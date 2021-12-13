快訊

別再將Omicron視為「溫和版病毒」 這一國出現首例死亡病例

公投搞得像選舉一樣不累嗎？ 侯友宜晚間千字文表態了

跟狗狗一起搭摩天輪！「金狗盃」12/18限定開放毛孩體驗

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
天空之夢首度推出寵物有善車廂，限時限量開放。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
天空之夢首度推出寵物有善車廂，限時限量開放。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】狗狗也能搭摩天輪! 麗寶樂園渡假區的天空之夢摩天輪，首度開放寵物搭乘，並特別在12/18規劃「金狗盃」狗狗趣味競賽，讓主人與毛孩能一起體驗乘上高空，俯瞰大台中山、海、市美景的獨特體驗。

▲「金狗盃」趣味競賽開放報名。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲「金狗盃」趣味競賽開放報名。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區即日起到1/9開放落羽松秘境，綿延長達1.6公里的落羽松搭配廣闊的草原的自然景色，相當適合寵物活動，更在12/18舉辦「金狗盃」狗狗趣味競賽，全台最大摩天輪-天空之夢當日限定開放讓狗狗也能搭乘，購買落羽松相關套票，並配合現場寵物不落地等現場規定，就能搭乘限量的寵物友善車廂。

▲天空之夢摩天輪可以遠眺大台中山、海、市美景。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲天空之夢摩天輪可以遠眺大台中山、海、市美景。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

金狗盃比賽內容包括飼主與狗狗的耶誕主題扮裝走秀、狗狗雪橇挑戰等活動，最大贏家可分別獲得Bendo更潮金色狗碗、無線吸塵器等精美禮品，現場還有寵物零食免費提供，參加者須至官網購買「金狗盃套票」，即可線上報名活動，限量20組，還可獲得精美小狗飾品、帶狗狗搭摩天輪，想要與毛孩留下難忘回憶，要把握機會!

▲落羽松祕境綿延1.6公里，適合帶毛小孩一起體驗。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲落羽松祕境綿延1.6公里，適合帶毛小孩一起體驗。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

12/25、12/26聖誕節周末11:00-17:00，落羽松秘境還將舉辦耶誕市集活動，邀請多家文創、手作小物的攤位，讓遊客可以在此野餐、拍照、逛市集，享受廣大落羽松草原搭配摩天輪夢幻美景的悠閒時光。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

落羽松 耶誕市集 秘境

延伸閱讀

台北／士林官邸菊展2021菊來運轉 療癒舒心拍網美照

基隆天外天落羽松打卡好意境 建議步道取景避免這攪局

劍湖山2022年跨年晚會登場 全球唯一摩天輪X浮空煙火秀

麗寶天空之夢摩天輪 12月18日限定開放毛孩體驗

相關新聞

美麗華「黑金聖誕派對」升級登場！加碼ATT e Life周末市集輪番上陣　一路熱鬧到跨年

耶誕跨年腳步接近，大直美麗華繼去年舉辦橫跨12月至1月的金色耶誕跨年市集後，今年以「閃耀黑金·聖誕派對」為主題，特邀WA...

高山上的聖誕節！「山谷燈光節」最高耶誕樹點亮大梨山

【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局參山國家風景區管理處於日前12月7日在海拔1,956公尺的梨山賓館前舉辦「山谷燈光節」開燈儀式，兩棵高28公尺的雪松妝點上絢麗繽紛的LED燈泡，遠從思源啞口就可眺望

台北喜來登每人1212元入住＋免費十二廚Buffet！寒舍集團五星「雙12優惠」快閃

為歡慶雙12活動，台北喜來登祭出年終最後一波快閃優惠，主打每人1212元即可入住飯店一晚並享十二廚自助早餐，即日起至12/16中午12點為止搶購「1212犒賞月」專案，入住期間可至隔年3/31，超前部

GODIVA六款冰淇淋驗出致癌物急下架！官方首發「3點聲明」

歐洲知名巧克力品牌「GODIVA」昨（10）日被驗出旗下6款冰淇淋，有一級致癌物「環氧乙烷（ETO）」含量超過歐盟標準，...

恭喜邱澤許瑋甯結婚！ 重溫《當男人戀愛時》6大約會場景 大膽求愛冰果室、保齡球館浪漫走一回

恭喜螢幕情侶CP邱澤、許瑋甯公布結婚囉！ 今年最夯的國片《當男人戀愛時》除了票房破億佳績，男女主角也於今(10)日IG高調認愛報喜傳出結婚的好消息。相信許多人都被電影中邱澤和許瑋甯的揪心愛情感動落淚，

冬天溜冰熱！全台唯一「大型戶外滑冰場」免費玩，溜冰鞋、護具統統不用錢快衝

雖然台灣沒有冷到會有滑雪場，不過滑冰熱隨著冬天歲末漸起，這回南港中信金融園區「大型戶外滑冰場」回來了！即日起至111年3月6日將近四個月開放所有民眾「免費溜」，只要持身分證取得號碼牌還可以溜冰鞋、護具和堆雪人統統都免費，快揪團前往一起體驗溜冰熱吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。