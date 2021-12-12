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疫情內外夾攻 2關鍵決定台灣能否守住這一波

台北喜來登每人1212元入住＋免費十二廚Buffet！寒舍集團五星「雙12優惠」快閃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
十二廚早餐目前為房客服務限定，內容物以現場供應為準。圖／台北喜來登官網、臉書專頁
十二廚早餐目前為房客服務限定，內容物以現場供應為準。圖／台北喜來登官網臉書專頁

為歡慶雙12活動，台北喜來登祭出年終最後一波快閃優惠，主打每人1212元即可入住飯店一晚並享十二廚自助早餐，即日起至12/16中午12點為止搶購「1212犒賞月」專案，入住期間可至隔年3/31，超前部署五星級假期。

喜來登舒適客房。圖／台北喜來登官網
喜來登舒適客房。圖／台北喜來登官網

即日起至12/16中午12點，只要訂購「1212犒賞月」住房專案，最低每人1212元加15.5%稅金，即可爽住一晚價值12000元的台北喜來登。等於符合兩人成行2800元，一人只要1400即可體驗五星級享受，入住期間還能使用三溫暖等設施，隔日更有兩人份十二廚自助式早餐，超適合好友、情侶與夫婦的小旅行。

提醒大家2022/1/3至2022/3/31期間不限平假日皆可入住，惟價格會隨日期浮動，優惠無法併用、寒舍集團贈點活動不適用。

豪華客房。圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁
豪華客房。圖／台北寒舍艾美酒店臉書專頁

而同樣隸屬寒舍集團的品牌「台北寒舍艾美酒店」同步祭出了「1212犒賞月」，即日起至12/16凡預訂豪華客房，每房每晚3888元附即探索廚房自助早餐兩客，並開放免費使用三溫暖、健身房及室內溫水游泳池。專案每日限量五間，房價另收15.5%稅金，入住期間為限2022/1/3至2022/3/31週一至週四限定，農曆春節期間亦不適用。

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