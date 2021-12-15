「探索夢號」預計明年1月復航 打完兩劑疫苗登船、開啟最安全航程

去年台灣防疫有成，雲頂郵輪集團旗下品牌星夢郵輪「探索夢號」成為全世界第一艘復航的郵輪，提振國內旅遊、刺激內需，跳島郵輪、環島郵輪營造「類出國」氛圍，大受歡迎。今年5月疫情升溫，配合防疫停航迄今，郵輪公司8月下旬偕同航港局申請復航的防疫計畫送至交通部，依程序轉陳中央流行疫情指揮中心，指揮中心也召開過專家諮詢會議，交通部長王國材12/13在立法院備詢時表示，疫情指揮中心已同意「探索夢號」復航計畫，僅在國內跳島或港口航駛，預計明年1月可復航，據了解，會同專家建議，郵輪復航指引祭出高規格防疫措施，施行船員、遊客皆需施打兩劑疫苗始可登船政策，如今台灣疫苗覆蓋率第1劑78.23%、第2劑61.34%（截至12/6），如此高規格政策，台灣也達60%人口符合搭船條件，對於安全政策，郵輪業者、公衛專家發表看法。

去年星夢郵輪「探索夢號」復航，斥資設置自動洗手台；圖片／欣傳媒資料

星夢郵輪「探索夢號」去年7月復航，以高規格的防疫措施，通過衛福部審核通過，包括斥資設置自動洗手台、配備22間負壓隔離艙房、100%新風系統，各空間和區域的空氣完全不循環、不交叉、疫後全球第一艘通過CIP-M海事業感染風險管理及防控認證的郵輪等。

今年遞案復航防疫規格再提高，包括郵輪搭載人數從容納人數3,630的50%上限，再降載至1,000人以下，負壓隔離艙房再增加至41間，規定船員都要打完兩劑疫苗，並且滿14天後，才可以登船服務，而關於旅客部分，同樣要求旅客與船員一樣，都需要打完兩劑、滿14天，而且登船與離船前皆需要PCR檢測陰性才可登離船，並提出一旦船上出現疑似確診個案的緊急應變措施的防疫流程方案等。

「探索夢號」的成功復航，除了嚴格防疫措施，也歸功於登船乘客的配合；圖片／欣傳媒資料

從去年「探索夢號」復航至今年5月，安全航駛9個月時間，船上未曾出現任何染疫案例，由於是疫情後全世界第一艘復航的郵輪，所以日本媒體也專程來到台灣採訪，向台灣取經，其成功復航成為郵輪界的典範。

對此，劉曉寧表示，「探索夢號」過去這段期間的成功復航，也要歸功於登船乘客的配合，台灣民眾是最遵守規矩的客人，除了「探索夢號」的嚴格防疫措施之外，防疫其實需要大家一起來努力，在船上完全落實戴口罩、勤洗手，相信未來復航後，在最有防疫觀念的台灣民眾的配合下，在台灣搭乘郵輪將是全世界最安全的郵輪旅程之一。

劉曉寧指出，在郵輪公司建置防疫軟硬體設施、嚴格執行防疫措施下，郵輪其實是很安全的，包括實名制、每個空間規劃控制人數、對登船旅客的條件限制等，甚至相對其他旅遊方式更安全。

郵輪防疫要求特別高，圖為星夢郵輪「探索夢號」的防疫措施；圖片／欣傳媒資料去年郵輪復航諮詢專家－陳秀熙：評估最重要條件有三項

去年郵輪復航諮詢專家－陳秀熙：評估最重要條件有三項

郵輪是否安全？對一般大眾來說，是最為關心的議題，臺灣大學公共衛生學系教授陳秀熙做為去年星夢郵輪「探索夢號」復航的諮詢專家，他表示，當時因為台灣防疫成績優異，主管機關認為可針對國旅開放，因此採取高規格防疫措施開放，同時經過公衛專家、臨床專家登上郵輪，針對有關通風設備的改善、社交距離的維持、疫調和檢測等方面檢查、建議和把關。

陳秀熙指出，其評估最重要三項條件是：通風系統、旅客人數要減半、是否遵照CDC所規定防疫規範，去年星夢郵輪和曾爆發群聚感染的鑽石公主號，其通風系統是不一樣的，星夢郵輪建置新風系統，每間客房、船員房間及公共區域均配備 100%新鮮室外空氣循環系統，船內或客房間空氣不回流不交叉，同時星夢郵輪採取搭載旅客人數減半，並且維持所有的餐廳、戲院等公共空間的社交距離、消毒程序等，針對醫務室、負壓隔離艙房等軟硬體設施，以及單一出入口動線，他也提供建議，星夢郵輪都遵照辦理，因此安全性已大大提升。

今夏阿拉斯加復航郵輪；圖片／荷美遊輪提供

國外歐美郵輪今夏紛復航嚴格防疫 迄今未發生大規模群聚感染

今年歐美地區提高疫苗覆蓋率之後，美國的公主遊輪、荷美遊輪、皇家加勒比遊輪，歐洲的歌詩達遊輪，以及亞洲香港地區的星夢郵輪，紛紛在今年7月復航，多數均採取凡旅客登船需施打兩劑完整疫苗的嚴格防疫措施，迄今亦未發生大規模群聚感染事件。

陳秀熙觀察，整體而言至今全球郵輪復甦，還不到過去正常時期三分之一的量，安全性是評估的重點，目前台灣復航採取和國外相同做法，要求旅客打過兩劑疫苗再登船，迄今台灣打過兩劑疫苗者達60%以上，台灣的確診數遠遠少於國外，相信是相較更安全的郵輪旅行。

伴隨郵輪復航的議題，也突顯免疫護照、綠色通行證的重要性；圖片／123RF

呼籲及早準備綠色通行證郵輪等場合就可一卡通行

伴隨郵輪復航的議題，也突顯免疫護照、綠色通行證的重要性，陳秀熙呼籲，台灣長期以來境外管制措施做得不錯，但面對現在國際間已針對入境政策有和病毒共存的準備的情況下，台灣應該有及早準備措施，包括疫苗護照、綠色通行證，對郵輪這些產業的發展也會有正面助益，為了保護隱私、讓資料速度加快，可利用人工智慧區塊鏈方式，台灣在人工智慧方面人才多，可以獲得企業協助，需由政府帶領民間企業，來形成國家綠色通行證系統，符合人民的便利性，除了郵輪之外等需要綠色通行證的場合，就可以一卡到底運作。

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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