掌握後疫商機！欣傳媒「2021觀光經濟論壇」 96.3%國旅偏好「過夜」、高端客夢想環遊世界

COVID-19新冠肺炎疫情衝擊全球，觀光產業成為受創最嚴重的「海嘯第一排」，但也帶來產業革新的機會，觀光局亦表示，全球觀光國旅陸續恢復，打造觀光免疫力刻不容緩，為此雄獅集團《欣傳媒》今（16）日於晶華酒店舉辦「2021觀光經濟論壇」，特邀各界意見領袖，針對與「科技」、「產業」、「頂級」、「永續」四大主題，探討未來旅遊趨勢，同時公布「2022旅遊觀光趨勢報告」及「頂級旅遊消費大數據」二大調查研究報告，洞察後疫情時代旅遊新商機。

《欣傳媒》舉辦「2021觀光經濟論壇」，邀請交通部政務次長陳彥伯、台灣觀光協會會長葉菊蘭、航港局局長葉協隆、基隆市市長林右昌、台北市副市長黃珊珊、國發會副主委高仙桂等貴賓出席，並邀請雄獅集團董事長王文傑、晶華酒店董事長潘思亮、公益平臺文化基金會董事長嚴長壽、雲頂郵輪集團台灣區業務部副總裁劉曉寧、星野集團台灣總代理／湯桂禎國際旅行社董事長湯桂禎、長榮航空總經理孫嘉明、薰衣草森林董事長王村煌等各界意見領袖，一同探討後疫情時代觀光發展的因應策略。

出國旅遊手續變複雜 旅客參團意願提升近1成

根據《欣傳媒》「2022旅遊觀光趨勢報告」內容，在國內旅遊部分，高達74.2%民眾已開始規劃明年的出遊計畫，旅遊目的地以花蓮（42.5%）、台東（42.4%）、宜蘭（21.3%）最熱門；旅遊天數有超過96.3%的民眾希望以「過夜」為主，單次旅遊花費（不限天數）則是5,001至10,000元意願最高，佔比約30.2%，其次為4,001至5,000元佔比約22.8%。

報告中發現，後疫情時代的旅遊活動，多數民眾支持熱門景區維持總量管制，旅遊過程也希望朝非接觸式服務轉型，旅遊型態則會以自然風光為主，另基於防疫需求，同意出入場所需出示綠色通行證，包含疫苗接種證明、染疫康復後證明、陰性病毒檢測等；針對旅遊數位轉型，民眾最有感的是網路就可以預訂旅遊行程（62.3%），其次是透過行動裝置或電子票券搭乘交通、入住旅宿、進入景區（56.5%），以及透過數位支付直接進行付款（30.2%）。

國外旅遊部分，77.7%民眾在2022年有出國意願，其中有28.7%民眾希望在明年第二季以前可以出國，25.8%民眾希望在第三季；最想去的國家則是日本居冠，其次分別為韓國、中國大陸、泰國等地區，仍是以鄰近的亞洲國家為最大宗；至於出國次數有45.6%民眾希望至少1次，34.7%民眾希望至少2次，旅遊天數有37.5%民眾希望以4至6天為主，30.6%民眾希望7至9天。

企業獎勵旅遊部分，最受歡迎旅遊目的地，國旅2日遊以宜花東最受歡迎，佔比約25%，國外5日行程則以日本最熱門，佔比約30%，其次為中港澳（17%）及泰國（11%），出發日期偏好3、4、5、9、10、11月，避開寒、暑假旺季；預算方面，58%企業獎旅接受單次5,000元以上的國旅團費，國外旅遊則有近50%企業可接受10,000至30,000元團費。

此外，民眾旅遊偏好在後疫情時代也發生變化，欣傳媒總經理游國珍分析，過去民眾選擇團體旅遊的比例，從2019年的35%，提升為44%，顯示不少民眾認為出國旅遊手續將變得更繁雜，像是必須申辦疫苗護照、出入境進行PCR檢測或快篩、景點限制等，因此希望由旅行社協助代辦各項業務，避免打壞出國興致。

一位難求！頂級客最愛：太魯閣晶英、飛花落院

《欣傳媒》另發布「頂級旅遊消費大數據」調查研究報告，發現高端客在選擇國旅產品時，青睞「有錢也訂不到的稀缺元件」，且願意花費1萬元以上進行2天1夜國內旅遊，像是太魯閣晶英酒店、虹夕諾雅谷關、涵碧樓皆名列前茅，擁有自然季節景觀的武陵櫻花季和司馬庫斯住宿也是熱門選項，熱門交通工具則是頂級露營車，美食首選飛花落院、AKAME、RAW，部分旅客甚至會以餐廳選擇來主導旅遊行程。

至於境外旅遊，有超過四成的高端旅客安排旅遊時傾向「自組一團」，讓行程和人數更能按理想規劃，顯示客製化及私人訂製行程更受歡迎；旅遊目的地除了日本居冠外，歐美長程線仍受到頂級客層青睞，其中更有64%的民眾，願意花費15萬元以上進行一次長途旅遊；另有近半數民眾願意花費超過20萬元進行郵輪旅遊，最重視艙房等級，其次郵輪品牌。

此外，高端客對未來的境外旅遊也有新的想像，「旅遊夢想清單」調查顯示，一到五名分別為：環遊世界、南北極地探險、宗教朝聖之旅和傳奇高球之旅（St. Andrews 、Pebble Beach）、世界名山，而「太空旅遊」也赫然在列。

星級飯店、旅遊險成趨勢 提前部署後疫新商機

欣傳媒總經理游國珍表示，隨著新冠肺炎病毒不斷變種，從Alpha、Delta一直到最近出現的Omicron，病毒的變異恐成常態性，短期內會造成國境管制重啟，但就長期而言，可能會形成全球共識的防範機制，包含一致性跨境管制流程，以及雙邊國門對等開放原則等；旅客對於旅遊商品的需求也有不小變化，像是國內旅遊意願將受政府觀光政策影響，客製包團更受歡迎，出境團體旅遊比例則在後疫時期大幅提高。

根據調查資料，過去民眾出國為節省旅費，大多選擇商務型飯店或民宿，但隨著公衛意識抬頭及各項防疫政策宣導之下，清潔及衛生設備成為住宿的首要考量，因此民眾在後疫情時代選擇星級飯店的意願明顯增加，並且願意增加支出購買旅遊平安保險，確保旅行途中沒有後顧之憂，加上旅行社代辦數位疫苗護照、出入境PCR檢測或快篩等手續，游國珍認為，這些將會是未來的旅遊商機所在。

游國珍指出，由於疫苗護照及出入境檢疫措施趨於嚴格，加上交通、住宿、檢疫等旅遊成本增加，民眾未來旅遊預算提高、團費上漲，以及個人健康管理等，勢必成為新常態，出國旅遊門檻提高不少，觀光旅遊產業必須為各種狀況提前做好準備，在國境解封的瞬間，立刻掌握先機。

《欣傳媒》策畫「2022旅遊觀光趨勢報告」，調查樣本數為4,135位台灣民眾，女性佔69.6%，男性佔30.4%；「頂級旅遊消費大數據」調查樣本數為307位台灣民眾，對象為青年總裁協會、世界總裁協會、台灣女企業家協會，以及曾購買過九州七星號列車、南極、頂級河輪、聖安卓高球具之客戶，近半數年收入至少350萬（350至500萬為18%、500至1000萬為17%、1,000萬以上為9%），平均年齡45至55歲，女性佔62.2%，男性佔38.8%。

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