全台唯一萊恩咖啡廳！高雄KAKAO FRIENDS獨家「萊恩造型瓶」萌翻，開幕送明信片&氣球

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／義享時尚廣場臉書專頁、KAKAO FRIENDS
圖／義享時尚廣場臉書專頁、KAKAO FRIENDS

萊恩粉站出來！台灣第一家「萊恩咖啡廳」即日起已於高雄義享時尚廣場﻿正式開幕，店內不僅有獨家「萊恩造型瓶」必收，寬敞的空間放有多款限定玩偶等KAKAO FRIENDS周邊商品，截至12/19到店消費不限金額還可領取萊恩造型明信片、扇子，滿額則有萊恩氣球，勢必徹底融化鐵粉的心。

圖／義享時尚廣場臉書專頁
圖／義享時尚廣場臉書專頁
圖／KAKAO FRIENDS
圖／KAKAO FRIENDS

KAKAO FRIENDS高雄店雖為二號店，卻坐擁全台唯一「萊恩咖啡廳」。現場一口氣推出由天然水果製成的9款珍珠飲品，每款對應不同的角色，像是「萊恩芒果珍珠鮮奶」、「桃子草莓珍珠鮮奶」、「NEO芋頭珍珠鮮奶」等，而這些飲料一律裝在「萊恩透明造型瓶」，隨著不同口味可變化成不同色系的萊恩，讓人忍不住拍到手機沒電，瓶子洗乾淨還能好好收藏呢！

圖／KAKAO FRIENDS台灣官方臉書專頁
圖／KAKAO FRIENDS台灣官方臉書專頁

高雄店採現代簡約的裝潢設計，純白的架子擺滿各式周邊，其中可見吸睛的角色絨毛玩偶排排坐，除了呆萌的車長萊恩，一整組「Friends in Kaohsiung列車玩偶」由萊恩領軍桃子、貓咪春植的模樣實在太討喜，加上隨身鏡、壓克力吊飾統統都好生火，即便無法到高雄，也能在同步開賣的台北旗艦店入手。

圖／義享時尚廣場臉書專頁
圖／義享時尚廣場臉書專頁

圖／義享時尚廣場臉書專頁
圖／義享時尚廣場臉書專頁

為歡慶開幕，即日起至12/19為止，凡到兩家門市消費，不限金額皆送造型明信片與扇子，滿額399元則可獲得一支萊恩氣球，若到高雄店則有獨家萊恩珍奶可以喝，12/19當天14:00至17:00、每逢整點於6樓櫃位前還會有一場「萊恩桃子見面會」，週末想放鬆別錯過最新可愛系亮點就近抒壓！

KAKAO FRIENDS 高雄店

地點：高雄巿鼓山區大順一路115號（義享時尚廣場6樓）

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