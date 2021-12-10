恭喜邱澤許瑋甯結婚！ 重溫《當男人戀愛時》6大約會場景 大膽求愛冰果室、保齡球館浪漫走一回

恭喜螢幕情侶CP邱澤、許瑋甯公布結婚囉！ 今年最夯的國片《當男人戀愛時》除了票房破億佳績，男女主角也於今(10)日IG高調認愛報喜傳出結婚的好消息。相信許多人都被電影中邱澤和許瑋甯的揪心愛情感動落淚，今天就再次回味《當男人戀愛時》的6大約會場景，讓我們再次和阿成、浩婷浪漫約會去！

龍來冰果室

對浩婷動心阿成開始想出幫忙還債的辦法，在萬華的這間老字號冰果室店門口，拿著用彩虹筆精心畫製的約會表格向女方提出「一次一格、塗滿免還」，但最後還是卻被浩婷以整杯果汁從頭上澆下去的經典畫面。龍來冰果室是真實存在店家，店面水果牆是一大招牌亮點，販售著各種新鮮現打果汁！

地址：108台北市萬華區廣州街88號

許瑋甯（左）、邱澤（右）合體組CP。圖／金盞花大影業提供

許瑋甯首度挑戰落魄窮困欠債女。圖／金盞花大影業提供

E7PLAY保齡球館新莊館

片中最讓人會心一笑的就屬邱澤在保齡球館中勁歌熱舞大膽求愛這一段了！阿成個人秀上演「愛你99」還大聲勁歌熱舞，這場景是在新莊的E7PLAY保齡球館拍攝完成，想來點復古的約會行程嗎？就相約一起去打保齡球吧。

地址：242新北市新莊區民安路188巷5號7F

「當男人戀愛時」電影主題曲洗腦。圖／金盞花大影業提供

故鄉卡拉OK

充滿復古風格的卡拉OK店，是阿成和浩婷兩人正式簽下約會還債合約的場景，在這邊拿出了阿成最愛的粉蒸肉！這間老式故鄉卡拉OK就藏身在熱鬧的西門町中，店內不止可以唱歌還能用餐呢！

地址：108台北市萬華區昆明街81號2樓

「當男人戀愛時」邱澤與許瑋甯。圖／金盞花大影業提供

新莊中義街乾麵

新莊這間小小的乾麵店，承載了全電影中的幾幕重要過程，一開始阿成苦追浩婷在這裡提議賣腎還錢，後來兩人也在此發生激烈爭執，通通都在這間麵攤拍攤，但其實這裡也是新莊在地人必吃的老字號麵店呢！

地址：242新北市新莊區中義街37號

「當男人戀愛時」邱澤與許瑋甯。圖／金盞花大影業提供

淡水香料廚房

接近片尾浩婷和朋友聚餐的地方，是阿成看著心愛的她和別人約會，自己卻因為身體狀況倒在路邊的店家場景，就是淡水香料廚房，這間店已經在淡水經營多年，販售各種西式料理、排餐等，絕對是情侶們浪漫約的好地點！

地址：251新北市淡水區中正路332-1號

圖／擷自 淡水香料廚房FB

士林辛發亭冰店

最後這個加碼地點，是阿成向業者討債的店家，位在士林的辛發亭冰店，雖在片中不是約會場景，但現實生活中卻是真實的約會好選擇，在士林夜市全盛時期，學生們、情侶們到士林一帶逛街約會必到來這裡點上一碗果冰，自在聊天約會一下午。

地址： 111台北市士林區安平街1號

邱澤片中在士林辛發亭冰店討債。圖／金盞花大影業提供

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