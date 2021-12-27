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國民旅遊卡新制懶人包！除了用餐券、訂飯店，你還可以這樣玩

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧! 旅遊平台

國民旅遊卡簡稱國旅卡，發給對象為我國的公務員，這個政策是為了振興觀光、刺激消費，然而補助的費用、觀光旅遊額度、新舊制的不同讓人看了十分頭痛！其實國旅卡除了訂飯店、買餐券外，在趣吧全站的旅遊商品都可以使用(限國內遊程)，並計算在觀光旅遊額度中。從登山到玩水、溫泉到露營通通有，快跟去小編一探究進吧！


國民旅遊卡新舊制Q＆A

1.我有多少額度可以使用？

．具10日以上休假資格者，休假日數至少應休10日，補助總額16,000元（觀光旅遊額度、自行運用額度各8,000元）


．未具10日以上休假資格者，休假日數應全部休畢，補助總額按所具休假日數而定，每日以1,600元計算


．休假資格在5日以下者，補助總額均屬自行運用額度


．休假資格未達2日，給予相當2日之休假補助費3,200元，屬自行運用額度


2.國民旅遊卡的使用範圍有哪些？

國民旅遊卡就像信用卡的一種，和信用卡一樣需要自行繳納卡費，不過在符合規定的店家(國旅卡特約店)以及額度之內可以申請補助。大部分的人會使用在購物、住飯店等娛樂性消費上，但其實國民旅遊卡也可以用來訂購旅遊體驗產品。


3.國旅卡新舊制最大的差異是什麼呢？

1.可以買住宿券、餐券、珠寶

109年起可以使用16000元補助額夠買儲值性產品，如：餐券、住宿券等...這些不一定會買了馬上就用的商品。


2.非休假日也可以用

改制前國旅卡補助額只能在公務員的休假日使用，改制後平日午休時段、下班、週末、國定假日都能使用！


用國旅卡暢玩旅遊體驗

一、旅行與活動體驗

百岳登山＃1

▲國民旅遊卡推薦玩法-嘉明湖。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲國民旅遊卡推薦玩法-嘉明湖。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

想給生活帶來一些刺激與冒險嗎？愛爬山的你在挑戰過郊山和中級山後，是否對崴峩的百岳有一些嚮往呢？無論你是登山小白、登山健腳、還是登山成癮者，去吧從簡單的健行、略帶挑戰的郊山中級山以及百岳大挑戰數十條路線供您挑選，快用國旅卡預定一場山林之旅吧！


風格露營＃2

▲國民旅遊卡推薦玩法-黃金梯田空拍照。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲國民旅遊卡推薦玩法-黃金梯田空拍照。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

這幾年掀起一波露營炫風，露營儼然成為最潮的戶外活動之一。就算你沒有裝備、不會搭帳篷通通沒關係，趣吧合作的免裝備露營區幫你準備好，只要帶上一套換洗衣物就能出發。熱門的露營區有享受純然之美的黃金梯田露營區、一泊四十豪華露營的愛上喜翁，還有夏有冷氣冬有暖氣四季可露的拉波波村。想在山林裡、想在雲霧中享受不被打擾的時光嗎？用國旅卡為自己留下美好足跡。


新奇冒險＃3

▲國旅卡推薦玩法-高雄柴山步道。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲國旅卡推薦玩法-高雄柴山步道。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

想為生活增加冒險？想突破關卡挑戰限制？跟著專業教練垂降至柴山秘境洞穴中，欣賞特殊的地質景觀—鐘乳石、峽谷、深穴...，你將體驗到肌肉的酸脹、感受到刺激的心跳，深度體驗大自然的鬼斧神工。除了地心探險活動，編編推薦你到花蓮壽豐溜高空滑索、在樹冠頂層玩跑酷，來體驗刺激的森林之旅吧！


部落旅遊＃4

▲國民旅遊卡推薦玩法-鸞山森林榕樹。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲國民旅遊卡推薦玩法-鸞山森林榕樹。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

返璞歸真這四個字說來簡單卻好難做到，有多久沒放下倉促的工作日常了呢？跟著趣吧深入部落、跟著嚮導品味“原”味餐點。離開城市在溪流中在山林裡體驗原住民的生活日常，拋竿求魚、山間野炊、搗麻糬、學射箭有得吃、有得玩還有專業嚮導解說給你聽，用一趟部落之旅滿足你的五感體驗．


二、下單教學

輕鬆三步驟，用國旅卡馬上Go：

1.選擇行程的出團方式、日期&時間

2.付款方式選擇「國旅卡」填寫付款資料

3.等待成團通知>出遊


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露營 登山 觀光

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