9種「永續生態旅遊」玩法！賞鯨豚、走訪原始海岸線、獨特社區觀光...

不能出國的這兩年國旅大爆發，除了拍照打卡台灣還能怎麼玩呢？小編想和大家分享可以療癒舒心又深度體驗的生態旅遊給你，讓我們用更友善永續的方式暢遊山海，帶著對大地的感恩與好奇走讀各地歷史和當地文化吧！





生態旅遊海洋系列玩法

想看海洋動物除了去水族館外還有什麼方式呢？跟著導覽老師搭上賞鯨船去巡禮、背上氣瓶潛入海底，直接到海洋生物的家和他們相見歡。趣吧嚴選多條永續生態旅遊路線，將收益部分捐款給黑潮海洋基金會做海洋鯨豚研究；帶領遊客們到沙灘上幫寄居蟹找到他們的家，讓我們用共生共榮的方式與大海相處吧！





生態旅遊推薦玩法-海洋＃1

花蓮多羅滿賞鯨豚

▲生態旅遊推薦玩法-花蓮多羅滿賞鯨豚。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

許多朋友以前去沖繩、帛琉都會指定要賞鯨，但其實免出國台灣的東海岸就是賞鯨的重點區域！每年的4~10月是黃金賞鯨期發現率高達94%，花蓮海域會出現抹香鯨、花紋海豚、費氏海豚等...20多種鯨豚。此外這條多羅滿賞鯨豚行程可不是讓大家和海洋生物say hello而已，我們邀請黑潮海洋文教基金會的解說員專業和你分享花蓮鯨豚的海洋生活與環境，團費的部分還會部分捐予基金會讓他們做更多鯨豚的研究喔！





生態旅遊推薦玩法-海洋＃2

墾丁恆春浮潛體驗

▲生態旅遊推薦玩法-墾丁恆春浮潛體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

趣吧與「台灣潛水」合作推出的恆春浮潛體驗以生態旅遊文根本，希望大家因為去浮潛玩水認識海洋之美，進而更加珍視大海捨不得它被破壞。為了服務海洋台灣潛水更成立「藍色基金」，將部分利潤用於海洋保育行動，也捐款給與環境相關的非營利組織，期待你來墾丁與美麗的海洋相遇，也為公益貢獻一份心力。





生態旅遊推薦玩法-海洋＃3

到綠島幫寄居蟹找房子

▲生態旅遊推薦玩法-到綠島幫寄居蟹找房子。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

人們因為因為口腹之慾吃掉海底螺貝，再加上為了留念大海的美麗撿拾貝殼，長期下來寄居蟹沒了家只得寄居在海廢垃圾裡面。島嶼見學團隊將帶領我們參與這個活動，除了宣導停止撿拾貝殼的重要性外，更透過雕刻螺殼編號為他們打造獨一無二的住所，再透過放置螺殼來幫助寄居蟹找到房子。在海邊除了玩水，我們更可以知海育海一起用低碳旅行守護寶島台灣。





生態旅遊推薦玩法-海洋＃4

小琉球半潛艇海上環島巡航

▲生態旅遊推薦玩法-小琉球半潛艇海上環島巡航。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

想到海中看海龜又不想濕身嗎？搭上半潛艇船坐進透明船艙出發囉！探索海中世界的同時還有專業的導覽老師解說給你聽，讓你的遊船行程不只是環島開一圈。趣吧配合的探索拉美半潛艇船特別加裝螺旋槳防護罩，以免在海中暢遊的龜龜被螺玄槳誤擊而受傷，讓我們在享受大自然的美麗時也不驚擾海洋生物。





生態旅遊推薦玩法-海洋＃5

七星潭摸魚趣

▲生態旅遊推薦玩法-七星潭摸魚趣。 （圖／洄遊吧公司）

當我們越接近食物的產地越懂的學會感恩，心靈也會感到更踏實富足。我們在享用盤中的食物的時候，曾否想過它們經過什麼歷程？經過什麼環境？如何被烹飪料理？此行程將會由在地青年組成的洄游吧團隊帶領認識傳承百年的捕魚古法，透過友善漁法落實海洋生態保育，並透過DIY魚類小點心，藉由食魚教育更認識永續海洋的重要性。

