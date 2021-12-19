2021年歐美旅遊業提振　專家預估：國際旅遊業2023年復甦

疫情重創旅遊業，根據聯合國世界旅遊組織（UNWTO）統計，2021 Q1-Q3全球入境國際旅客成長率則與2019年同期相較，減少76%，2021年國際旅遊收入可能達到7,000-8,000億美元，比2020年略提升。在經歷了2021年上半年的疲軟之後，全球旅遊業夏季在北半球出現了反彈，提振了今年第三季的業績，尤其是在歐洲，45%專家認為國際旅遊業會在2024年恢復到2019年的水平，而43%的專家認為2023年會復甦。

世界旅遊組織45%專家認為國際旅遊業會在2024年恢復到2019年的水平，而43%的專家認為2023年會復甦；圖片／123RF

國際旅遊業在2021年6月和7月出現反彈跡象。這一改善得益於許多目的地重新開放國際旅行，主要是在歐洲和美洲。歐美放寬對接種疫苗的旅行者的旅行限制，加上COVID-19 疫苗的推出取得進展，有助於提振消費者信心，並逐步恢復歐洲和世界其他地區的安全出遊。相較之下，亞洲的大多數目的地仍然禁止非必要旅行。

（資料來源／UNWTO；圖表製作／欣傳媒）

全球跨境旅遊2021Q1-Q3較2019年下滑80%亞太降幅最多 美洲幅度最小

根據最新一期的聯合國世界旅遊組織世界旅遊晴雨表，估計2021年7月有5,400 萬遊客跨越國境邊界，比2019年同月下降67%，但這是自2020年4月以來最強勁的表現。但2020 年 7 月估計的3,400萬入境國際遊客紀錄，遠低於2019年記錄的1.64億人次。

根據聯合國世界旅遊組織（UNWTO）資訊，大多數目的地報告的2021年6月和7月的數據顯示，與 2020年相比，國際旅客人數略有反彈。不過，2021 年對全球旅遊業來說仍然是充滿挑戰的一年，與2019年相比，1月至 7月的國際旅客人數下降了80%。亞洲和太平洋地區繼續遭受最疲軟的影響，與2019年相比，國際入境人數下降了 95%。中東 (-82%) 的降幅第二多，其次是歐洲和非洲（都是-77%）。 美洲（-68%）的下降幅度相對較小，加勒比地區在世界次區域中表現最好。與此同時，加勒比、非洲和亞太地區的一些小島以及歐洲的一些小型目的地在6月和7月的表現最好，入境人數接近或有時超過疫情前的水平。

美國在今年7月旅遊收入出現顯著改善，但旅遊消費仍遠低於2019年的水平；圖片／欣傳媒資料 美國在今年7月旅遊收入出現顯著改善，但旅遊消費仍遠低於2019年的水平；圖片／欣傳媒資料

儘管目的地在2021年前7個月的國際旅遊收入繼續疲軟，但有幾個目的地在 6 月和7月確實獲得小幅改善，有些甚至超過了2019 年的收入。在較大的目的地中，墨西哥的旅遊收入與2021年6月與2019 年一樣，7月比 2019年增長2%。

在較大的市場中，法國（-35%）和美國（-49%）在7月份出現了顯著改善，但旅遊消費仍遠低於2019年的水平。

根據聯合國世界旅遊組織估計，2021年國際旅遊收入可能達到7,000-8,000億美元，比2020年略有改善，但不到2019年1.7兆美元的一半。2021年旅遊業的經濟貢獻估計為1.9兆美元（以旅遊直接國內生產總值計算），遠低於疫情前的3.5兆美元。

全球旅遊業今年夏季在北半球出現了反彈，提振了今年第三季的業績，尤其是在歐洲；圖片／欣傳媒資料

國際旅遊業復甦 取決各國對旅行限制的協調

聯合國世界旅遊組織秘書長Zurab Pololikashvili表示，顯然國際旅遊需求強勁，許多目的地已經開始歡迎遊客安全回歸。然而，旅遊業的真正重啟及其帶來的好處仍被擱置，因為規則和法規不一致以及疫苗接種率不均，繼續影響人們對旅行的信心。

國際旅遊業的恢復，在很大程度上將繼續取決於各國在旅行限制、統一的安全標準和衛生協議以及有效溝通方面的協調應對，以幫助恢復消費者信心，在某些地區病例激增且出現新變種病毒的時刻，尤其重要。

世界旅遊組織預估中東到2022年將全面復甦；圖片／欣傳媒資料

專家預估亞太地區2024年恢復到2019年水平中東最樂觀 預計2022年復甦

根據聯合國世界旅遊組織專家小組的最新調查，45%專家認為國際旅遊業會在2024年或更晚恢復到2019年的水平，而43%的專家認為2023年會復甦。按地區劃分，最大比例的專家（58%）認為，亞洲和太平洋地區2024年或以後將恢復到2019年的水平。一半的受訪者認為，歐洲的復甦可能會在2023年發生。中東最為樂觀，預計到2022年將全面復甦。

根據波音公司（The Boeing Co）預估，2021年底全球機隊數量已逐漸恢復到疫情前的85%，航班數量恢復至疫情前的75%，全球旅遊復甦分三階段：2022年境內航班優先復甦，2023年跨境航班開始復甦，預估2023至2024年的國際運輸將能恢復到2019年的水準。

伴隨今年夏季全球以歐美為首的旅遊復甦，郵輪產業也含括其內，世界五大集團總計有213艘郵輪，2021 Q4已復航達93艘（43.6%），2022 Q1 預計復航 146艘（68.5%）。

依據國際郵輪協會（CLIA）的報告指出，疫後約有74%的郵輪航線，預估在接下來幾年持續復航，過去有過郵輪經驗的旅客，約有2/3在未來幾年會再次進行郵輪旅行，而過去未有郵輪經驗的旅客，約有6成願意在未來幾年內進行郵輪旅行。短期內郵輪產業仍受疫情影響，但中長期來看，產業正向發展的趨勢是明確的。

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====================撰 文／方雯玲 Wenling Fang 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/200435