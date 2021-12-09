歡慶4週年！板橋凱撒大飯店「身分證中1碼」請喝酒再享餐廳81折，還能抽免費住宿

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耶誕佳節要來了，板橋凱撒飯店也4歲囉，為了歡慶4週年特地推出一系列優惠餐飲住宿活動，包含餐廳81折、身分證中1碼直接送酒吧飲品與兌換近千元好禮，還有機會抽中免費住宿券喔，快揪團享好禮吧！

板橋凱撒大飯店地處板橋市中心，離板橋車站只有3分鐘的步行距離，因此在地理位置極佳，常常吸引顧客入住消費，不僅如此，像是名勝古蹟林本源園邸、南雅夜市、府中商圈都能輕鬆步行抵達，是雙北觀光極佳的住宿選擇。

圖／板橋凱撒大飯店官網

這回歡慶板橋凱撒4週年，即日起至12月31日規劃6大優惠活動。活動一為住宿期間可憑房卡以81折優惠享1,216元加購價享用家宴中餐廳平日商業套餐2客，享81折)；活動二則為房客其身份證字號符合1、2、6任一就可直接免費兌換價值220元的酒吧迎賓飲料一杯；活動三，若為12月16日的壽星，可於活動期間憑飯店內餐飲或住宿不限消費金額之發票免費兌換價值980元經典玻璃水瓶(限兌換乙次，僅限官網或電話訂房適用)。

圖／板橋凱撒大飯店官網

而活動四，只要消費滿額1,216元即可憑發票兌換抽獎券參加抽獎活動，獎品包含寰宇套房住宿券、豪華客房住宿券、外帶組合餐與6吋生日蛋糕等；其他還有活動五為旗下朋派自助餐平假日午晚餐提供9折優惠，以及活動六只要4人同行前往朋派自助午晚餐時段用餐，直接贈微甜氣泡葡萄酒乙瓶(市價NT$500)。更多好康請上官網查詢。

圖／板橋凱撒大飯店官網

圖／板橋凱撒大飯店官網

官網：banqiao.caesarpark.com.tw

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