快訊

王少偉酒駕送「最美博士」許藍方回家　經紀人回應了

76行者總召陳修將疑女友出軌套話再打死 依殺人罪起訴

農遊券用起來！ 指定消費滿千 周周抽農村好禮、再加碼iPhone 13

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
國內旅遊正掀起農遊風潮，採果或手作遊程都很熱門。　圖：shutterstock／來源
國內旅遊正掀起農遊風潮，採果或手作遊程都很熱門。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著振興5倍券與各項加碼券的發放，台灣觀光產業動起來！您知道嗎，2021年的農遊券，從2020年的250元面額調整為888元，還有兩次抽獎機會，即日起只要至指定農業場域消費滿千，還可抽超過5000份的農村好禮，12/31前登錄再抽iPhone 13，多項加碼好禮，就要邀您一起來農遊！

▲台灣茶園風景優美，各款好茶是絕佳伴手禮。　圖：shutterstock／來源
▲台灣茶園風景優美，各款好茶是絕佳伴手禮。　圖：shutterstock／來源

消費者只要於農遊券配合「滿千抽獎」活動之業者，以單筆消費滿千（不含農遊券）登錄發票；或單筆消費使用紙本五倍券滿千，登錄五倍券票號，即獲得1次抽獎機會，滿2千累計2次，以此類推，消費越多，抽獎機會越高。

行政院農業委員會為振興國內農產銷售，引導國人增加農產品消費，並且鼓勵至休閒農業、漁業、森林育樂等相關店家或場域出遊、消費，透過消費行為一起振興農民、農民團體、農社企等農業經營主體、農漁村、休閒農業旅遊、農村好物相關店家或場域等迅速恢復，穩定農業生產、加工與就業，早日恢復在地商機。

農遊券：https://888.coa.gov.tw/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

農村 觀光 漁村

延伸閱讀

白晝之夜無具體規畫預算遭暫擱 議員批拿到尚方寶劍

振興經濟好過年 台東海端鄉將發3000元現金

宏佳騰購車優惠加碼！振興券優惠展延至年底

疫後振興！桃園戶外教學補助1300多團報名 休區觀光夯

相關新聞

懶人包／「雙12」網購平台重點優惠！年終下殺1折起

雙11還沒買夠？電商再拚年終最後大檔「雙12」，祭出最低下殺1折起，還有眾多限時優惠，想要清空購物車趕快把握機會！

入住「監獄房」新體驗！買3000元送3000元，還有KTV、微醺房統統都有

疫情趨緩下，更多人願意掏出口袋裡的鈔票花費在國旅中，許多飯店因應歲末也趁機推出不同新奇的主題套房吸引顧客消費。而「路境行旅」有別於一般的主題套房，推出「監獄主題房」，現在搭配主題票券，還能享有超狂「買3,000元送3,000元」優惠，不要猶豫快衝吧！

6女誤闖露營區道歉無效遭攔！網揭業者違法經營　怒喊「流氓營區」

日前有6名女子原欲前往新竹尖石「高島縱走」，疑因山區網路收訊不佳而導致導航誤導，闖入當地「豪祥露營區」，而遭不滿的老闆暴怒攔下、拉鐵門理論、騎車追趕，並因被報警激怒猛力捶打引擎蓋。事件經爆料今（6）日

八里吹風、平溪鐵道、北海岸輕旅！ 5條「探索新北小旅行」人文自然遊程

【旅奇傳媒/編輯部報導】進入12月，飄來濃濃的節慶氣息，眾所矚目的「新北歡樂耶誕城」，將於12/3開城，除了欣賞樂高聖誕樹、迎新添行頭外，到戶外走走，對身心也很重要！ 新北市政府觀光旅遊局局

全台「跨年煙火秀」＋演唱會卡司！台北101、新北跨河煙火　義大還能賞流星&夜空水母

年末將至，備受矚目的煙火秀、跨年活動及演唱會陸續曝光，讓不少人都萬分期待能夠安排適宜的行程揮別2021、迎接嶄新2022，今天為大家分享已公開的活動消息，如有新動向也會持續更新，大家不妨安排好時間療癒

雪花隨風飄～打卡不能少！ 「2021必訪聖誕樹」每一棵都夢幻絕美

雪花隨風飄，花鹿在奔跑～2021倒數最後一個月，聖誕節的幸福氣氛也開始濃厚了起來，說到這個浪漫的節日，怎麼能夠少了聖誕樹呢！今天《網路溫度計》就帶大家一起來看看，2021年有哪些值得踩點打卡的超夢幻聖誕樹！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。