頂級族群去哪兒？台灣最搶手的「珍稀餐旅名單」是它！

頂級旅遊推薦歷來都是大熱話題，有能力又喜歡享受旅遊的人，往往都是讓人欣羨，又同時會將他們當作努力的目標。Work hard, play harder! 越來越多的旅人願意節省生活所需，將收入努力積存成一筆旅遊基金犒賞自己、慰勞自己一年來的辛苦。

根據「欣傳媒2021頂級旅遊消費樣態與趨勢調查」，在調查樣本超過300位含括具有青年總裁協會、世界總裁協會，以及台灣女企業家協會成員等身分的頂級旅遊消費者中，他們眼中的珍稀餐旅名單，也是目前一位難求、一房難求的餐飲、旅宿名單到底是誰？TOP排行榜名單請看這邊！

太魯閣晶英直接坐擁世界級峽谷景致，是全台最搶手的頂級飯店，也是頂級旅人眼中的珍稀元件。圖片提供／太魯閣晶英酒店

今晚想住這裡，請3個月前早訂房

花蓮＞太魯閣晶英酒店

虹夕諾雅谷關溫泉渡假村

南投＞日月潭涵碧樓酒店

台中＞武陵農場櫻花季訂房

屏東＞旭海牡丹灣Villa

預約制搶破頭，午夜12點上網訂餐廳

台中＞飛花落院

屏東＞AKAME

台北＞RAW

台中＞小樂沐

宜蘭＞饗宴鐵板燒

TOP排行榜中的TOP，為何它們人氣如此火紅？

太魯閣晶英酒店

都會休閒飯店往往主打氣派豪華的內裝，然而這全台唯一一間位處於國家公園，更是世界級觀光景點太魯閣的酒店，不但得天獨厚擁有最優越的地理優勢，更完美地將山脈勝景攬入飯店，成為一種無法複製的獨家氛圍。最讓旅人心醉的莫過於推開窗就能望見雄偉大魯閣山景，以及擁抱峽谷的無邊際泳池。入夜後，山谷裡的點點星空更有如迷幻之景，如斯情境往往讓人一住成主顧，官網訂房等候3個月都是稀鬆平常的事情。

太魯閣晶英酒店 Info

地址：花蓮縣秀林鄉天祥路18號

電話：03-869-1155

太魯閣晶英酒店最著名的就是頂樓的峽谷無邊際泳池。圖片提供／太魯閣晶英酒店

虹夕諾雅谷關溫泉渡假村

在台正式對外營業兩年，進駐於谷關溫泉區的虹夕諾雅是日本日本星野集團旗下知名國際品牌酒店，主打日式頂級服務，讓喜愛日本旅遊的國人趨之若鶩。整個度假村僅規劃49間客房首先打造出飯店的尊榮感，此外，與周遭風光互相呼應而打造的水之庭園漫步小徑、山林環繞的室外泳池與露天風呂，到每間客房特別以樓中樓設計，將專屬溫泉空間獨立出來，這些襲自日本正宗的細膩規劃，讓人不難想像為何每晚一萬八千元起跳的房價也阻止不了旅客的腳步。

虹夕諾雅谷關 Info

地址：台中市和平區東關路一段溫泉巷16號

電話：04-2595-0008

虹夕諾雅谷關每間客房盡攬谷關秀麗山景，並且各自擁有獨立溫泉空間。攝影／方雯玲

飛花落院

甫於2021開幕的飛花落院，一開幕就成為各界旅人、美食愛好者間彼此口耳相傳的頂級餐廳名單。設點於台中中興嶺山區的祕竟餐廳，不但採預約制訂席，每日更只接待50位賓客，在山林之間打造一間充滿日式禪意，且能提供優質無菜單日式料理，從日式庭院到和食料理，整體細緻風格與規劃完善的日式服務，享受一整套導覽與用餐約需3 小時，這種沉浸式的用餐體驗讓饕客好像置身日本。官網每日午夜12開放90天內的訂位，讓想要嘗鮮的人晚晚都摩拳擦掌守著網站，熱門程度直比搶購演唱會門票等級。

飛花落院 Info

地址：台中市新社區中興嶺街一段111號

電話：04-2582-2388

時間：每週一、二公休

AKAME

號稱南台灣最難訂位的餐廳，就是近年來人氣居高不下的AKAME，主廚彭天恩不但是魯凱族人，創立自己的餐廳前，更曾在新加坡任職於國際名廚江振誠的米其林餐廳。不同於多數現代料理的主廚多以現代爐具料理，彭主廚以柴窯燒出傳統的味道，並且搭配各是當地的山林野蔬、以及大量的原民傳統香料，堅持以自己的傳統重新演繹法式料理，次次新菜推出都讓吃貨們眼睛發亮，高聲讚揚。

AKAME Info

地址：屏東縣霧台鄉好茶村古茶柏安街17巷8號

時間：每週一、二公休

AKAME彭天恩主廚次次端出讓人雙眼發亮的料理。圖片提供／雄獅旅遊

RAW

追隨米其林餐廳主廚的腳步，是美食愛好者一生的職志。名揚國際的台灣名廚江振誠，先後在新加坡、台北各自擁有一間米其林評鑑的星級餐廳，他擅長以細膩的法餐料理手法，揉入台灣本地食材或小吃料理概念，創作出從裡到外、從外型到口感都讓人讚嘆的法式料理。其中，坐落於台北大直美麗華商圈旁的RAW餐廳，更在台北首年推出米其林評鑑就獲得一星，隔年更勇摘二星榜單，成為全台灣最讓人想吃的法式料理餐廳，平日訂位不易，遇到江主廚特別推出特色季節新菜，例如近三年皆於12月推出的青森週特色菜單，更是還沒上新聞就已經接近滿訂，絕對堪稱全台最稀缺難求的頂級餐飲之一。

RAW Info

地址：台北市中山區樂群三路301號1樓

電話：02-8501-5800

時間：每週一、二公休

RAW餐廳內裝。攝影／吳丁江

RAW 2021青森週菜單搶先看＞阿房宮菊佐核桃醬 vs. 蒜味芝麻醬。攝影／吳丁江

撰文、編輯／吳丁江

圖片提供／太魯閣晶英酒店、方雯玲、雄獅旅遊、吳丁江

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/200554