跟狗狗一起搭摩天輪！「金狗盃」12/18限定開放毛孩體驗

【旅奇傳媒/編輯部整理】狗狗也能搭摩天輪! 麗寶樂園渡假區的天空之夢摩天輪，首度開放寵物搭乘，並特別在12/18規劃「金狗盃」狗狗趣味競賽，讓主人與毛孩能一起體驗乘上高空，俯瞰大台中山、海、市美景的獨特體驗。

▲「金狗盃」趣味競賽開放報名。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區即日起到1/9開放落羽松秘境，綿延長達1.6公里的落羽松搭配廣闊的草原的自然景色，相當適合寵物活動，更在12/18舉辦「金狗盃」狗狗趣味競賽，全台最大摩天輪-天空之夢當日限定開放讓狗狗也能搭乘，購買落羽松相關套票，並配合現場寵物不落地等現場規定，就能搭乘限量的寵物友善車廂。

▲天空之夢摩天輪可以遠眺大台中山、海、市美景。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

金狗盃比賽內容包括飼主與狗狗的耶誕主題扮裝走秀、狗狗雪橇挑戰等活動，最大贏家可分別獲得Bendo更潮金色狗碗、無線吸塵器等精美禮品，現場還有寵物零食免費提供，參加者須至官網購買「金狗盃套票」，即可線上報名活動，限量20組，還可獲得精美小狗飾品、帶狗狗搭摩天輪，想要與毛孩留下難忘回憶，要把握機會!

▲落羽松祕境綿延1.6公里，適合帶毛小孩一起體驗。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

12/25、12/26聖誕節周末11:00-17:00，落羽松秘境還將舉辦耶誕市集活動，邀請多家文創、手作小物的攤位，讓遊客可以在此野餐、拍照、逛市集，享受廣大落羽松草原搭配摩天輪夢幻美景的悠閒時光。

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