農遊券用起來！ 指定消費滿千 周周抽農村好禮、再加碼iPhone 13
【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著振興5倍券與各項加碼券的發放，台灣觀光產業動起來！您知道嗎，2021年的農遊券，從2020年的250元面額調整為888元，還有兩次抽獎機會，即日起只要至指定農業場域消費滿千，還可抽超過5000份的農村好禮，12/31前登錄再抽iPhone 13，多項加碼好禮，就要邀您一起來農遊！
消費者只要於農遊券配合「滿千抽獎」活動之業者，以單筆消費滿千（不含農遊券）登錄發票；或單筆消費使用紙本五倍券滿千，登錄五倍券票號，即獲得1次抽獎機會，滿2千累計2次，以此類推，消費越多，抽獎機會越高。
行政院農業委員會為振興國內農產銷售，引導國人增加農產品消費，並且鼓勵至休閒農業、漁業、森林育樂等相關店家或場域出遊、消費，透過消費行為一起振興農民、農民團體、農社企等農業經營主體、農漁村、休閒農業旅遊、農村好物相關店家或場域等迅速恢復，穩定農業生產、加工與就業，早日恢復在地商機。
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