入住「監獄房」新體驗！買3000元送3000元，還有KTV、微醺房統統都有

疫情趨緩下，更多人願意掏出口袋裡的鈔票花費在國旅中，許多飯店因應歲末也趁機推出不同新奇的主題套房吸引顧客消費。而「路境行旅」有別於一般的主題套房，推出「監獄主題房」，現在搭配主題票券，還能享有超狂「買3,000元送3,000元」優惠，不要猶豫快衝吧！

圖／路境行旅 Finders Hotel臉書粉專

「路境行旅」是由旅店空間佈置專家「小鹿文娛」親手打而成的住宿品牌，強調住宿環境就像是一塊魔幻的境域，可選擇自身的喜好忘記現實的軌跡，自由地在這空間休憩再充電，在繁忙的旅途路上暫緩解步。

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而現在該店討論度最高的莫過於「監獄主題房」了，超狂模擬真實監獄場景，不僅如此，只要即日起至入住間預防，還能換上主題監獄外套與贈送小鹿造型椪糖，成功挑戰者可兌換精美禮物。另外12月30日前入住，還有限量麵線可以帶走，完美模擬離開監獄時的過火爐和吃豬腳麵線去霉運的傳統。若想體驗其他主題，還有KTV、啤酒、辦公、零食點心與健身房等可以選擇喔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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「路境行旅」現在也推出主題票券30張，相當於買3,000元送3,000元，可以完全折抵主題空間外，還有小鹿文娛旗下5館聯合抵用券與免費升等券等好康。快揪團親朋好友來場「主題冒險」吧，更多好康請上臉書粉專查詢。

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