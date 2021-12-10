冬天溜冰熱！全台唯一「大型戶外滑冰場」免費玩，溜冰鞋、護具統統不用錢快衝

雖然台灣沒有冷到會有滑雪場，不過滑冰熱隨著冬天歲末漸起，這回南港中信金融園區「大型戶外滑冰場」回來了！即日起至111年3月6日將近四個月開放所有民眾「免費溜」，只要持身分證取得號碼牌還可以溜冰鞋、護具和堆雪人統統都免費，快揪團前往一起體驗溜冰熱吧！

南港中信金融園區打造超大戶外溜冰場供民眾免費滑冰。 圖／本報系資料庫

南港中信金融園區的多元活動以公益作為主軸，過去常舉辦活動邀請偏鄉學童、弱勢、學校團體參與，現在更進一步打造全台唯一戶外滑冰場，自2018年開始每年冬季都次毀舉半一系列體驗活動。這回特地與西班牙插畫家Brosmind合作打造「SweetWonderland」，搭配可愛的冰箱造型與各式甜點造型，形塑成超大型的夢幻仙境冰上樂園。

圖／中國信託金融園區官網

只要持身分證證件於即日起至111年3月6日（111/1/31除夕休館）前往南港中信金融園區，並於平日假日指定時間場次前60分鐘排隊取號碼牌，即可免費溜冰之外，還能免費兌換溜冰鞋和安全帽、護肘與護膝等安全護具，也會安排工作人員協助諮詢裝備穿戴喔，值得注意的是6歲以下孩童需由大人家長陪同，另外每場次入場人數限制平日為150人、假日則為170人，也將預約狀況現場彈性調整。

圖／中國信託金融園區官網

不僅如此，憑滑冰場號碼牌還可以享有園區超多飲食優惠，像是勝博殿兒童餐7折優惠、樂麵屋免費升級與哈根達斯外帶雙球冰淇淋買一送一等共有數十種餐飲品牌參與優惠活動，更多好康請上「南港中信金融園區」官網查詢。

圖／中國信託金融園區官網

2021中國信託戶外公益滑冰場

時間：110年12月9日至111年3月6日（111/1/31除夕休館）

開放場次：平日15:30、17:30、19:30；假日13:30、15:30、17:30、19:30

滑冰活動須知：入場請配合實聯制登記、體溫量測，並請全程配戴口罩；開場前60分鐘發放號碼牌，憑現場叫號依序入場，開場後30分鐘不再開放入場；冰場內禁止飲食；可憑身份證件借用冰鞋及安全護具；六歲以下需具備基本滑冰技巧且由成人全程陪同；每場次入場人數平日150人、假日170人，視自辦活動與預約狀況現場彈性調整

圖／中國信託金融園區官網

南港中信金融園區大樓 圖／羅秀鳳攝影（本報系資料庫）

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