旅行的意義／光良。旅途間創作動人旋律，也創造珍貴記憶

旅遊，對光良來說是種心境的轉換，也是隨著歲月而有所改變的縮影。以前，他覺得旅遊是奢侈的事情，是有錢、有閒才做的事，慢慢地因工作、閱歷、視野轉變，旅遊觀點也隨之而異，「旅遊是在日常生活中必要的抽離，去看看別人的地方和生活，或是全部淘空、充電後的再出發」，期盼一年至少一到兩次出國完全抽離，不但是休息、也是學習。

因為旅遊 在紐約譜出《傷心地鐵》、《想見你》

他記得在1997年隻身飛往紐約一個月，在他鄉看到的每張臉孔都讓他有感，「絕對多數不同於東方人的臉孔，我看每張臉都感覺有故事，也好奇這張臉的背後的故事是什麼，走在路上，不自覺的有了旋律感，《傷心地鐵》、《想見你》這些歌曲，就這樣產生」。他相信離開熟悉的環境，會激發出一些靈感；在紐約，還跟劉若英一起報名「唱歌工作坊」，親身體驗西方文化下的音樂氛圍，這些所見、所聽的一切，對於音樂人的他來說，是創造養分的供給。

看父母在北海道打雪球 盡是珍貴洋蔥記憶

「看著一對70歲的老夫妻，拿雪球互打，動作、表情就像個小孩子般的天真，我當下恍然大悟，這麼簡單的快樂為什麼不早點實現呢？」在寒冷的北海道札幌，光良看著父母親如此的興奮，他的淚水在眼眶打轉。

旅行最大的意義來自回憶，帶著父母踏上北海道看雪市最珍貴的記憶。圖片提供／光良

「旅行，最大的意義來自回憶！」光良回憶過往，那是一段和父母親共同圓夢的美麗回憶。光良說，大馬一年四季都很熱，看不到雪，也就許下一個「要帶爸媽去看雪」心願，幾年前，終於踏上北海道，在大雪紛飛中觀看札幌雪祭，一輩子沒看到雪的爸媽，竟然拾起積雪互相打雪仗，看著他們那種欣喜的笑容，「原來快樂可以這麼簡單」的念頭油然而生。老夫妻變身成小朋友，當下看了後告訴自己「這一天終於到來，雖然遲了，但，終究圓了心願」，即便他們已經回到大馬，依然念念不忘，「我為爸媽創造旅遊回憶，他們為自己創造人生旅程的回憶」。

遊子歸家 老故事、舊文化也是種旅程

馬來西亞怡保舊市政廳。圖片提供／光良

光良是個念舊的人，家鄉在大馬怡保的他，某一次的返鄉激發出他對成長土地的愛與關懷，看著小時後曾經走過的場景，到了今日被有心人特別保存後再生，他很感動。光良說：「我身為怡保人，竟然不知道這麼多怡保的歷史、故事、文化，這讓我有一股衝動，很想告訴我的朋友，我帶你去一個地方，去看我成長地方的過去、今日、未來，讓1950年的怡保和2021年的怡保，在這裡對話」。

馬來西亞怡保市錫米巷。圖片提供／光良

「旅遊，是聽故事，也是說故事」，經過這樣的心路感受，光良深信越是現代化、科技化、數位化的時代，那些舊文化更會被人珍惜與保留，「讓我們一起去看看當年曾經留下的東西是什麼，也許哪天我會在那邊說故事給大家聽」這個願景在光良心中發酵著，當然，在這之前，他也買了一大塊山坡地，想為未來自己舉辦的「森林音樂會」做準備。

人生之旅的意外伴手 光良送了爸爸一座榴槤山

完成爸媽的賞雪夢後，他在追尋故鄉文化的旅途中買了座山，後來卻因此意外滿足了父親的癮，成為人生之旅中最另類的伴手禮。那片為了森林音樂會買的山，還沒開成音樂會，倒是長滿了許多野生榴槤。光良說，爸爸超愛吃榴槤，曾經跟他說要買塊地種榴槤讓他管，他覺得事多而不要。現在，土地上全都是野生榴槤，果實成熟就會自動掉落，爸爸只要去撿就好。很節儉的爸爸以前連太小顆的榴槤都不捨丟，自從有了那片山，他看到小的、或不合意的，還會跟媽媽說那太小、找大的！

圖片提供／光良

對光良而言，讓父母愉悅就是孝順，也是他回饋故鄉的表現。但看著眼前開心檢榴槤的父母，他反而變成了殷殷叮嚀的那一個，常常要他們撿榴槤時注意樹上的落果，別跟朋友一樣被榴槤擊中，那可痛極了！

光良 Profile

來自馬來西亞的光良，以《掌心》一曲打響在台灣的知名度，他唱作俱佳更是詞曲包辦，《勇氣》、《童話》等超人氣音樂作品，都是出自他手筆的招牌作。最近，他投身於音樂劇《同學會！同鞋》排演和演出，更是歌而優則演地突破自己，展現出將音樂和肢體律動融為一體的演出。

撰文／劉育良編輯／吳丁江圖片提供／光良版權說明／欣傳媒網站專屬圖文．非經授權請勿使用與轉載

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