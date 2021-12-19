全台SUKIYA中碗牛丼變貴了！「3大連鎖日本餐廳＋欣葉吃到飽」漲價也有優惠吃法

日式料理小資族荷包在哭！餐飲業近期爆發漲價潮，尤其全台連鎖也是牽一發動全身。除了最受關注的速食品牌與大型餐飲集團，來自日本的平價美食也接力喊漲，繼吉野家、松屋，牛丼品牌SUKIYA也將於12/20起正式調漲價格，今天盤點3大連鎖丼飯品牌加碼欣葉日本料理漲價消息，同步附上對應的優惠及小確幸，讓粉絲可以找到原價的吃法。

台灣SUKIYA：牛肉與洋蔥增量20%

全台第一家「すき家得來速」設點台中，提供免下車的外帶服務。圖／Sukiya Taiwan-すき家 台灣臉書粉絲團

2014年登台的親民日式餐點「SUKIYA」10月份剛在台中開設首家得來速，至今於全台設有58家門市，最新消息則是12/20起正式調整中碗牛丼價位，原價69元改為89元，但承諾牛肉與洋蔥同步增量20%，超值碗、超大碗、MEGA碗也同享增量20%好康。另有部分餐點品項價格也將調整，屆時到店可一併查看。

台灣松屋：內用、外帶價維持不變

台灣松屋即日起調漲外送平台售價，但內用及外帶價格不變。圖／台灣松屋臉書專頁

「松屋」2018年首登台，招牌牛丼、燒肉定食都是饕客必點。然而官方宣佈11月起調漲外送平台Uber Eats上的產品價格，主餐提高20元、單點及必選配餐價格調漲10元，小確幸是現場購買價格保持不變。

台灣吉野家：套餐、副餐價維持；飲料買一送一

吉野家最新推出聖誕排隊餐299元起吃得到。圖／吉野家台灣臉書粉絲團

台灣吉野家近日近期公告全系列丼飯單點價一律漲10元，但好消息是其他套餐類、副餐不受波動影響。此外，截至12/31品牌也祭出4款暖冬暢飲買一送一，吉香奶茶、金橘風味綠茶、抹茶歐蕾、可可拿鐵適用，開放混合搭配，不限冷熱，現省50元，除忠孝東食堂、聯發科店、內湖湖光店、台北捷運店不參與活動。

加碼欣葉日本料理：12/31前預約至明年4月用餐，以今年價位支付

2022/1/1起欣葉日本料理平日午餐780元、平日晚餐及假日午晚餐920元。圖／欣葉提供

欣葉日本料理2022/1/1起正式調漲價位，像是不限平假日的午、晚餐一口氣調高了100元，讓吃到飽粉絲倒吸一口氣。然而品牌也祭出了專屬優惠，只要在12/31以前成功訂位2022/4用餐，即可用今年原價結帳，代表成人可照舊用680元吃平日午餐，平日晚餐及假日午晚餐則為820元。

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