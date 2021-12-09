農遊券用起來！ 指定消費滿千 周周抽農村好禮、再加碼iPhone 13

雪花隨風飄，花鹿在奔跑～2021倒數最後一個月，聖誕節的幸福氣氛也開始濃厚了起來，說到這個浪漫的節日，怎麼能夠少了聖誕樹呢！今天《網路溫度計》就帶大家一起來看看，2021年有哪些值得踩點打卡的超夢幻聖誕樹！

2021-12-01 12:32