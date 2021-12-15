疫後台灣郵輪旅客人次世界第一 航港局局長葉協隆：打造台灣為跳島郵輪天堂！

交通部航港局局長葉協隆於去年9月上任，在行政院「向海致敬」，及交通部「人本交通」、「產業興利」等政策指導下，他積極推動航港業務，以強化航安、港安為基礎，朝全面優化海運「客」、「貨」服務與環境。在客運業務方面，近年航港局帶動了台灣郵輪、遊艇旅遊的風潮，成果豐碩，航港局局長葉協隆接受專訪時即指出：「打造台灣成為跳島郵輪天堂，是郵輪業務發展的願景！」

全球首艘復航郵輪—雲頂郵輪集團「探索夢號」來台營運，自2020年7月26日起，至2021年5月12日停航為止，產值估算約50億元；圖片／欣傳媒

2020年郵輪產業遭疫情重創台灣郵輪產業異軍突起，創造約50億產值

2020年郵輪產業遭逢疫情重創，台灣郵輪產業卻異軍突起，根據國際郵輪協會（CLIA）數據，2018-20年全球郵輪客源市場，台灣排名全球第10-11名、亞洲第2名，名列前茅，2020年下半年全球郵輪復航共約200航次，台灣成為全球首艘復航郵輪先例，跳島、環島郵輪共約60航次，佔幾近三分之一，躍升全球第一位。

以全球首艘復航郵輪—雲頂郵輪集團「探索夢號」來台部署營運為例，自2020年7月26日復航，至2021年5月12日停航為止，航港局統計，共計91航次，其中跳島37航次、環島54航次，載運約9.6萬名旅客，採購金額達1.4億元，雇用台灣工作人員100多人，代理旅行社上下游18家，40多家物資供應廠商參與，產值估算約50億元。

交通部航港局局長葉協隆；圖片／欣傳媒 劉宸嘉攝影

今年5月疫情明顯變化，航港局因應疫情指揮中心警戒標準提高，宣布郵輪跳（環）島特許航線停航，隨著目前疫情趨緩，包括疫苗覆蓋率提升，航港局於8月下旬偕同星夢郵輪訂定「郵輪復航指引」並陳報交通部，依程序轉陳中央疫情指揮中心，指揮中心也召開過專家諮詢會議，交通部長王國材12/13在立法院備詢時表示，疫情指揮中心已同意「探索夢號」復航計畫，僅在國內跳島或港口航駛，預計明年1月可復航。

針對郵輪復航，航港局局長葉協隆說明，「郵輪復航指引」計畫相當嚴格，規定船員都要打完兩劑疫苗，並且滿14天後，才可以登船服務，而關於旅客部分，同樣要求旅客打完兩劑、滿14天，和船員一樣，而且登船前要有兩天前PCR檢測陰性才可登船，下船前所有旅客亦必須再次進行PCR檢測，確認陰性才可下船，其實現在相關防疫規定都放寬，所以比社區規定還要嚴格，另外針對緊急應變計畫，如果有疑似確診乃至進一步確診狀況，都訂有SOP處理流程，相信可以在最安全的狀況下提供國人安心的郵輪旅程。

台灣為什麼有潛力發展跳島郵輪？從藍海發展潛力、亞洲島鏈中心、離島特色看

台灣為什麼有潛力發展跳島郵輪？航港局局長葉協隆指出，第一，全球郵輪主力市場為5萬噸以上中大型郵輪，佔70％，是紅海競爭市場，小型或探索型郵輪則佔30%，是藍海市場，以台灣或亞洲來說，探索型郵輪航線的開闢，更具藍海市場的發展潛力，事實上，在疫情之前，有廣大的亞洲旅客有意願從事郵輪旅遊，但探索型郵輪卻沒有進一步開闢情況下，擁有很大空間。第二，台灣地理優勢得天獨厚，台灣位於亞洲島鏈的中心點，往北可和日、韓結合，往南可與香港、菲律賓、越南、印尼合作，往東可跟南太平洋海島，例如斐濟、大溪地聯合，台灣四大離島各有特色，包括自然生態、地理景觀、特殊人文背景，具備發展跳島郵輪的優勢與條件。未來將推薦國際郵輪航商可將台灣離島作為掛靠港或多母港，設計多樣航線行經台灣，並籌組亞洲跳島郵輪聯盟，與其他國家港口策略聯盟作串聯。

