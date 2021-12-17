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「2022澎湖海上花火節」場次全出爐！ LINE主題煙火點亮夜空，24場次快筆記

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／取自澎湖國際海上花火節FB
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開始手刀訂機票跟住宿了！「2022澎湖國際海上花火節」日前曝光了2022年全新場次與日期，最新宣布將繼續和超人氣LINE FRIENDS合作，帶來LINE主題煙火、無人機燈光秀，活動時間長達2個月，共計有24場次，加上明年恰逢20週年，規模將再度升級，勢必讓錯過的粉絲補回浪漫回憶！

圖／取自澎湖國際海上花火節FB
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「2022澎湖國際海上花火節」預計於4/25開跑，截至6/30共設有24場次，包含於馬公市觀音亭園區21場次及離島3場次，每週一、四晚間21:00施放。場次日期為4/25、4/28、5/2、5/5、5/9、5/12、5/16、5/19、5/21(加碼場)、5/23、5/26、5/30、6/2、6/6、6/9、6/13、6/16、6/20、6/23、6/27、6/30，最新公布的離島場：七美場5/28、望安場6/11、吉貝場6/25

圖／取自澎湖國際海上花火節FB
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明年為花火20周年，除了多達24個場次煙火秀及無人機加碼演出外，也將規劃花火20周年系列活動，包含「抓住澎湖之美攝影競賽」、「紀念回顧展」、「花火20 陪你遊行」，詳情可關注澎湖國際海上花火節粉絲專頁。

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圖／取自澎湖國際海上花火節FB圖／取自澎湖國際海上花火節FB
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