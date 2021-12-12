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高山上的聖誕節！「山谷燈光節」最高耶誕樹點亮大梨山

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山谷燈光節在大梨山登場。　圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處／提供
山谷燈光節在大梨山登場。　圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】交通部觀光局參山國家風景區管理處於日前12月7日在海拔1,956公尺的梨山賓館前舉辦「山谷燈光節」開燈儀式，兩棵高28公尺的雪松妝點上絢麗繽紛的LED燈泡，遠從思源啞口就可眺望。谷關溫泉公園的萬朵LED玫瑰燈海也同步開展，展期一直持續到跨年1月2日。

參山處代理處長曹忠猷說，梨山谷關是首次辦理燈光節，就是要結合梨山風景區的原民節慶活動，並營造耶誕佳節及歡慶新年的幸福氛圍。「Trahu！光耀梨山」（註：Trahu為泰雅族語讚美之意）是本次山谷燈光節的焦點，梨山賓館前兩棵28米高的雪松，透過燈光師擷取梨山、谷關特產「水蜜桃、梨、蘋果與甜柿」的果色，傾心調製出專屬在地的「梨山金」，以數萬顆LED燈具，披上了色彩絢爛的耶誕外衣，讚嘆這高聳且富有靈性的身影，點綴上浪漫無比的氛圍，歡迎遊客把握機會一起來梨山谷關賞燈遊玩。

▲28米高的雪松燈飾是山谷燈光節的焦點。　圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處／提供
▲28米高的雪松燈飾是山谷燈光節的焦點。　圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處／提供

參山處指出，梨山遊客中心、梨山觀景台、楓之谷1956秘密花園入口與櫻緣丘停車場等遊客動線上，也都布置了幸福洋溢的特色燈組。谷關燈區以谷關溫泉公園的「心花朵朵開」為主軸，萬朵LED粉紅玫瑰中襯托著夢幻麋鹿馬車，天還沒暗就已經成為遊客的打卡熱點。入關博物館周邊的「星谷光廊」、「福臨山谷」等原民泰雅風情的特色燈組與造景，讓遊客來谷關除了泡溫泉，還多了夜遊的好去處。

▲燈光節期間的還有原住民歌手的演出。　圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處／提供
▲燈光節期間的還有原住民歌手的演出。　圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處／提供

點燈期間每個週末（12/11、12/18、12/25）於谷關溫泉公園、梨山賓館廣場，將有原住民歌手藝人舞炯恩、讚薇、黑旋風樂團，以及梨山在地原火樂團獻唱，還有原住民舞蹈演出、手工藝DIY等，邀請遊客一起來梨山風景區體驗山谷燈光節。

▲谷關燈區以萬朵LED玫瑰襯托夢幻麋鹿馬車，成為遊客的打卡熱點。　圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處／提供
▲谷關燈區以萬朵LED玫瑰襯托夢幻麋鹿馬車，成為遊客的打卡熱點。　圖：交通部觀光局參山國家風景區管理處／提供

相關資訊：

山谷燈光節活動網頁：https://lishanguguanlightfestival.weebly.com

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