亞洲跳島遊輪聯盟推動論壇線上會議-倡議的交通部常務次長祁文中(中上)、航港局局長葉協隆(中下)與澎湖縣長賴峰偉(左下)、金門縣長楊鎮浯(右下)、馬祖-連江縣縣長劉增應(左上)、台東縣長饒慶鈴(右上)四位台灣地方首長合影；圖片／交通部航港局

加強跳島郵輪航線的推廣行銷推動中程目標：成立亞洲跳島聯盟

加強跳島郵輪航線的推廣行銷方面，航港局局長葉協隆指出，航港局頒布獎助辦法，即是希望結合民間力量、地方政府共同推動，包括踩線、國外參展、舉辦論壇等，或推動中程目標：成立亞洲跳島聯盟，例如去年7月舉辦「台灣跳島郵輪政策高峰會」、今年10月與台灣遊輪產業發展協會(ACDT)共同舉辦「2021亞洲跳島遊輪聯盟推動論壇」，明年4月郵輪界盛會—邁阿密郵輪展，在疫情情況許可下，希望派代表參加，行銷台灣遊輪行程，並且邀請像法國的探索型郵輪來台灣踩線。

強化離島港口硬體設施

硬體設施改善方面，航港局局長葉協隆表示，七大商港皆已具大型郵輪直接彎靠能力，離島部分則將進一步強化金馬澎，預計明年澎湖可停靠7.5萬噸級郵輪，金門、馬祖可彎靠萬噸級的探索型郵輪，規劃澎湖為郵輪跳島接待示範港，辦理1號碼頭延建工程及興建郵輪旅運中心，提供7.5萬噸級郵輪直接彎靠服務，未來「探索夢號」將可直接停靠澎湖，不需接駁小艇，馬公旅運中心也計畫明年建設完成，提升離島接待能量。

航港局2016年開始進行相關法規鬆綁，申請船員手冊部分，放寬海洋觀光相關系科或學程之學生可以比照辦理，讓台灣航運人才供給更加多元且更具彈性；圖片／呂江泉提供

航港局將相關法規鬆綁讓更多國內優秀人才到國際郵輪工作

台灣名列亞洲第2位的郵輪客源市場，從過去迄今在郵輪上服務的工作人員，卻鮮少為台灣籍，法規方面的綑綁是原因之一，為使郵輪產業人才供給在地化，讓更多國內優秀的海事、觀光及休閒人才能上國際郵輪工作，航港局於2016年即開始進行相關法規鬆綁及調適作業，第一個法規鬆綁：要登船服務，需經過相關專業訓練取得證照，但過去法規必須先取得船員服務手冊，才可以受訓，而不是海事學校畢業學生，很難取得船員手冊，現在不需要有船員手冊，就可以報名參加安全專業訓練；第二個法規鬆綁：是以前船員手冊取得，需要有船方雇用證明，現在只要取得船員訓練的合格證明，就可以申請船員服務手冊。之外，針對以往僅允許航海、輪機科系可以透過擬具實習訓練計畫，申請船員手冊部分，也放寬海洋觀光相關系科或學程之學生可以比照辦理，讓台灣航運人才供給更加多元且更具彈性。

加強產學鏈結讓學生在學期間取得郵輪工作相關職能

過去郵輪產業界與相關系所學校的鏈結度不高，航港局局長葉協隆表示，郵輪產業的建立，首重人才培育，近年航港局積極和學術界合作，希望將郵輪工作所需職能，直接融匯到在學學生的課程裡，讓有興趣學生可以在就學期間，直接取得專業訓練證書、縮短產學差距，可盡快進入郵輪業服務。