▲生態旅遊推薦玩法-七星潭摸魚趣。 （圖／洄遊吧公司）

好康報報：

即日起至2021年12月31日，凡參加「洄遊吧FISH BAR」洄遊潮體驗系列活動，每位客人(含領隊)即可獲得250元鮮撈商品折價券，活動當天可直接使用。





生態旅遊陸域系列玩法

新冠肺炎兩年了，不能出國的大家是否也玩膩了在台灣拍拍美照PO IG、FB的玩法了呢？跟著在地嚮導走往山海、前往部落、騎上單車、漫遊古道，用深入在地、永續環保的方式旅遊，讓趣吧帶給你有別於走馬看花的風格旅行。





生態旅遊推薦玩法-陸域＃1

阿朗壹古道走訪原始海岸線

▲生態旅遊推薦玩法-阿朗壹古道走訪原始海岸線。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

走在全長8公里的阿朗壹古道上，享受同時坐擁山海的美好，一邊是浩瀚無垠的太平洋，一邊是青綠崴峨的大山。沿途上帶隊的領導將會和你說明阿朗壹古道的歷史與獨特的動物生態介紹，讓我們與椰子蟹和綠蠵龜相遇吧！

阿朗壹古道獨特的生態和充沛歷史，似乎也在告訴著旅人，在萬物之下、在歷史的洪流之中，我們是如此的渺小人生是如此晃眼一過，如果生活想太多也沒有用那就好好享受它。





生態旅遊推薦玩法-陸域＃2

除了浮潛墾丁還能做豆腐

▲生態旅遊推薦玩法-墾丁深度玩法。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

在墾丁後灣除了可以體驗各式水上活動外，小編想和你分享一個在地的私房玩法給你，讓你看看陽光、沙灘、比吉尼之外的後灣！在精鹽技術純熟之前，後灣一帶的居民會利用海岸的珊瑚礁岩地形來採集海鹽，取回的鹽滷（滷水）則會拿來製作豆腐、豆花等食品。隨精鹽技術發達後這個傳統技藝消失在即，好在於當地居民的努力下讓這個技術繼續承襲並發展成相當特別的社區觀光體驗，喜愛深度體驗的朋友可別錯過啊！





生態旅遊推薦玩法-陸域＃3

埔里單車遊，跟著餐車邊騎邊吃

▲生態旅遊推薦玩法-埔里單車遊。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

來南投的你是不是開過台21線直搗黃龍殺去日月潭啊～身為半個南投人的小編必須為埔里站台一下，茭白筍、水粉、百香果都還沒吃到就跑去日月潭實在可惜。跟著領隊騎上單車穿梭在埔里的大街小巷裡聽故事、吃美食、拜拜求平安，用最local的方式走入樸質可愛的小鎮，好好體驗和其他旅人不一樣的南投好風采。

▲生態旅遊推薦玩法-埔里單車遊。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





生態旅遊推薦玩法-陸域＃4

雙溪淡蘭永續行

▲生態旅遊推薦玩法-雙溪淡蘭永續行。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

位在新北的雙溪，得名於牡丹溪和平林溪的交會處，是台灣早期少數同時開發金礦與煤礦的貴寶地。隨產業轉型揮別過往山中小鎮的熱鬧景象，取而代之的是古意盎然的清幽氛圍。雙溪最受歡迎的古道是坪溪古道，這是一條有著百年歷史的運送木材林道，平緩好走的路徑沿途上還保有豐富的生態與林相，怡人平緩的路線又能大飽眼福，可說是一條CP值非常高的古道。透過趣吧安排的生態導覽、品嚐別具風土味的創生飯包，讓你的古道行不在晃眼而過，透過知林、惜林進而愛護山林了解永續旅遊的意義。





生態旅遊推薦玩法-陸域＃5

台東鹿野永康部落

▲生態旅遊推薦玩法-台東鹿野永康部落。 （圖／烏尼囊多元文化工作坊）

生活好想簡單點！這樣的想法是否不時在你腦海中浮現呢？讓自己跳脫出平日生活的框架走進山林、走入部落，讓自己好好感受與自然一起生活的單純美好。台東鹿野永康部落一日遊，帶你化身布農族獵人，體驗射箭擲矛的部落文化。與嚮導登上縱谷秘境－永陵山祭祀場，俯視花東縱谷的美景。午餐時間圍著火跟部落族人一起烤豬肉，吃著結合布農日常飲食與主廚設計烹飪的「八部合音餐」，把對大地的感恩和敬佩融入食物與你分享。

▲生態旅遊推薦玩法-台東鹿野永康部落。 （圖／烏尼囊多元文化工作坊）

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