潮，尤其全台連鎖也是牽一發動全身。除了最受關注的速食品牌與大型餐飲集團，來自日本的平價美食也接力喊漲，繼吉野家、松屋，牛丼品牌SUKIYA也將於12/20起正式調漲價格，今天盤點3大連鎖丼飯品牌加碼欣葉日本料理漲價消息，同步附上對應的優惠及小確幸，讓粉絲可以找到原價的吃法。

台灣SUKIYA：牛肉與洋蔥增量20%

全台第一家「すき家得來速」設點台中，提供免下車的外帶服務。圖／Sukiya Taiwan-すき家 台灣臉書粉絲團
全台第一家「すき家得來速」設點台中，提供免下車的外帶服務。圖／Sukiya Taiwan-すき家 台灣臉書粉絲團

2014年登台的親民日式餐點「SUKIYA」10月份剛在台中開設首家得來速，至今於全台設有58家門市，最新消息則是12/20起正式調整中碗牛丼價位，原價69元改為89元，但承諾牛肉與洋蔥同步增量20%，超值碗、超大碗、MEGA碗也同享增量20%好康。另有部分餐點品項價格也將調整，屆時到店可一併查看。

台灣松屋：內用、外帶價維持不變

台灣松屋即日起調漲外送平台售價，但內用及外帶價格不變。圖／台灣松屋臉書專頁
台灣松屋即日起調漲外送平台售價，但內用及外帶價格不變。圖／台灣松屋臉書專頁

「松屋」2018年首登台，招牌牛丼、燒肉定食都是饕客必點。然而官方宣佈11月起調漲外送平台Uber Eats上的產品價格，主餐提高20元、單點及必選配餐價格調漲10元，小確幸是現場購買價格保持不變。

台灣吉野家：套餐、副餐價維持；飲料買一送一

吉野家最新推出聖誕排隊餐299元起吃得到。圖／吉野家台灣臉書粉絲團
吉野家最新推出聖誕排隊餐299元起吃得到。圖／吉野家台灣臉書粉絲團

台灣吉野家近日近期公告全系列丼飯單點價一律漲10元，但好消息是其他套餐類、副餐不受波動影響。此外，截至12/31品牌也祭出4款暖冬暢飲買一送一，吉香奶茶、金橘風味綠茶、抹茶歐蕾、可可拿鐵適用，開放混合搭配，不限冷熱，現省50元，除忠孝東食堂、聯發科店、內湖湖光店、台北捷運店不參與活動。

加碼欣葉日本料理：12/31前預約至明年4月用餐，以今年價位支付

2022/1/1起欣葉日本料理平日午餐780元、平日晚餐及假日午晚餐920元。圖／欣葉提供
2022/1/1起欣葉日本料理平日午餐780元、平日晚餐及假日午晚餐920元。圖／欣葉提供

欣葉日本料理2022/1/1起正式調漲價位，像是不限平假日的午、晚餐一口氣調高了100元，讓吃到飽粉絲倒吸一口氣。然而品牌也祭出了專屬優惠，只要在12/31以前成功訂位2022/4用餐，即可用今年原價結帳，代表成人可照舊用680元吃平日午餐，平日晚餐及假日午晚餐則為820元。

延伸閱讀：

星巴克全品項買1送1、85度C咖啡第2杯20元，還有免費珍奶！4大聖誕優惠請收

超高CP值「去骨鴨腿飯」只要90元！台南鳳姐鴨肉飯　限量美食未開門就大排長龍

日式料理 日本美食 咖哩 吃到飽

相關新聞

頂鮮董座嘆無法續約 台北101澄清：單純商業租約到期

位於台北101大樓內86樓的「頂鮮101餐廳」，將於今年12月底撤出，結束雙方長達11年的合作。日前頂鮮所屬的御頂餐飲集...

全台SUKIYA中碗牛丼變貴了！「3大連鎖日本餐廳＋欣葉吃到飽」漲價也有優惠吃法

日式料理小資族荷包在哭！餐飲業近期爆發漲價潮，尤其全台連鎖也是牽一發動全身。除了最受關注的速食品牌與大型餐飲集團，來自日本的平價美食也接力喊漲，繼吉野家、松屋，牛丼品牌SUKIYA也將於12/20起正

2021「網友許願最想入住」全台21間飯店！這間「台灣最美」依舊入榜，哪些「都會型飯店」最受歡迎？

今年你住過哪些很有印象的飯店，明年又期待住進那裡旅遊呢？旅遊平台 KLOOK 日前推出「許願住一晚」票選活動，統計出萬名網友「許願最想入住全台 21 間特色飯店」。其中「宅度假」體驗發揮魅力，成為網友

9種「永續生態旅遊」玩法！賞鯨豚、走訪原始海岸線、獨特社區觀光...

不能出國的這兩年國旅大爆發，除了拍照打卡台灣還能怎麼玩呢？小編想和大家分享可以療癒舒心又深度體驗的生態旅遊給你，讓我們用更友善永續的方式暢遊山海，帶著對大地的感恩與好奇走讀各地歷史和當地文化吧！

全台唯一萊恩咖啡廳！高雄KAKAO FRIENDS獨家「萊恩造型瓶」萌翻，開幕送明信片&氣球

萊恩粉站出來！台灣第一家「萊恩咖啡廳」即日起已於高雄義享時尚廣場﻿正式開幕，店內不僅有獨家「萊恩造型瓶」必收，寬敞的空間放有多款限定玩偶等KAKAO FRIENDS周邊商品，截至12/19到店消費不限

日本超夯「乾式溫泉」登台！進駐將捷金鬱金香酒店　淡水旅遊新亮點

日本超夯的乾式溫泉也來到台灣，湯美岩岩盤浴新北淡水會館正式開館，即日起進駐將捷金鬱金香酒店，躺趴在天然礦石上、舒服睡上一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。