航港局目前已和3所海事大學合作，包括臺灣海洋大學海洋觀光管理系、高雄科技大學海洋休閒管理系及台北海洋科技大學餐飲管理系及旅遊管理系等皆有開課。除推廣海事校院觀光或餐飲科系融入課程外，航港局也特別協調國立高雄餐旅大學與海事專業的國立高雄科技大學共同合作辦理「郵輪產業人才培訓」，透過餐旅大學的觀光餐飲專業及高雄科大的船員培訓專業，讓參與培訓的學生更具競爭力。除了開辦相關人才培訓課程外，更鼓勵郵輪業者釋出相關職缺及辦理校園徵才、預先選才等措施，今年航港局也特別整合航運六大領域，辦理全國首次以「航運產業」為主題的就業暨升學博覽會，當中就包含以郵輪、遊艇等產業為主的海洋休憩領域，提供相關就業、升學及人才培訓資訊。

「探索夢號」為建立台灣郵輪產業鏈成功案例在本土採購比例超過9成

台灣在全球郵輪客源市場，位居亞洲第2位，但相較之下，過往台灣外匯貢獻國外的程度較高，台灣港口的Inbound、國旅市場較弱，國際郵輪有固定的物資採購作業體系、嘉惠台灣本土產業的比例低，郵輪上也少有台灣籍工作人員，但這些狀況於2020-2021期間在台做跳島、環島旅遊航線的「探索夢號」，有了翻轉。

從事跳島郵輪航線的「探索夢號」，在逐步建立台灣郵輪產業鏈方面，成為一成功案例。航港局局長葉協隆說明，根據航港局調查，「探索夢號」去年復航後，不但開啟台灣包括基隆、高雄、台南、花蓮及離島澎湖、金門、馬祖各港口的航線，帶動國旅商機，在本土採購比例也超過9成，未來邊境解封後，將爭取其他國際郵輪業者來台營運，要求在台復航郵輪至少90%補給品需在台採購，且至少50%為本地產品，並聘僱一定數量的台灣船員或服務人員。有關郵輪產業經濟將落實郵輪產值的增加，包括郵輪補給、郵輪就業、郵輪觀光及郵輪維修等，並強化國際郵輪公司與台灣相關產業的連結性。

疫苗施打率普及 2022年郵輪航商將逐步復甦預估2023年郵輪產業完整復甦

關於台灣及全球郵輪產業復甦的時間點預估，航港局局長葉協隆分析，今年國際郵輪業者7月即開始恢復郵輪航駛國際線，目前已近90艘郵輪復航。疫情爆發之初，即有郵輪業者評估，在全球疫苗施打率普及的情況之下，2022年郵輪航商將逐步恢復營運，現階段仍須視全球疫情發展而定，預估至少需要等到2023年郵輪產業市場尚有機會完整復甦。

郵輪產業永續發展 關注經濟、環境及科技面台灣防疫成功 郵輪復甦將不落人後

關於郵輪產業的永續發展議題，航港局局長葉協隆表示，台灣郵輪產業永續發展應關注在經濟、環境及科技等面向，受到疫情的影響，各郵輪公司及港口管理單位，皆導入數位科技以減少人與人間接觸的機會，提升人員有效管理方式，並配合聯合國訂定的2030永續發展目標(SDGs)，達到郵輪產業的永續發展。台灣開放的海洋政策、優越的地理位置及完善的教育體制，未來如能持續透過產、官、學三方合作，完善郵輪相關人才培育，亦有助於我國郵輪產業永續發展。

展望台灣郵輪產業的疫後復甦，航港局局長葉協隆相當有信心，他表示，全球郵輪下一個商機在亞洲市場，而台灣為郵輪亞洲市場第二大客源國，在亞洲郵輪產業絕對具有舉足輕重的地位，台灣於2020年全球首先復航郵輪，創造9.6萬旅遊人次好成績，加上和國際間相較，台灣在防疫上做得相當成功，對未來郵輪產業復甦有正面幫助，相信在郵輪產業復甦上，將不會落後其他國家。

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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