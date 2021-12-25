免出國造訪非洲草原！六福莊「2021非洲文化藝術節」 近距離賞長頸鹿、感受部落風情

【整理：行遍天下】

滿足渴望出國探險的心，不用搭飛機也能圓夢踏上非洲草原，近距離感受長頸鹿、犀牛、環尾狐猴等非洲動物的鮮活生命力。「2021非洲文化藝術節」，邀您前來體驗宛如置身非洲部落的沉浸式情境體驗，從日常到節慶，體驗非洲多樣的生活面貌，感受獨具魅力且多元的部落特色文化。





無須出國—與非洲動物們當鄰居

關西六福莊位於新竹縣關西鎮，162間狩獵風格客房，房內就能看見各種非洲動物，讓您體會與可愛動物們共眠的特別住宿體驗。館內亦規畫多元的動物互動體驗活動與精彩的非洲歌舞表演，打造與眾不同的度假行程！





全台唯一！關西六福莊《非洲文化藝術節》

想體驗「非洲文化」，不用遠赴非洲！2021/12/1到2022/2/13入住六福莊，就能親身感受異國風情。全台唯一的《非洲文化藝術節》，宛如置身非洲部落的沉浸式情境體驗！行程結合自然、文化、藝術等精彩活動，邀您欣賞原汁原味的天籟美聲、動感舞蹈、傳統文化，品嚐創意非洲餐食、趣玩藝術手作！





好評再現！非洲文化藝術展，深度體驗非洲文化

走進飯店像是步入非洲美術館，館內公共空間的TingaTinga壁畫，搭配非洲傳統樂器與傳統文化藝術的主題表演，讓賓客感受前所未有的非洲藝術和原始野趣。期間限定「非洲文化藝術展」，帶您走入神祕非洲部落情境！除了來自東非坦尚尼亞的藝術派TingaTinga畫作，更有非洲空運來台，獨家面具戲服與傳統樂器等特色文化展現！





傳統文化和現代藝術的精彩火花，親子同樂主題活動

活動期間入住，歡迎親子一同參加「烏干達變裝間」、「創意拼貼DIY」、「非洲大地創作」等免費主題活動，還有夜間重頭戲「非洲大地祈福晚會」、「非洲酋長故事屋」，以非洲歌舞秀開啟祈福儀式，大人、小孩最期待的非洲主題表演秀！在歌舞聲中，隨著撼動人心的鼓聲搖擺，希望您用五感深入體驗來自這片神祕大草原的不同魅力，留下難忘且與眾不同的假期回憶。！





烏干達藝術表演家親授，非洲擊鼓體驗課程

拉近您跟非洲的距離，文化藝術也可以貼近生活，由來自烏干達的藝術表演家親授擊鼓，讓親子一起動手玩樂器，一同進入非洲獨特音樂世界，拍打出專屬於自己優美節奏，體驗與眾不同的非洲風假期吧！





專業職人親自帶領，大地農趣體驗活動

從日常到節慶、從城市到大地，用貼近生活的方式，彷彿走入非洲大地，感受回歸自然的樂趣！由專業職人帶領，從生態循環、種植、採摘、生物防治等農事步驟，帶您一同體驗農遊趣！活動結束還有主廚全新開發創意小點，讓您體驗從產地到餐桌的獨家美食！





帶給您獨一無二，享受非洲主題美食饗宴

體驗過精采絕倫的非洲表演藝術課程，六福莊亦提供美味的特色佳餚供您品嚐。期間限定，六福莊好望角餐廳全新推出「非洲主題套餐」，每一道經典佳餚，皆是主廚嚴選經典美味食材結合濃厚的非洲道地風味，呈現最獨一無二的道地非洲美食饗宴。想要體驗最道地的非洲文化節慶氛圍，千萬別錯過！

現在就預約「2021藝童趣非洲住房專案」，享受一泊二食並親身體驗非洲傳統文化！六福希望所有貴賓在與野生動物、生態環境的認識過程中，也能親身體驗異國文化風情，在寓教於樂的氛圍下，玩得開心也能得到最珍貴無價的旅遊回憶！

圖文提供：關西六福莊生態度假旅館





景點資訊

關西六福莊生態度假旅館

地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號（六福村主題遊樂園旁）

電話：+886-3-547-5365，六福莊訂房專線：+886-2-6616-6521

網址：http://www.leofooresort.com.tw





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